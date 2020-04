Managerul Spitalului Judeţean Argeş, schimbat după scandalul chirurgului care a venit bolnav la lucru şi a infectat cu COVID-19 zeci de persoane

Tiberiu Irimia, noul manager, are o vastă experienţă în managementul medical privat FOTO: ziarulargesul.ro

După cum a declarat pentru Adevărul prefectul Emanuel Soare, „sunt foarte multe motive ce au stat la baza luării acestei decizii. Este vorba de un management defectuos la spital. Cazul doctorului Sârboiu, care a venit bolnav la lucru şi a infectat numeroase persoane, este un caz clasic pentru ce se întâmplă la Spitalul Judeţean Argeş. La început, nici măcar nu s-a dorit a se comunica acest caz, care a dus la zeci de infectări cu COVID-19 în spital. O problemă mare a fost că la spital nu s-a făcut triajul cu cadrele medicale care lucraseră o săptămână-două şi care aveau simptome specifice”.

Felix Sârboiu, chirurgul de la Spitalul Judeţean Argeş depistat pozitiv cu COVID-19, a venit bolnav la lucru timp de mai bine de o săptămână, infectând zeci de cadre medicale şi pacienţi.

Legat de alegerea doctorului Tiberiu Irimia ca manager, prefectul de Argeş spune că „au fost mai multe propuneri, atât din interiorul spitalului, cât şi din exterior. Nu oricine îşi doreşte să se înhame la o asemenea răspundere. Noi am mers pe ideea unui manager cu experienţă în managementul privat în domeniul medical, experienţă pe care domnul Irimia o are din belşug. Am vrut să facem o schimbare cu adevărat autentică. Ca să vii cu soluţii de schimbare în sistemul medical argeşean, trebuie să vii cu persoane din afara sistemului, dar cu experienţă în domeniu”.

Medic stomatolog cu o experienţă de câteva decenii, Tiberiu Irimia a fost timp de 29 de ani manager al uneia dintre cele mai mari clinici medicale private din Argeş. Tiberiu Irimia este absolvent al Universităţii de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” din Iaşi, având doctoratul în Ştiinţe Medicale.