Mesajul unui om de afaceri: „Convinge-mă, politician român, te implor, că trebuie să aleg România, să-ţi permit să-ţi pui semnătura pe viitorul copiilor mei!”

Iată ce scrie Andrei Mihai (38 de ani), managerul unei companii specializate în implementarea sistemelor de iluminat eficient, în postarea sa:

„NU LIVIU DRAGNEA ESTE PROBLEMA! Nici condamnarea sa, nici instigarea la abuz în serviciu! Nici măcar PSD sau Bombonica Prodan! Vă scriu, la ceas de seară, cuvinte pornite dintr-o inimă de român, copleşită de întrebări fără răspuns. Am fost plecat mulţi ani din ţară. Am vizitat multe ţări. M-am întors acasă. Niciodată nu am plecat cu gândul de a nu mă mai întoarce! Oriunde m-aş fi aflat, inima mea bătea în şi pentru România!

Ţara aceasta are ceva magic, ceva ce-mi depăşeşte raţiunea şi mă trimite, inevitabil tot acasă, oriunde m-aş duce şi oricât de bine ar fi acolo. Dar oricât de mult te-aş iubi, ţară dragă, văd şi simt, în fiecare zi, că familiei mele i-ar fi mult mai bine în altă parte. Convinge-mă tu, politician român, aflat, ca o glumă nereuşită a sorţii, cu pixul în mână şi având putere de decizie asupra sorţii copiilor mei, că viitorul lor este, în mod cert, în România! Nu se poate, pentru că nu vrei şi nici nu eşti capabil!

Arată-mi tu, om politic, cu funcţie publică, plătit şi din banii mei, cum aceşti copii, dacă ar avea nevoie de sistemul medical, ar fi excepţional trataţi, de profesionişti adevăraţi şi mari iubitori de copii! Cum să faci acest lucru, când Spitalul de Pediatrie din Piteşti nu are nici măcar medic anestezist permanent?!”





„Copiii slab educaţi şi prost informaţi vor fi o masă uriaşă, facil de manevrat!”

Tot Mihai Andrei mai spune în postarea făcută pe contul său de Facebook: „Demonstrează-mi tu, politician "capabil", cum copiii mei vor avea acces la un sistem de învăţământ, atât de eficient şi de corect, încât nu va trebui să trimit copiii la meditaţii private, încă de la grădiniţă, în speranţa că, poate, vor lua bacalaureatul!

Aţi schimbat până şi schimbarea schimbării, aţi transformat intenţionat învăţământul intr-o anagramă incorectă şi incoerentă! Copiii slab educaţi şi prost informaţi vor fi o masă uriaşă, facil de manevrat! Acest sistem lălâu şi paralizat cerebral a format cadre didactice, care nu au nici cea mai vagă noţiune despre ce înseamnă un adevărat pedagog ( din fericire, nu a reuşit cu toţi!), nu ştiu cum să sădească în sufletele crude dragostea pentru oameni, animale, natură, artă şi pentru materiile predate!

Arată-mi tu, cel care hotărăşti cu atâta uşurinţă soarta copiilor mei că, după ce vor termina şcoala, vor avea şanse reale şi corecte să lucreze în domeniile în care vor fi pregătiţi, la nivelul pe care îl merită! Şi acum, convinge-mă, te implor, că trebuie să aleg România, să-ţi permit să-ţi pui semnătura pe viitorul copiilor mei! Poţi s-o faci?!”.