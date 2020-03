O trupă românească a colaborat cu primul solist al AC/DC şi cu un baterist american intrat în Cartea Recordurilor

Dave Evans, primul solist AC/DC, alături de Daniel Ignat, solistul trupei The Rock Out şi de bateristul american Mike Terrana FOTO: arhiva personală Daniel Ignat

Trupa The Rock Out, lansată chiar la începutul acestui an, a scos un album rock n’ roll intitulat ”What a Woman”, album la care trupa a colaborat cu Mike Terrana, unul dintre cei mai mari baterişti americani, intrat în Cartea Recordurilor în 2010 ca bateristul care a cântat cu cele mai multe trupe într-o singură zi. Noul album are 11 piese.

După cum spune Daniel Ignat, solistul trupei, ”sound-ul The Rock Out este caracterizat de influenţe de blues-rock, punk, un praf de grunge şi un fundament teribil de solid de AC/DC”.

În ceea ce priveşte trecerea de la The Rock la The Rock Out, Daniel Ignat precizează că ”Ideea de a lansa cu compoziţii proprii o am de când am început The ROCK, alături de Nik Baydin şi Adrian Popescu. Doream la un moment dat sa facem acest pas firesc de altfel... Am aşteptat momentul potrivit, dar mai ales colegii cu care sa formez o echipa creativa, fun şi foarte pasionată de muzică. Pe Nik l-am pierdut în 2016 într-un accident nefericit. RIP! Dar totusi astrele s-au aliniat şi suntem patru băieţi care mai de care mai creativ şi diferit, dar foarte determinaţi. Vorbesc aici despre mine, Adrian Popescu, Andrey Baydin (fratele lui Nik) şi Dany Serrano”.

Daniel Ignat, Dany Serrano, Andrey Baydin si Adrian Popescu sunt cunoscuţi de mai bine de şapte ani pe scenele din România, pentru activitatea lor în cadrul trupei THE ROCK, trupă tribut AC/DC.

Iată ce spune Daniel Ignat despre colaborarea cu Mike Terrana, unul dintre cei mai apreciaţi baterişti contemporani şi cu Dave Evans, primul solist al trupei AC/DC: ”Legat de Mike Terrana, cred ca a fost chimie din prima. Lui i-a plăcut de noi, iar noi suntem onoraţi şi bucuroşi ca a acceptat sa lucreze alături de noi la album. Ne-am distrat foarte mult cu Mike de fiecare data când a venit aici sa lucram. Îmi aduc aminte de întâlnirea dintre Mike şi Dave Evans, primul solist AC/DC. Am râs foarte mult! Apropo, Dave Evans este invitat pe album, iar una dintre piese, numita Emteevee o voi canta în duet cu Dave. Revenind la Mike Terrana, e un super profesionist, un tip foarte funny dar şi foarte înţelept. Am discutat tot felul de subiecte în timpul sesiunilor şi am avut foarte multe de învăţat! ”

Turneul naţional de lansare al primului album al trupei The Rock Out include 11 oraşe şi va începe la Piteşti pe 12 martie, în Club Hush, de la ora 21.

Unul dintre cei mai apreciaţi baterişti contemporani, inclus în Cartea Recordurilor, Mike Terrana (59 de ani) are o carieră de peste 40 de ani şi mii de concerte pe tot globul alături de trupe celebre.

Între 1987 şi 1997, a lucrat în Los Angeles cu câţiva dintre cei mai mari chitarişti, cum ar fi Yngwie Malmsteen, Tony Macalpine şi Steve Lukather. În Europa, Mike Terrana a lucrat cu mai multe trupe cunoscute, cum ar fi germanii de la Rage şi Axel Rudi Pell.

În 2010, Mike Terrana a intrat în Cartea Recordurilor ca bateristul care a cântat cu cele mai multe trupe într-o singură zi. În 2014, Mike Terrana a scos albumul Beauty and the Beat alături de celebra Tarja Turunen, fosta solistă a trupei Nightwish, de care îl leagă o veche prietenie.

Dave Evans, unul dintre fondatorii AC/DC, alături de Angus şi Malcolm Young, Colin Burgess şi Larry Van Kreidt şi primul solist al formaţiei, în perioada 1973 - 1974, a cântat pentru prima oară în România în 2014, la Arenele Romane din Bucureşti.