Judeţul recordurilor la alegeri: de la primarul de oraş cu 72% dintre voturi, la primăriţa de doar 24 de ani

Primar la Mioveni din 2006, Ion Georgescu (PSD) a câştigat Primăria Mioveni cu nu mai puţin de 72% dintre voturi, fiind în topul primarilor de oraşe cu cele mai mari procente în alegeri, alături de Emil Boc, primarul de la Cluj (74,76%).

„Votul cetăţenilor oraşului a condus spre o victorie detaşată, dar muncită şi meritată. Mulţumesc tuturor celor care m-au susţinut şi votat! Le mulţumesc şi celor care nu m-au votat azi. Pentru că şi votul lor va fi expresia dorinţelor înfăptuite şi motivaţia mea de a face mult mai mult decât ceea ce unii doar promit”, spune primarul Ion Georgescu.

„Chiar dacă sunt cea mai tânără, sunt foarte puternică"

La doar 24 de ani, Anca Baciu (PMP) a câştigat Primăria Corbi, una dintre cele mai dezvoltate localităţi din Argeş. Anca Baciu îi calcă pe urme tatălui său Virgil Baciu, care a condus comuna Corbi timp de opt ani, transformând-o într-una model la nivel naţional.

Anca Baciu a câştigat clar alegerile, obţinând 884 de voturi, la mare distanţă de candidaţii de la PSD (566 voturi), Pro România (328) şi PNL (252).

„Am avut multe emoţii, iar rezultatul final mă bucură foarte mult. Am avut cea mai bună strategie alături de echipa mea şi am reuşit. Voi continua proiectele de succes ale tatălui meu şi voi veni la rândul meu cu proiecte majore pentru comună. Am avut o campanie electorală curată, am fost mereu entuziaşti, am vorbit cu toţi oamenii, indiferent de afinităţile lor politice şi îi vom ajuta pe toţi. Chiar dacă sunt cea mai tânără, sunt foarte puternică. Doresc să existe continuitate în toate proiectele iniţiate la Corbi. În acelaşi timp, voi veni şi eu cu proiecte importante pentru comunitatea de la Corbi, acolo unde am crescut, comunitate de care sunt foarte ataşată şi pentru care îmi doresc să fac cât mai multe proiecte. Chiar dacă sunt tânără, îmi pot asuma această datorie de a pune ideile în practică. Îmi doresc să fac şi un proiect prin care tinerii din comună să primească sprijin pentru începerea unor afaceri realizate cu fonduri europene”, spune noua primăriţă de la Corbi.

Anca Baciu a obţinut licenţa în Business şi Turism la ASE Bucureşti în 2018, iar în acest an şi-a luat masterul în Management Turistic şi Comerţ.

