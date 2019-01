La nici cinci ani de la modernizarea cu bani europeni, un pod din Piteşti arată ca după cutremur. Primăria şi constructorul dau vina unii pe alţii

La ora actuală podul de peste Râul Doamnei din Piteşti, tranzitat zilnic de mii de maşini, pare o bombă cu ceas.

„Sunt cratere pe pod, se vede, naiba, apa prin ele, vorba vine, adică se vede în jos, prin pod. Nu ştiu dacă aţi fost acolo să vedeţi în ce hal e...”, a declarat, joi, pentru Adevărul, Sorin Apostoloceanu, viceprimar al Municipiului Piteşti.

Municipalitatea, care a avut o contribuţie proprie de 101.743 lei din valoarea totală de 3.737.466 lei a proiectului, dă vina pe constructor (asocierea dintre Star Trading Impex, firma omului de afaceri Bobi Marinecu şi Zeus, firma lui Grigore Dobre, omul de afaceri care a executat o pedeapsă de peste doi ani de închisoare în „Dosarul şcolilor”, alături de fostul preşedinte al CJ Argeş, Constantin Nicolescu).

Ce arată expertiza cerută de primărie

Primăria Piteşti îşi argumentează poziţia cu o expertiză făcută în 2017, la solicitarea sa, potrivit căreia s-au constatat gropi, denivelări, ciupituri, faianţării, crăpături şi infiltraţii, pe lângă faptul că stratul de asfalt n-ar fi respectat grosimea din proiect.

„Starea de degradare a căii de pe pod se datorează traficului foarte greu, coroborat cu nerespectarea grosimii sistemului rutier din normativul AND546/2013. Starea de degradare a rosturilor de dilataţie se datorează traficului foarte greu, coroborat cu calitatea materialelor puse în lucrare”, se precizează într-un document semnat de expertul tehnic Ion Dumitru Diaconu, care arată că sunt necesare: desfacerea stratului de uzură şi refacerea lui în conformitate cu normativele în vigoare, înlocuirea dispozitivelor de acoperire a rosturilor de dilataţie cu unele noi, ce vor fi de tip etanş; reparaţia căilor de acces pe rampe; decolmatarea gurilor de scurgere înfundate.

La sfârşitul anului tecut s-a făcut o evaluare a cheltuielilor cu reparaţiile indicate de expert, stabilite la 1,26 milioane lei, şi în şedinţă de Consiliu Local, s-a votat executarea lucrărilor de reparaţii pentru podul de peste Râul Doamnei.

Problema care a încăierat primăria şi constructorul (asocierea de firme) e legată de întrebarea cine va suporta reparaţiile capitale de 1,26 milioane de lei.

Întrebat de Adevărul în ce condiţii ar fi dispus să suporte această cheltuială sau cui ar trebui imputatată această cheltuială, liderul asocierii a explicat diferenţa între reparaţiile pe care le datorează în baza garanţiei şi reparaţiile cerute de expert.

„Nu ştiu de unde aţi scos-o pe asta, că aş fi dispus să repar pe cheltuiala mea podul. Eu fac reparaţiile pe care le am de făcut... Atâta vreme cât podul este în garanţie, fac reparaţiile pe el. Dar reparaţiile se fac în nişte condiţii meteo acceptabile. Eu, de ce (nr. - să suport)? Ce am greşit eu? Ce am făcut eu greşit în tot acest proiect? Nu este treaba mea să dau un verdict cine trebuie să suporte. Habar nu am. Dar atâta timp cât eu am respectat un proiect şi am executat acel proiect... Sunt nişte lucruri premergătoare, sunt nişte procese verbale de recepţie care vin în timpul execuţiei şi aşa mai departe. Să vii tu şi să-mi spui acum mie că n-am turnat straturile corect... Păi vino şi fă o expertiză corectă! Eu când am făcut expertiza mea am chemat şi Primăria. Ei de ce nu m-au chemat şi pe mine când au făcut expertiza?”, a declarat, pentru Adevărul, omul de afaceri Bobi Marinescu, liderul asocierii de firme Zeus şi Star Trading, care are de partea sa o altă expertiză făcută anterior celei invocate de primărie.

"Am atras atenţia în nenumărate rânduri că facem o prostie cu aceste rosturi"

Cât despre rosturile despre care expertul tehnic spune că trebuie înlocuite, omul de afaceri piteştean spune că a sesizat încă de la început că cele prevăzute în proiecte nu vor face faţă traficului. Mai mult, omul de afaceri contrazice expertiza în ceea ce priveşte stratul de asfalt turnat pe pod şi spune că apariţia ulterioară a unui mall în imediata vecinătate a Podului Viilor, o construcţie neanticipată în studiul de fezabilitate şi montarea unor semafoare care să faciliteze accesul la centrul comercial, a dus la subţierea startului de asfalt

„Eu am atras atenţia în nenumărate rânduri că facem o prostie cu aceste rosturi. Mi s-a spus foarte clar că este proiect european, nu avem voie să modificăm nimic, executăm cum e. Nu mi-e frică de nimeni, atâta vreme cât fac lucrurile corect. Proiectul a fost făcut pe un studiu de fezabilitate care nu mai are nicio legătură cu realitatea. Arătaţi-mi şi mie un pod în România pe care există stop, unde frânează autovehicule de mare tonaj pe pod!”, mai spune Bobi Marinescu.

Deşi, la sfârşitul anului trecut, autorităţile locale avansaseră chiar ipoteza chemării în instanţă a asocierii de firme, Primăria a renunţat, momentan, la această variantă, urmând să aibă o întâlnire cu asocierea de firme constructoare pentru clarificarea asumării reparaţiilor de 1,26 milioane lei.

Cert este că, între timp, o postarea făcută pe Facebook de vicele Apostoliceanu, care a afirmat despre constructori că „sunt prea puternici pentru mine”, a atras atenţia asupra raportului de forţe din negocierile ce urmează să aibă loc.