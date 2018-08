Mii de fani au cântat alături de primul solist AC/DC în comuna Corbi, la cel mai mare festival rock din mediul rural

Vineri 10 august, în prima zi a Stonebird, cel mai mare festival rock din mediul rural din România, peste 2.000 de oameni au dansat şi cântat până la ora unu dimineaţa, printre cei care au dansat toată noaptea pe ritmuri rock numărându-se chiar primarul Virgil Baciu de la Corbi.



Trebuie precizat că locuitorii din Corbi au avut acces gratuit la festival, decizia fiind a aceluiaşi primar Virgil Baciu. 700 de metri de drum au fost asfaltaţi special pentru festivalul Stonebird.





Solistul trupei Zob: ”Avem refrene atât de tâmpite, încât şi Viorica poate să le reproducă”

Evenimentul a fost deschis de formaţia Uniforma din Bucureşti. Apoi, timp de o oră, pe scenă a fost un show total cu Alex Calancea şi proiectul Lupii din Republica Moldova. Un chitarist cu o energie formidabilă, Alex Calancea a reuşit să electrizeze publicul timp de mai bine de o oră. Şi concertul formaţiei Zob a fost unul special, inclusiv prin mesajele transmise de solistul trupei, Vlad Gorneanu.



”Avem refrene atât de tâmpite, încât şi Viorica poate să le reproducă”, a spus Vlad. Tot solistul trupei Zob a mai avut un mesaj emoţionant înainte de a cânta melodia Printre Nori: ”Dedic această melodie mamei mele omorâte de statul român cu infecţiile nosocomiale”. Concertul trupei Zob a fost încheiat cu un alt mesaj al solistului Vlad: ”Nu uitaţi să mergeţi la vot, e foarte important”.

Alex Calancea şi Lupii, o revelaţie a festivalului Stonebird FOTO: Diana Iordache

Sâmbătă, 11 august, au fost aproape şase ore de concerte incendiare în faţa a peste 3.000 de fani. Seara a fost deschisă de trupa Fără Vise. A urmat recitalul formaţiei Bucium. Un moment special a fost concertul susţinut de Dan Helciug şi My Queen, un tribut adus legendarei formaţii Queen. Dan Helciug a dovedit că a rămas acelaşi artist vulcanic şi interactiv cu publicul, fâcându-i pe fani să danseze şi să cânte aproape o oră hit-urile Queen, de la I want it all până la We are the champions. Trupa Black din Serbia-tribut Metallica- a fost o surpriză foarte plăcută pentru fanii rock. După miezul nopţii a fost cel mai aşteptat concert, susţinut de The ROCK-cea mai bună trupă-tribut AC/DC din Europa, bateristul american Mike Terrana-primul solist al faimoasei trupe AC/DC. legau susţinut un concert incendiar, din care nu au lipsit piese celebre ale trupei AC/DC, precum Let there be rock, You shook me all night long sau Highway to Hell.

The Rock, cea mai bună trupă-tribut AC/DC din Europa FOTO: Diana Iordache

Daniel Ignat-solistul trupei The Rock şi colegii săi au adus un omagiu tulburător lui Nik Baydin, fostul chitarist al formaţiei, decedat într-un accident în 2016 la doar 34 de ani. Şi, ca o ştafetă emoţionantă, în The Rock este acum chitarist fratele lui Nik, Andrey Baydin. Iar Andrey Baydin nu a dezamăgit, electrizând atmosfera şi cântând la bustul gol alături de fani.

Fanii au fost entuziasmaţi şi entuziasmanţi FOTO: Diana Iordache

La jumătatea concertului trupei The Rock, un spectaculos foc de artificii a iluminat cerul nopţii timp de aproape un sfert de oră.

La 65 de ani, Dave Evans a arătat o energie de invidiat cântând până aproape de ora trei dimineaţa alături de miile de fani. ”E fabulos aici, locul, oamenii, atmosfera”, a spus Dave Evans, care a cântat inclusiv ”Can I sit next to you girl”, primul hit scos alături de AC/DC.

La final, alături de The Rock, Mike Terrana şi Dave Evans, pe scenă a urcat primarul Virgil Baciu, care a spus: ”Vrem să facem din Stonebird cel mai mare festival din România”.

”Nu îmi vine să cred cine a cântat la mine în comună”

”Pur şi simplu nu îmi vine să cred cine a cântat la mine în comună, să îl vezi pe primul solist de la AC/DC şi atâtea vedete e ceva incredibil, o mare bucurie. Sper ca Stonebird să devină un fel de Untold rural”, ne-a declarat Mihaela Georgescu, o tânără de 22 de ani din comuna Corbi.

Printre fanii aflaţi la concerte s-au numărat şi oameni trecuţi de 60 de ani. ”Stau în satul Jgheaburi şi în prima oară mi-a plăcut cum sună muzica acolo pe deal, aşa că sâmbătă m-am decis să merg şi eu o oră. A fost frumos, tineretul s-a simţit bine, muzica a fost bună. E bine că se fac şi astfel de lucruri pozitive pentru tineri si nu numai”, ne-a spus tanti Mioara, o pensionară de 64 de ani din comuna Corbi, care a venit la festival cu fiica, ginerele şi cei doi nepoţi în vârstă de 16 şi 19 ani.

La festival au venit zeci de familii cu cortul în zona gratuită de camping. Preţurile la festival au fost şi ele unele cât se poate de normale şi mult mai mici faţă de alte festivaluri de profil: un pahar de bere sau de vin a costat 5 lei, un fel de mâncare-15 lei, un pahar de whisky&cola-15 lei, iar un pahar de Aperol Spritz-15 lei. Un abonament la festival a costat 80 de lei, iar preţul unui bilet pentru o zi a fost de 30 de lei.

Un omagiu a fost adus fostului chitarist Nik Baydin al trupei The Rock, decedat acum doi ani într-un accident FOTO: Diana Iordache

Duminică 12 august, în ultima zi a festivalului, la Stonebird a fost organizat un târg de produse tradiţionale de unde nu au lipsit brânzeturile şi apreciata ţuică de Corbi.

Ideea acestui inedit festival rock în mediul rural aparţine la patru tineri pasionaţi de rock: Mihai Capet-pilot de curse şi actor, Daniel Ignat-solistul trupei The Rock, Traian Mitroi-om de afaceri şi Bogdan Năstase-om de afaceri şi pilot de curse.