Noul subprefect al judeţului Argeş are doar 25 de ani. „Vă rog să îmi daţi răgazul necesar să vă surprind”

Emanuel Soare a fost demis joi din funcţia de subprefect al Argeşului, iar în locul său a fost numit tot un liberal: Dragoş Predescu. Noul subprefect este foarte tânăr, dar crede că tocmai acest lucru îl va ajuta în noua funcţie.

"Astăzi am depus jurământul în calitatea de Subprefect al judeţului Argeş. Am 25 de ani şi vârsta mea va fi un atu semnificativ prin capacitatea de implicare, disponibilitate, energie.



În ceea ce priveşte activitatea mea profesională de până acum, sunt avocat stagiar încă din 2019, anul în care am absolvit Facultatea de Drept din cadrul Universităţii din Bucureşti. Am pledat în faţa instanţei în numeroase procese civile şi penale. M-am suspendat din Baroul Argeş pentru a îndeplini noua funcţie",a declarat, vineri, noul subprefect.

"Am văzut ce înseamnă o mână întinsă la nevoie"

Dragoş Predescu a făcut voluntariat în pandemie şi mărturiseşte că, la rândul său, are nevoie de sprijin,

"Vă rog să îmi daţi răgazul necesar să vă surprind în mod plăcut şi vă îndemn să fim uniţi şi să ne ajutăm unii pe alţii în această perioadă grea prin care trecem. În perioada stării de urgenţă am fost voluntarul care a dus la domiciliu medicamente şi alimente persoanelor vulnerabile şi tuturor celor care au avut nevoie şi am văzut ce înseamnă o mână întinsă la nevoie. Vă asigur de toată deschiderea mea spre comunicare", a mai spus, vineri, Dragoş Predescu.

