 Mesajul emoţionant al unei antrenoare de gimnastică după reuşita sportivă a unei fetiţe instituţionalizate

Maria e o mână de copil, dar are o ambiţie debordantă, iar zâmbetul şi modestia ei te lasă fără cuvinte. Aşa o descrie Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Argeş pe micuţa gimnastă clasată pe locul II la "Cupa Piteşti", unde a fost aşteptată cu un tort.

”Vreau să fiu o mare campioană, într-o zi!”, spune Maria.

O rosteşte cu o imensă convingere, iar sclipirea din ochii ei, atunci când vorbeşte despre gimnastică, e un semn că visul său are toate şansele să devină realitate.

"Sunt sigură că Maria va scrie o poveste frumoasă în domeniul gimnasticii"

La fel crede şi antrenoarea sa, Nicoleta Andrei (Arges Gym), felicitată, la rândul său, de conducerea DGASPC pentru ceea ce a reuşit să facă, în mai puţin de o lună, cu mica gimnastă.





Maria a fost felicitată de antrenoare şi de reprezentanţii DGASPC Argeş. Foto: DGASPC Argeş





”Am aflat povestea Mariei anul trecut şi am promis că mă voi ocupa personal de antrenamentele ei. Gimnastica e frumoasă, dar, ca orice sport de performanţă, cere sacrificii. Din cauza pandemiei, nu am putut începe antrenamentele, cu un an în urmă. Cu Maria lucrez doar de trei săptămâni, iar reuşita ei vorbeşte de la sine despre talentul pe care îl are. Acum, facem o echipă minunată împreună, iar la club, Maria s-a integrat foarte bine. Colegele ei de echipă au primit-o frumos în mijlocul lor şi sunt sigură că Maria va scrie o poveste frumoasă în domeniul gimnasticii”, a spus, cu ochii în lacrimi, antrenoarea Mariei, Nicoleta Andrei.

Gimnasta a primit un tort. Foto: DGASPC Argeş





Pe lângă tortul de care s-a bucurat alături de familia ei, gimnasta premiantă a DGASPC a avut parte şi de o sesiune de cumpărături.





Maria, la sesiunea de cumpărături Foto: DGASPC Argeş





"Bucuria ei atunci când a intrat în magazin şi când a început să îşi aleagă hăinuţele preferate, din suma de bani primită cadou, este de nedescris. Pentru aceste daruri, mulţumim celor care s-au implicat în a face un copil fericit!", scrie Biroul de presă al DGASPC Argeş, într-o postare pe Facebook.

Maria, la sesiunea de cumpărături Foto: DGASPC Argeş





"Te rugăm să nu renunţi la visul tău!"

Maria este unul dintre copiii cu care DGASPC Argeş se mândreşte şi care se alătură celorlalţi puşti care au adus instituţiei premii la diverse competiţii, fie ele sportive, artistice, culturale sau şcolare.

”Te felicităm din tot sufletul pentru reuşita ta şi te rugăm să nu renunţi la visul tău! Cu muncă şi seriozitate, cu siguranţă, vei reuşi să ajungi acolo unde îţi doreşti. Noi vom fi alături de tine şi te vom sprijini cu tot ce ţine de noi”, i-a spus Mariei, Iuliana Matei, Director General al D.G.A.S.P.C. Argeş.