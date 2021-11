O profesoară din Argeş, infectată cu SARS-CoV-2, a murit de Covid-19 după ce a refuzat vaccinarea şi testarea

Profesor titular de limba şi literatura română la Şcoala Gimnazială din comuna argeşeană Ştefan cel Mare, Oana Anca Preda era detaşată cu derogare specială de la Ministerul Educaţiei la Liceul Teoretic „Ion Mihalache” Topoloveni de opt ani.

Mama sa era bolnavă de mai mulţi ani şi locuia cu ea într-un apartament din Topoloveni pentru a o îngriji. Scriitoare şi poetă, Anca Preda era unul dintre cei mai apreciaţi profesori din Topoloveni.

Conform jurnaliştilor de la curier.ro, profesoara Anca Preda a fost infectată cu virusul SARS-CoV-2 împreună cu mama sa la începutul săptămânii trecute, însă când Ambulanţa a venit ca să le testeze, profesoara nu a dorit să fie testată. Nu a dorit nici să meargă la spital, deşi starea sa nu era una bună.

Miercuri 3 noiembrie, sora profesoarei l-a sunat pe Valentin Scarlat, directorul Liceului „Ion Mihalache” din Topoloveni.

„Mi-a spus că Anca şi mama sa au COVID-19. Am întrebat-o dacă are test pentru Anca şi mi-a spus că nu. În schimb, mi-a trimis dovada testului pozitiv pentru mama sa şi mi-a spus că sunt carantinate de către DSP Argeş. Doamna profesoară nici nu avea test şi nici nu era vaccinată”, a declarat pentru „Adevărul” directorul Valentin Scarlat.

Joi 4 noiembrie, în jurul prânzului, profesoara Anca Preda l-a sunat pe directorul liceului. „M-a sunat cu o zi înainte să moară. Mi-a spus că are COVID-19. I-am spus să stea liniştită, că voi găsi un coleg să o înlocuiesc. A doua zi, vineri, 5 noiembrie, am fost şocat să aflu că a fost luată cu Ambulanţa, că a intrat în şoc cardiorespirator şi că s-a stins din viaţă… Virusul acesta e foarte înşelător. Îmi pare rău că s-a ajuns aici, o cunoşteam de mai mulţi ani. Am ajutat-o să ajungă aici, să fie aproape de casă”, a mai adăugat directorul Valentin Scarlat pentru „Adevărul”.

Profesoara Anca Preda era chiar absolventă a liceului din Topoloveni unde ajunsese să predea.

