O profesoară de engleză, în luptă cu sistemul de educaţie din România. „Am pornit de la ideea de a nu face meditaţii acasă“

Născută cu o serioasă problemă de sănătate şi operată pe inimă la 11 ani în Germania, Mona Şerban a trecut până acum prin mai multe momente grele, însă de fiecare dată s-a ridicat şi mai puternică. A terminat prima liceul, cu note foarte mari, a fost admisă a doua la facultate şi are mai multe calificări acreditate de Universitatea Cambridge.

Mona Şerban (38 de ani) are o vastă experienţă internaţională în predarea limbii engleze ca limbă străină. A absolvit Facultatea de Litere la Universitatea din Piteşti (specializarea Franceză-Engleză) în 2004. După un şir lung de teste şi interviuri, a fost recrutată de AIESEC (Asociaţia Internaţională a Studenţilor la Ştiinţe Economice şi Comerciale), cea mai mare organizaţie studenţească din lume, şi a predat în Turcia, în Columbia. Apoi a studiat şi s-a calificat ca profesoară în capitala Angliei, la Londra, unde a predat IELTS şi şi-a obţinut calificarea internaţională CELTA. Mona este, printre altele, autorizată să predea engleza în Marea Britanie.

Peste 1.000 de cursanţi şi 17 profesori

Mona împreună cu o parte din echipa de la SMART Academy of Languages

După ce s-a întors în România, Mona a înfiinţat centrul SMART Academy of Languages, rebranduit în septembrie 2017, după ce la înfiinţare fusese numit English Fun (martie 2011). Centrul SMART Academy of Languages oferă cursuri de limbi străine: engleză, germană, franceză şi spaniolă pentru copii şi adolescenţi, începând de la vârsta de 5 ani. De la 40 de cursanţi în august 2011, centrul de învăţare a limbilor străine condus de Mona Şerban a ajuns acum la peste 1.000 de elevi de toate vârstele şi la 17 profesori.

Însă drumul până aici nu a fost uşor. Când a ajuns profesoară în Turcia, avea 24 de ani, tocmai terminase facultatea. A fost frapată de numărul foarte mare de şcoli de limbi străine. În oraşul Eskişehir erau 20 de şcoli de limbi străine. În Columbia a lucrat la început la un colegiu bilingv în oraşul Santa Marta, colegiu unde peste jumătate dintre materii erau predate în engleza americană. Ulterior, Mona a predat la Universitatea EAFIT din Medellin.

A lucrat apoi doi ani la Londra. Primul job a fost de bonă, timp de şase luni, şi primea 600 de lire sterline pe lună. A lucrat şi ca recepţioner la un hotel. În Anglia şi-a echivalat toate diplomele din România. A strâns bani pentru a face cursuri de specializare la Londra. La un moment dat, a fost chemată la un interviu pentru a preda engleza la un centru de limbi străine în sudul Londrei. A trecut cu brio interviul şi a fost angajată. În paralel cu predatul, şi-a mai luat un job part-time pentru a-şi putea plăti cursurile şi chiria la locuinţa unde stătea. Lucra în total cinci ore dimineaţa şi patru ore după-amiaza: „Alergam efectiv de la un job la altul. O dată mi s-a întâmplat să adorm în tren“.

„Am trecut printr-o depresie groaznică“

Din cauza ritmului infernal de muncă de la Londra, corpul său a cedat. „Am făcut un abces cerebral. Am căzut pur şi simplu în autobuz. M-au dus la Urgenţe, m-au operat, mi-au scanat corpul şi au descoperit un abces cerebral în zona occipitală. Au aflat şi de operaţia la inimă pe care o făcusem la 11 ani. Medicii au găsit telefonul surorii mele, care locuieşte în Londra, au sunat-o şi au rugat-o să le trimită dosarul meu medical. Părinţii au trimis dosarul din România şi s-a constatat că abcesul nu avea legătură cu operaţia pe cord“, îşi aminteşte Mona Şerban.

După ce a ieşit din spital, Mona a trecut printr-o perioadă foarte dificilă: „Nemailucrând, a trebuit să stau acasă şi am trecut printr-o depresie groaznică, am vrut să mă sinucid, am crezut că s-a terminat viaţa mea. Într-o zi, m-am decis: mi-am luat un bilet de avion doar dus pentru România şi m-am întors acasă. Şi în România am avut depresie. Însă din acea depresie s-a născut lucrul cel mai frumos: mi-am dat seama că aici e locul meu şi m-am ridicat“.

În martie 2011 a înfiinţat la Piteşti centrul de limbi străine. Investiţia iniţială a fost de aproximativ 1.000 de euro. Spaţiul iniţial i-a fost oferit gratuit de o bună prietenă, Gabriela Chiran. Mona Şerban a mers în toate şcolile din Piteşti pentru a găsi cursanţi. În vara lui 2011 a făcut prima grupă de 40 de copii. În februarie 2018, centrul de limbi străine pe care îl conduce Mona Şerban s-a mutat într-un spaţiu nou, mult mai mare. În prezent, centrul se bucură de mult succes datorită abordării inedite şi metodelor britanice folosite la clasă.

„Am pornit de la ideea de a nu face meditaţii acasă“

Ideea de a crea un centru de învăţare a limbilor străine a apărut şi dintr-o dezamăgire legată de sistemul de învăţământ românesc prea învechit şi scolastic. „Am pornit de la ideea de a nu face meditaţii acasă, de a oferi altceva. Am venit de la Londra având mai multe cursuri de perfecţionare şi am dorit ca învăţarea limbii engleze să fie altfel, să fie centrată mai mult pe distracţie, pe joacă, pe activităţi interactive şi în primul rând pe abilitatea de a vorbi. Şi asta deoarece, cum am locuit foarte mult peste hotare, am ajuns la concluzia că 80% contează ceea ce discutăm, ceea ce vorbim, este comunicarea orală. Când am ajuns în Anglia, nu eram pregătită pentru a vorbi, mai ales cu acel accent britanic, mi-a fost destul de greu să mă obişnuiesc. Mi-am dat seama că se face foarte multă gramatică a limbii engleze în clase cu copiii în şcolile din România, se scrie mult, iar comunicarea este foarte redusă, aproape deloc. 80% dintre activităţile la o oră de engleză în şcoli ar trebui să fie concentrate pe abilitatea de a vorbi, însă acest lucru nu se întâmplă în România.“

Cursurile se desfăşoară într-un mod antrenant, cu multe activităţi interactive, role-play, activităţi în perechi şi grup, focusul fiind pe cursant şi nevoile lui, cu accentul pe dezvoltarea vocabularului şi dobândirea abilităţilor de comunicare în limba de studiu aleasă.

Din anul 2013, SMART Academy este Centru Autorizat de Pregătire Examene Cambridge, iar sesiunile Cambridge au loc anual, în luna iunie. Este important de ştiut că elevii centrului beneficiază de simulări gratuite înainte de examen. Sălile de clasă sunt dotate cu tehnologie de ultima generaţie: tablă interactivă şi tablă-plasmă multi-touch, iar mijloacele multi-media sunt folosite pentru stimularea cursanţilor prin activităţi audio şi video, jocuri folosite în scop educativ. „Credem cu putere în calitatea pe care trebuie să o dăm procesului de învăţare a unei limbi străine şi de aceea investim permanent în tehnologia folosită la clasă şi în formarea cadrelor noastre“, spune Mona Şerban.

SMART Academy of Languages organizează în fiecare vară tabere de limba engleză în ţară şi în străinătate cu profesori nativi de limba engleză. „Credem în ideea de internaţionalizare şi, în parteneriat cu AIESEC, aducem profesori din alte ţări pe durata verii. Copiii sunt expuşi astfel la vorbitori nativi şi non-nativi cu accente diferite şi abordări diferite. Copiii îşi dezvoltă astfel nu numai abilităţile de învăţare a unei limbi noi, ci şi abilităţile de socializare, integrare şi adaptare la nou“, mai precizează Mona.

Mona Şerban, profesoară de engleză: "Accentul într-o conversaţie în engleză trebuie pus în primul rând pe fluenţă şi apoi pe corectitudine. Profesorii de la Cambridge m-au învăţat să pun accentul pe fluenţă, de acurateţe te ocupi mai târziu".

„În România, când intri într-o clasă, vezi copii timoraţi, timizi, stresaţi“

Mona Şerban spune că sistemul actual de educaţie din România nu face decât să le taie aripile elevilor: „Suntem comunişti, ne plângem de comunism şi dăm naştere la comunişti. Adică oameni care nu au iniţiativă, nu au dorinţa de a face bine, oameni care tot critică în dreapta şi în stânga. Am lucrat în Anglia, am văzut copiii de acolo şi ce m-a surprins pe mine extraordinar de mult a fost câtă încredere au acei copii în ei. Orice prostii sau orice greşeli făceau acei copii, ei aveau o încredere extraordinară în ei. La noi, în România, când intri într-o clasă, vezi copii timoraţi, timizi, stresaţi“.

