O tânără absolventă de Jurnalism face genţi croşetate. Ce vedete se numără printre clientele ei

Elena Carabet a absolvit Jurnalismul la Universitatea din Piteşti. Şi tot la Universitatea din Piteşti a obţinut în această lună un master în Comunicare Organizaţională.

Elena ne-a povestit şi cum a ajuns de la Chişinău la Piteşti. „La Piteşti am ajuns din întâmplare, însă în România dintr-o prea puternică dorinţă de a locui în Ţara-Mamă. Voiam tare mult să fac facultatea aici şi aşa am ajuns să studiez jurnalismul la Universitatea din Piteşti. Nu mă gândesc nicio clipă să mă întorc, sunt stabilită aici şi acest lucru mă face şi fericită şi mândră”, spune Elena Carabet.

Interesant este şi de unde a pornit pasiunea Elenei pentru genţi croşetate. După cum precizează tânăra, „A „pierde” timpul pe social media îţi poate aduce deseori lucruri extraordinare în viaţa ta, dacă ai spirit de observaţie pentru lucruri care pot fi interesante pentru tine. În cazul meu, văzusem o poză cu o lucrare din acelaşi material cu care croşetez şi eu genţile. Mi-a atras atât de mult atenţia, încât eram imediat prin magazine căutând firul de aţă. Abia după ce am găsit materialul, am început cercetarea despre aceste genţi, cum se realizează, cum arată produsul final. Practic, eu nu am fost interesată la început dacă le pot face şi dacă m-aş descurca, primul meu scop a fost să găsesc materialul – atât de entuziasmată eram”.

Realizarea unei genţi durează şi 10 ore

Elena Carabet: "Când realizezi un lucru handmade, trebuie să ai simţul esteticului" FOTO: arhiva personală

Realizarea unei genţi croşetate este o operaţiune dificilă, ce necesită multă pasiune şi migală. Şi bineînţeles, răbdare pe măsură. Pentru Elena Carabet, „realizarea unei singure genţi este un job full-time, uneori cu prelungire de program. Ce ţine de realizarea genţilor sunt perfecţionistă, şi atunci timpul de realizare este pe măsură, uneori realizarea unei singure geanţi poate dura între 9-10 ore”.

Elena a realizat zeci de genţi croşetate până acum, în diferite nuanţe şi modele, iar preţurile sunt „foarte prietenoase, în funcţie de model o geantă ajunge să coste între 150-200 lei”.

Elena Carabet îşi aminteşte şi cum a fost lucrul la prima geantă croşetată acum peste doi ani. „Mi se pare că atunci când realizezi un lucru handmade trebuie să ai simţul esteticului, să fii capabil de a fi principalul tău critic şi să nu mergi niciodată pe principiul – lasă că merge şi aşa. Prima mea geantă nu a ieşit nici pe departe de cum arată ele acum, dar nici nu am îndrăznit să o pun la vânzare. Am analizat-o, am înţeles unde trebuie să mai muncesc şi m-am perfecţionat”, ne-a declarat Elena Carabet.

Elena se gândeşte ca pasiunea ei să devină o afacere pe termen lung.

„Este foarte important să ţii cont de feedback-ul persoanelor care au cumpărat un produs de la tine, atunci când te gândeşti la o afacere pe termen lung. În cazul meu, cred că toate cumpărătoarele au fost nu doar mulţumite, ci şi impresionate de cât de bine poate arăta în realitate o astfel de geantă. Iar faptul că genţile mele au ajuns la vedete precum Adela Popescu, Roxana Ionescu sau Marisa Paloma, mă face să mă gândesc că modelele acestea de genţi or să rămână foarte mult timp un accesoriu foarte interesant şi deosebit pentru ţinuta unei femei. Şi atunci, da, această pasiune deja este transformată într-o afacere pe termen lung”, adaugă Elena.

