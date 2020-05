Minoră agresată sexual de un recidivist. Detalii şocante despre „mângâierile obscene“, din decizia instanţei

Faptele de care este acuzat individul (V.N., 42 de ani, recidivist), s-au petrecut în Brăila, în iunie 2019.



Fata vorbea la telefon cu vărul său, în timp ce mergea pe stradă, când bărbatul s-a apropiat de ea şi i-a băgat mâna sub fustă.

„A atins-o pe corp deasupra genunchilor, in zona coapselor, fără a o introduce sub chiloţi, deoarece persoana vătămată s-a ferit, a strigat si l-a împins pe inculpat, continuându-şi drumul, iar inculpatul, după ce şi-a recuperat basca căzută pe jos şi s-a lins pe un deget, s-a întors şi s-a uitat în sensul opus, făcând câţiva paşi, după care s-a întors şi a urmărit-o pe persoana vătămată până în scara blocului nr. 15 (...), a trântit-o pe trepte, după care s-a urcat peste persoana vătămată, care stătea cu spatele pe scări, şi-a introdus mâna pe sub fusta acesteia, imobilizând-o şi atingând-o pe corp deasupra genunchilor, în zona coapselor", se arată în considerentele deciziei Judecătoriei Târgu Mureş (rolii.ro).





Fata l-a lovit cu telefonul şi a început să strige, iar indivdul s-a ridicat şi a fugit.





Tânăra s-a dus la poliţie, iar în baza semnalmentelor date oamenilor legii, agresorul a fost prins şi trimis în judecată, în stare de recidivă postexecutorie (din 1999, până în 2018, a fost condamnat de mai multe ori, pentru săvârşirea unor fapte fără violenţă, ultima dată fiind liberat la termen din executarea pedepsei 04 aprilie 2019).

"Nu are legatură cu consumarea actului sexual"





Judecătoria Târgu Mureş l-a condamnat 4 ani si 6 luni inchisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de agresiune sexuală.





Interesant este cum a calificat judecătorul atingerile bărbatului.





"Mângâierile obscene care pot fi calificate drept conduite sexuale realizate prin constrângere, constituie acte de natură sexuală incriminate de 219 Cod penal. Or, mângâierea coapselor unei persoane pe sub haine, independent dacă se realizează contactul direct cu pielea sau nu, are legătură cu consumarea actului sexual şi reprezintă în consecinţă o conduită de natură sexuală neechivocă reuşită/consumată, nu doar propusă/tentată", se mai arată în considerentele deciziei citate.





Potrivit instanţei, nu este necesară şi atingerea zonei genitale pentru realizarea conduitei sexuale, aceasta din urmă reprezentând tot o conduită de natură sexuală realizată, la care diferă doar zona, mai explicit sexuală: "În sens contrar, limita inferioară a incriminării o reprezintă actele obscene ce presupun încercarea reusită de a atinge zone fără semnificaţie sexuală, adică fără legătură cu consumarea actului sexual, precum mâna, gamba, mângâierea peste haine, etc, prin care nu se lezează libertatea sexuală a victimei. Forma tentată presupune atingerea unor zone fără semnificaţie sexuală, deşi s-a încercat mai mult, prin care se lezează libertatea sexuală a victimei, pentru că legea incriminează şi încercarea".