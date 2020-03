Martor terorizat de familia golanilor care au ucis un om în trafic: „Le-au spus părinţilor c-o să mor într-un accident“

Adrian şi Leonard Tudorici (23 şi, respectiv, 25 de ani) l-au omorât în bătaie, în iunie 2019, pe omul de afaceri Cătălin Plăiaşu. Procesul celor doi a început la Tribunalul Argeş în luna februarie 2020. Cei doi fraţi din comuna argeşeană Merişani au fost arestaţi pe 25 iunie 2019.

Adrian Tudorici a fost eliberat în noiembrie 2019 şi este cercetat sub control judiciar, asta după ce fratele său Leonard a declarat că el l-ar fi omorât în bătaie pe omul de afaceri. Leonard Tudorici este judecat în stare de arest (din 25 iunie 2019) pentru loviri sau vătămări cauzatoare de moarte, în timp ce Adrian Tudorici este judecat în stare de libertate pentru complicitate la lovituri sau vătămări cauzatoare de moarte.

Inculpatul vrea să schimbe declaraţia

Ulterior, părinţii şi fratele agresorilor au fost trimişi în judecată în acelaşi dosar, după ce au ameninţat şi înjurat părinţii unui bărbat care este martor ocular în dosarul crimei. Răzvan Maria, tânărul care a asistat la actul de violenţă înfiorător, spune că a fost ameninţat de mai multe ori de membri ai familiei Tudorici şi chiar şicanat de aceştia în trafic, pentru a fi determinat să nu mai depună mărturie.

La proces, Leonard Tudorici a solicitat să fie judecat în procedură simplificată. „Recunosc şi regret enorm fapta. Vreau să spun ce a fost exact în momentul lovirii“, a declarat la ultimul termen de judecată Leonard Tudorici, acesta solicitând să facă o altă declaraţie decât cea iniţială. Numai că magistraţii i-au respins, motivând că „se încearcă să se prezinte o altă versiune faţă de cea din actul de sesizare a instanţei, aspect incompatibil, motiv pentru care se respinge această cerere“.

”Cei doi fraţi erau agresivi”

Leonard şi Adrian Tudorici au antecedente penale

Răzvan Maria, principalul martor ocular din dosar, le-a prezentat în detaliu judecătorilor filmul tragediei din fatidica zi de 24 iunie 2019, precizând că a fost ameninţat în repetate rânduri.

”Pe 24 iunie 2019, mă aflam la volanul unei maşini Audi, alături de prietena mea, pe drumul Piteşti-Curtea de Argeş. Am depăşit o coloană de vreo zece autoturisme, ultimul dintre acestea fiind un BMW seria 5 în care se aflau cei doi inculpaţi. I-am depăşit pe aceştia, după aceea ei m-au depăşit la rândul lor pe mine şi apoi încă o dată, după care, la una dintre depăşiri, persoana care se afla pe scaunul din dreapta al BMW-ului a aruncat cu o sticlă de plastic în bordul automobilului meu şi mi-a făcut semn să opresc. În acel moment, în faţa mea rula o Skoda, condusă de către victimă, iar inculpaţii au vrut să intre cu BMW-ul între Skoda şi maşina mea, dar nu le-am dat voie, pentru că intuiam că mă vor opri. BMW-ul a continuat depăşirea, intrând în faţa maşinii Skoda şi în spatele unui echipaj de Poliţie, rulând pentru o perioadă cu o viteză medie de 50 km/h. Când am intrat în comuna Borleşti, am sunat la 112, anunţând că sunt şicanat în trafic de o maşină. Când echipajul de poliţie s-a îndepărtat, BMW-ul s-a oprit în mijlocul drumului, fără să semnalizeze şi fără a ieşi de pe carosabil. Cel cu Skoda a oprit şi el. Am încercat să depăşesc cele două maşini, dar şoferul maşinii Skoda a dat în spate, moment în care a lovit maşina mea. N-am putut depăşi, veneau maşini de pe contrasens. Cei doi inculpaţi din BMW s-au dat jos din maşină şi au venit la maşina mea şi au încercat să îmi deschidă portiera, care era încuiată, cei doi fraţi erau agresivi. S-a dat jos din maşina şi şoferul Skodei şi s-au întâlnit la un metru de capota maşinii mele. I-am văzut cum s-au luat de piept, îmbrâncindu-se reciproc şi trăgându-se de tricouri. Câteva secunde nu m-am uitat la ei, deoarece vorbeam la 112, însă când m-am uitat, victima era deja căzută lângă ei. Cei doi fraţi erau speriaţi, au venit la mine apoi şi mi-au zis să plec. Am plecat şi am sunat apoi la 112”, le-a spus judecătorilor Răzban Maria.

„Am fost urmărit de două ori de un BMW al familiei celor doi”

Principalul martor ocular în proces le-a mai dezvăluit magistraţilor că este şicanat şi ameninţat constant de luni de zile de familia celor doi agresori. ”Au fost presiuni din partea celor doi începând din vara anului 2019 şi i-au ameninţat pe părinţii mei. La sfârşitul lunii ianuarie a.c. şi pe data 14 februarie am fost urmărit de două ori de un BMW care este proprietatea familiei Tudorici, am fost şicanat în trafic de mai multe ori, am şi filmare, este şi un proces-verbal şi o plângere la Poliţia Mălureni. Iar rudele fraţilor Tudorici le-au spus părinţilor mei că eu o să mor într-un accident de maşină”, a declarat Răzvan Maria.

Nu este pentru prima dată când principalul martor ocular este ameninţat şi şicanat de familia Tudorici. Pe 27 august 2019, Mihai Tudorici (45 de ani), tatăl celor doi bătăuşi, împreună cu mama acestora, Florica Tudorici (44 de ani), şi cu David, al treilea frate (27 de ani), au ameninţat, au insultat, în mod repetat, la un depozit de materiale de construcţii din Merişani, pe părinţii lui Răzvan Maria. Practic, după cum spun procurorii, tatăl, mama şi fratele celor doi agresori, au mers la un depozit din comuna argeşeană Merişani. Acolo erau părinţii şoferului care a depus mărturie în dosarul de loviri cauzatoare de moarte. Cei trei i-au ameninţat cu moartea şi le-a zis să îşi avertizeze fiul să îşi retragă declaraţia dată împotriva agresorilor. Totul s-a petrecut ziua, în depozit, fără să le pese de reacţia mai multor martori care au văzut totul.

Iniţial, tatăl, mama şi fratele celor doi bătăuşi aflaţi deja în arest au fost reţinuţi pe bază de ordonanţă pentru 24 de ore, fiind plasaţi ulterior, sub control judiciar. În timp ce se afla sub măsura de supravegere, David Tudorici, fratele celor doi tineri care au omorât în bătaie un om în trafic, a mai comis o infracţiune. Pe 13 septembrie 2019, acesta şi-a bătut prietena, în timp ce se aflau în maşină, în centrul Piteştiului. Toate cele trei dosare au fost conexate într-unul singur, astfel toţi cei cinci, părinţi şi fiind trimişi în judecată.

Adrian şi Leonard Tudorici au şocat România pe 24 iunie 2019, după ce l-au lovit violent, cu pumnii şi cu picioarele, pe un bărbat care încerca doar să aplaneze un conflict în trafic. Cătălin Plăiaşu era patronul unei firme din Piteşti şi mergea spre casă, la Curtea de Argeş, când două maşini aflate în trafic, au început să se şicaneze după o depăşire a unei coloane de autoturisme. În comuna Merişani, unul dintre autoturisme, un BMW X5, a oprit brusc în faţa lui, iar şoferul şi pasagerul din BMW au coborât să-l ia la bătaie pe şoferul maşinii care se afla în spatele maşinii lui Cătălin Plăiaşu. Omul de afaceri a coborât şi el din maşină, cu gândul să-i calmeze pe cei doi, numai că agresorii au început să-l lovească. Bărbatul a ajuns la spital cu un traumatism cranio-cerebral sever şi a murit pe 1 iulie 2019, lăsând orfană o adolescentă de 18 ani.