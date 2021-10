Medic, despre cei care se opun vaccinării: „Mă simt dezamăgită de cetăţenii români care se pricep la toate”

În postarea devenită virală, Luminiţa Paul a adus critici şi celor care se opun vaccinării. Iată ce a scris Luminiţa Paul pe pagina proprie de Facebook:

„M-am vaccinat prima în Piteşti, pentru mine şi pentru cei din jur, pe 31.12.2020 şi nu ştiam cu ce fel de ser. Aveam vaccinul mult aşteptat. V-am informat permanent despre măsurile de protecţie şi despre rolul vaccinării împotriva COVID-19. În August, deşi relaxaţi, v-am atenţionat că lucrurile nu sunt roz. Acum mă simt dezamăgită. Dezamăgită de medicii care au uitat de jurământul lui Hipocrate şi de cetăţenii români care se pricep la toate. Munca noastră ( a celor implicaţi în stoparea pandemiei ) a fost în zadar. Nu am luat-o de la capăt. Am luat-o de la 0 şi am ajuns unde am ajuns. Spitale pline, prea multe decese, locuri la ATI 0, prize de oxigen libere 0. Ambulanţele plimbă pacienţii între spitale în căutarea unui loc cu oxigen 3-4 ore. OMS vine în România să ne spună ce trebuie să facem. Austria ne trimite produse medicale. Ungaria ne preia pacienţii la ATI. Oare ce am făcut fiecare dintre noi pentru a nu ajunge aici?”

Vă mai recomandăm şi:

Medicul Virgil Musta cere lockdown pentru stoparea pandemiei. „Nu putem externa pacienţii în ritmul în care vin alţii cu forme grave de boală”

Iohannis a anunţat o parte din restricţiile care intră în vigoare de luni: limitarea circulaţiei pe timp de noapte şi acces doar cu certificat verde la anumite activităţi VIDEO