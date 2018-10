O elevă din Piteşti face broderie pe frunze de viţă de vie: „Durează în jur de patru ore să faci o frunză brodată“

Ioana este elevă în clasa a XII-a la Colegiul Naţional Al. Odobescu din Piteşti şi îşi doreşte că pe viitor să urmeze Facultatea de Psihologie.

”De când mă ştiu am avut o atracţie pentru tot ce înseamnă artă frumoasă; pictură, colaj, cusut etc. În câteva cuvinte cam tot ce ţine de creaţie. Ideea realizării unei broderii pe o frunză de vită de vie a venit spontan, după ce ideile anterioare au eşuat. Eu, goblen nu am mai făcut niciodată şi cum mi se oferise ocazia de a participa cu o creaţie la expoziţie am vrut să aduc ceva original”, ne-a declarat Ioana.

Tânăra artistă spune că lucrează în medie 4 ore pentru realizarea unei frunze. Cum este procesul de creaţie? ”Singurele instrumente de care mă ajut în realizarea frunzei sunt un ac foarte subţire şi aţă, nimic deosebit. La final, pe spatele frunzei ung cu aracet aţele şi nodurile formate pentru a o asigura. Tot ce ai nevoie pentru realizarea unei astfel de lucrări este multă răbdare, meticulozitate şi bineînţeles un strop de plăcere. Altfel nu eşti dispus să le oferi pe primele două”.

Miile de oameni care au vizitat expoziţia la care a participat şi Ioana Pană cu frunzele ei brodate au avut numai reacţii laudative. ”Reacţiile publicului au fost pline de uimire şi admiraţie. Cu toţii cred că au considerat acest gen de broderie, dacă nu imposibil cel puţin greu de realizat. Nu mă aşteptam la atâta atenţie din partea oamenilor care mi-au văzut frunzele. Iar cei cu experienţă în arta broderiei m-au încurajat să continui să creez broderii pe frunze şi, de ce nu, pe viitor să-mi fac o expoziţie dedicată broderiei pe frunze”.

Pe viitor, Ioana nu exclude să facă şi o afacere din arta şi talentul ei: Mi-a trecut prin minte să fac o afacere din broderia pe frunze. Consider că este o operă de artă că oricare alta, care dacă este apreciată poate scoate şi profit. Asta dacă este fructificată”.

Ioana Pană are cuvinte de laudă şi pentru una dintre organizatoarele expoziţiei. ”Aş vrea să îi mulţumesc doamnei Dobrin Amalia, una dintre doamnele care s-a ocupat îndelung la organizarea expoziţiei, şi care a crezut în talentul meu incurajându-mă să particip. Fără stimulul adus de dânsa nu aş fi ajuns la această idee”.