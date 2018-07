Militar român şi cântăreţ în strană în Afganistan. A fost rănit într-un atac, dar a rămas în Kandahar: „Mulţumesc lui Dumnezeu că sunt bine“

Pe 30 aprilie 2018 reprezentanţii Ministerului Apărării Naţionale anunţau că opt militari din Câmpulung Muscel care executau o misiune de asigurare a protecţiei forţei din Baza Aeriană Militară Kandahar din Afganistan au fost răniţi după ce au devenit ţinta unui autovehicul capcană. Printre ei, şi caporalul clasa a III-a George Marian David (34 de ani), aflat la a doua misiune în Afganistan, evacuat imediat, alături de camarazii săi, la spitalul militar din Kandahar.

Deşi mulţi se aşteptau ca, ulterior, să revină în România, George David s-a întors, la scurt timp după incident, înapoi la muncă, în batalion. Mai întâi a trecut însă pe la capela bisericuţei din Kandahar, pentru că George este şi cântăreţ în stană.

„S-a întors imediat în biserică şi şi-a reluat locul în strană. Practic, şi-a continuat activitatea religioasă imediat după incident“, povesteşte, din Afganistan, pentru „Adevărul“, maistrul militar pr. Iulian Cadulencu, aflat, la rândul său, la a treia misiune în Afganistan.

Militarul român a avut de mic o pasiune pentru muzica psaltică. A absolvit o şcoală de cântăreţi de la Piteşti şi a înţeles că muzica religioasă îl va însoţi toată viaţa, ceea ce s-a şi confirmat. Inclusiv în teatrele de luptă.

„După întoarcerea dintr-o misiune din Afganistan, din 2001, am aflat că în batalion este un angajat care are studii specifice desfăşurării activităţii liturgice în biserica ortodoxă. Am cercetat cine este acest băiat şi am aflat că se numeşte George David. Acesta a venit la mine şi s-a ataşat de mine de la prima întâlnire. Din dialogul nostru mi-am dat seama că este un om obişnuit, că am cu cine lucra şi că mă poate sprijini în desfăşurarea activităţii de asistenţă religioasă“, a mai spus preotul militar Gheorghe Nicolescu, din cadrul Batalionului de Protecţia Forţei „Vulturii Carpaţilor“.

„Bun ca militar, bun şi în strană“

„Eu l-aş considera un om-orchestră. Bun şi ca militar, bun şi în strană. Este un om normal care ştie ce să facă în orice moment, un om care îi încurajează pe cei apropiaţi. Poate şi datorită acestei pregătiri religioase, a ştiut să-i ţină aproape, să-i îmbărbăteze cu o vorbă bună, cu un sfat. Chiar este un lider în echipajul lui, un om care ştie ce vrea de la viaţă. Este apreciat şi iubit, mai ales că el a fost printre primii care s-au întors în echipaj după acel incident, continuându-şi activitatea pe care a avut-o cu acelaşi elan. Omul chiar este pregătit din acest punct de vedere. Ăsta a fost şi principalul motiv pentru care a ales şi armata“, mai spune maistrul militar pr. Cadulencu.

George David la capela din Kandahar. Foto: Iulian Cadulencu



Două luni îl mai despart, acum, pe George David de întoarcerea acasă, unde îl aşteaptă soţia şi fetiţa sa. Până atunci, îşi ia misiunile în serios şi nu doar pe cele ale batalionului său, ci şi pe cele faţă de cele sfinte. „Multumesc lui Dumnezeu că sunt bine“, a declarat George Marian David.

„Tati se întoarce curând acasă!“

Tânărul caportal a trimis, duminică, prin intermediul redacţiei Adevărul, un mesaj celor de acasă: „Din îndepărtatul Afganistan doresc să le transmit tuturor românilor gândurile mele bune, să-i asigur că ne îndeplinim cu succes misiunea încredinţată şi, cu ajutorul bunului Dumnezeu, ne vom întoarce, toţi, sănătoşi, acasă. De asemenea, doresc să-i transmit soţiei mele, Ionela, că o iubesc mult de tot şi fetiţei mele, Maia, că imi este tare dor de ea: tati se întoarce cât de curând acasă!“.

Militarul preferă să nu vorbească despre el, dar promite că acasă, pe timp de pace, va povesti mai multe. Acolo, în Kandahar, timpul său liber e foarte preţios. „Rolul lui este de pistolar în cadrul formaţiei. El merge în patrule cu formaţia, iar activitatea liturgică o efectuează doar în timpul liber, pentru că altfel nu poate fi scos din patrulă. În strană ajunge după muncă“, mai spune maistrul militar pr. Iulian Cadulencu.

George David, alături de soţia sa

Parastas pentru colegii care au pierit

Vineri, de sărbătoarea Sfinţilor Petru şi Pavel, George Marian David a cântat la parastasul pe care Batalionul „Vulturii Carpaţilor“ din Câmpulung Muscel l-a organizat în Kandahar pentru cei trei militari care au sfârşit în tragicul accident rutier petrecut în Argeş, la Valea Udrii, în urmă cu un an. Toţi trei făceau parte din Batalionul 30 Vânători de Munte Dragoslavele Argeş, unitatea din care au plecat în Afganistan David şi colegii săi argeşeni aflaţi acum în teatrul de luptă din Kandahar.

George David, la capela din Kandahar. Foto: Iulian Cadulencu

Şapte din opt, înapoi la datorie

Dintre cei opt răniţi ai incidentului din 30 aprilie din Afganistan, doar unul a fost repatriat. Este vorba de plutonierul major Ionescu Marius Valentin (41 de ani, aflat la a treia misiune în Afganistan), cel mai grav afectat din grup.

Ceilalţi şase militari argeşeni implicaţi în accidentul din aprilie şi care, alături de George, şi-au reluat misiunea de asigurare a protecţiei forţei din Baza Aeriană Militară Kandahar şi de instruire, consiliere şi asistenţă a Forţelor Naţionale Afgane sunt: plutonierul Rădoi Eugen Luci (39 de ani), caporalul clasa a III-a Ganţă Adrian Bogdan (40 de ani), caporalul clasa a III-a Popescu Florin Adrian (38 de ani), caporalul clasa a III-a Radu Ionel (39 de ani), caporalul clasa a III-a Popelcă Petre (43 de ani) şi caporalul clasa a III-a Bădulescu Nicolae Marian (43 de ani). Misiunea lor, începută în februarie, se va încheia în luna august a acestui an.

Afganistan: George David alături de colegii săi din Batalionul de Protecţia Forţei “Vulturii Carpaţilor”. Foto: Iulian Cadulencu

29 de morţi şi 185 de răniţi

Unitatea militară din Câmpulung Muscel a mai executat misiuni în şi Afganistan (în anul 2008) şi Kosovo (în anii 2005 şi 2007).

În anul 2018, Armata României participă la misiunea NATO Resolute Support din Afganistan cu 625 de militari, alţi aproximativ 300 fiind desfăşuraţi în operaţii sub comandă/mandat NATO, UE, ONU şi OSCE în alte regiuni.

În timpul misiunilor externe, 29 de militari români şi-au pierdut viaţa şi alţi peste 185 au fost răniţi.