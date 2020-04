Manelistul Dani Mocanu şi un poliţist din Piteşti, protagoniştii unui conflict. Poliţia face anchetă

Pe 20 aprilie, manelistul Dani Mocanu a postat pe Facebook o imagine cu el şi cu poliţistul Emanuel Croitoru, din Piteşti, susţinând că agentul respectiv şi-a cerut scuze că l-a amendat cu 2000 de lei în noaptea de 13 aprilie pentru că nu avea la el declaraţia pe proprie răspundere, conform ordonanţelor militare. „El este poliţistul care m-a amendat săptămâna trecută. Numele lui este Croitoru Emanuel. După cum se vede în această fotografie, omul m-a chemat la el acasă, m-a cinstit cu un pahar de vin roşu, iar apoi şi-a cerut scuze pentru cele întâmplate. Băiat bun ... cu toate că nu este deontologic să chemi un om la băutură după ce l-ai sancţionat“, a scris Mocanu pe pagina sa de socializare.

La patru zile de la postarea din 20 aprilie, Dani Mocanu a făcut o filmare pe vlogul său în care îl acuză pe poliţist că l-ar fi invitat la ziua lui ca să bea şi ulterior să îl amendeze, cu intenţia de a-l discredita. Mocanu mai spune că doar a dus un pahar cu vin la buze, iar echipajul de poliţie care l-a urmărit după ce a plecat de la ziua de naştere a agentului Emanuel Croitoru l-a verificat la Piteşti cu etilotestul, rezultatul fiind 0.

„A văzut postările şi s-a simţit un pic deranjat“

Manelistul recunoaşte că a fost sancţionat „pe bună dreptate“ pentru că nu avea declaraţia pe proprie răspundere şi că a doua zi a postat pe reţelele de socializare ca poliţistul să-şi ceară scuze, „cu ajutorul lui Dumnezeu“, pentru că nu este „un om rău“. „Respectivul poliţist a văzut postările mele şi probabil s-a simţit un pic deranjat. După două zile, am primit un mesaj de la un om de afaceri din Piteşti cu care sunt prieten şi care mi-a spus: «Poliţistul care te-a sancţionat ne-a chemat la el, e ziua lui, face 26 de ani, a spus că îi pare rău de ce s-a întâmplat şi că ne invită la el acasă la un pahar de vin». M-am schimbat şi m-am dus cu maşina la 20 de kilometri de Piteşti, la ziua de naştere a agentului Emanuel Croitoru, unde mai erau 15-20 de poliţişti. M-am făcut că beau un pahar de vin, însă am pus doar la buze paharul. După ora unu noaptea am plecat, un echipaj de poliţie m-a urmărit, iar la intrarea în cartierul Războieni, din Piteşti, am fost oprit şi întrebat dacă am băut. L-am sunat pe domnul Croitoru să le spună colegilor săi că sunt om serios şi că nu am băut, însă mi-a închis telefonul. Am fost testat cu etilotestul, însă cum nu băusem, rezultatul a ieşit zero. Domnul Croitoru mi-a întins o capcană, era sigur că am băut la ziua lui şi a vrut să mă aresteze pe bune“, povesteşte Dani Mocanu.

„Se fac verificări interne“

„Adevărul“ a solicitat un punct de vedere de la Poliţia Argeş în legătură cu postarea manelistului Dani Mocanu şi cu acuzaţiile acestuia referitoare la poliţistul care l-a sancţionat.

„Referitor la postarea unei persoane care a fost sancţionată pentru nerespectarea prevederilor ordonanţelor militare, după care ar fi avut o întâlnire cu poliţistul despre care pretinde că l-a sancţionat, vă aducem la cunoştinţă că au fost dispuse verificări, urmând ca, în funcţie de rezultatul acestora, să fie dispuse măsurile legale care se impun. Verificările interne sunt în desfăşurare. Nu numai poliţistul care apare în imagine l-a amendat, este unul dintre poliţiştii care l-au sancţionat“, ne-au declarat reprezentanţii Poliţiei Argeş.

A salvat doi oameni acum patru ani

Emanuel Croitoru, poliţistul implicat în scandal, a salvat două persoane dintr-un accident de maşină în urmă cu aproape patru ani. Iată ce scria Poliţia Română pe pagina sa de Facebook în noiembrie 2016: „Agent de poliţie Emanuel Croitoru este eroul zilei. Datorită lui, două victime ale accidentului petrecut ieri, pe raza municipiului Piteşti, trăiesc. Emanuel a intrat în autobuz printr-un geam spart, a scos o femeie blocată, apoi a acordat primul ajutor şoferului. Agent de poliţie Emanuel Mihai Croitoru lucrează în cadrul Poliţiei Române din luna iunie, în urma promovării examenului de încadrare din sursă externă. Emanuel se afla în timpul liber, în vizită la părinţi“.