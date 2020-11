Magazinul de dulciuri de inspiraţie asiatică din inima Piteştiului. „Am fost un fel de antreprenori sinucigaşi”

Produsele sunt de inspiraţie asiatica, Hong Kong Egg Waffle este denumirea oficială. Aceste delicatese dulci sunt foarte populare în Asia, fiind sute de astfel de magazine de profil.

„Job-ul m-a dus pentru o perioadă în Asia, prin China, Hong-Kong şi Macao, unde am văzut şi mâncat pentru prima data o Bubble Waffles. Fiind un mare consumator de dulciuri, am studiat fenomenul la nivel local şi am decis să investim într-o locaţie”, spune Marian Mihai.

Investiţia iniţială făcută alături de Flavius Drăguşin, un prieten vechi, a fost de 10.000 euro, bani proveniţi din economii proprii. Din cauza pandemiei, magazinul a fost deschis de abia în iulie.

Preţurile pornesc de la 11 lei pentru gofrele belgiene, 15 lei Bubble Waffles Clasic până la 19 lei pentru Your Bubbles – sortimentul de top pe care clientul şi-l comandă într-un mix propriu cu toate elementele şi toppingurile pe care le au în reţetar.

Un produs special este FisticBubble, o wafă verde, care conţine multe elemente cu şi din fistic, elementele fiind importate exclusiv din Italia.

Your Bubble este cea mai mare provocare pentru clienţi, pentru pot alege că din multitudinea de mixuri, crème, fructe, toppinguri şi ale elemente dulci. Pasionaţii de vanilie au VanillaSupreme, BubbleCrunch conţine un mix de produse din ciocolată şi caramel, fără fructe şi asta comandă majoritatea copiilor cel mai des, spre disperarea părinţilor.

Pandemia a amânat cu şase luni deschiderea magazinului

Proiectul a început în ianuarie 2020, însă declanşarea pandemiei şi tot ce a rezultat din acest context, respectiv decretarea stării de urgenţă, limitarea mobilităţii şi restricţiile sociale au condus la blocarea forţată a afacerii. Aşa că, după multe luni de zile de aşteptare şi frustrare, abia în luna iulie Marian şi Flavius au putut deschide Bubbles Waffles.

Clienţii pot alege zeci de combinaţii delicioase

La investiţia iniţială de 10.000 de euro s-au adăugat sute de oră de muncă, pentru că munca brută a fost realizată de Marian şi Flavius. Au luat un spaţiu gol, pe care l-au transformat aşa cum au dorit, muncind câte 8-10 ore pe zi, după programul de la job. „80% din ce se vede şi mai ales ce nu se vede în magazin este făcut cu mâinile noastre, fără să fim mari constructori sau arhitecţi, doar cu pasiune”, precizează Marian Mihai.

„Sincer, privind înapoi, în actualul context, pot spune că am fost un fel de antreprenori sinucigaşi, aruncându-ne pe piaţă chiar atunci când 90% dintre afacerile mici au intrat în moarte clinică, iar viitorul nostru se prefigurează la fel de sumbru, din păcate. Pierderea nu se va rezuma doar la partea materială, problema ce mai dureroasă fiind de ordin social, pentru că cei mai afectaţi vor fi angajaţii. Să sperăm că fidelii noştri clienţi vor continua să ne treacă pragul, ori să comande confortabil online, iar împreună vom trece acest impas global”, adaugă Marian Mihai.

Bubbles Waffles are clienţi numeroşi

Cei doi oameni de afaceri şi-au dorit ca ingredientele să fie mereu proaspete şi de calitate, chiar dacă acest aspect s-a reflectat în diminuarea profitului. Baza este un mix din mai multe tipuri de făină, cu diverse proprietăţi. Cremele sunt comandate de la laboratoare de cofetărie, după unele reţete şi specificaţii, toate se fac din ingredient naturale, au certificate de calitate şi termene de valabilitate cuprinse între 3-5 zile. Fructele le-au comandat de la producători locali, având o reţea de aprovizionare din plantaţii bio de mure şi căpşuni, etc.

După cum spune Marian Mihai, „Mai mulţi producători agricoli locali din zona Piteştiului au creat un grup pe Facebook şi un program de livrare, astfel că ne-am ajutat unii pe alţii în aceste vremuri dificile, comandând fructe proaspete din livadă, aproape zilnic”.

În vară vânzările au mers foarte bine. În ultimele săptămâni, realitatea economică din pandemie, măsurile luate de autorităţi şi haosul social au condus în prezent la o scădere semnificativă vânzărilor faţă de vârful comenzilor din vară.

Însă Marian Mihai este optimist: „Să sperăm că fidelii noştri clienţi vor continua să ne treacă pragul, ori să comande confortabil online, iar împreună vom trece acest impas global”.

