Judeţul Argeş, în topul naţional al creşterii cazurilor de COVID-19. Prefectul cere sprijinul presei

Doar municipiul Bucureşti, care potrivit ultimelor raportări a înregistrat 102 noi cazuri Covid-19 în 24 de ore, depăşeşte judeţul Argeş.



Instituţia Prefectului Argeş informează că situaţia epidemiologică din judeţ, conform datelor DSP, se prezintă după cum urmează:

- persoane diagnosticate pozitiv: 1284, cu 90 în plus faţă de situaţia comunicată vineri, când, de asemenea, se constata o creştere îngrijorătoare a numărului îmbolnăvirilor (51)

- persoane internate în spital: 348 (dintre care 10 la ATI);

- persoane vindecate: 520.

O singură persoană se află în carantină, 260 sunt în izolare, iar până acum, la nivel de jueţ au murit 66 de persoane infectate cu noul coronavirus.



130 de persoane externate la cerere

Autorităţile judeţene au atras deja atenţia că în Argeş există o transmitere comunitară ridicată. Situaţia e cu atât mai alarmantă cu cât vineri a fost depistat şi un focar de coronavirus la DGASPC Argeş.

Riscurile unor creşteri mai accentuate ale numărului bolnavilor de Covid-19 sunt şi mai mari, dat fiind că peste 100 de persoane confirmate cu noul coronavirus s-au externat la cerere înainte de vindecare.

„Este vorba de aproximativ 130 externati la cerere. Deşi pot umbla liberi pe străzi, sunt în monitorizarea medicilor de familie şi a Poliţiei cu recomandarea de a sta acasă pentru a nu infecta pe alţii şi a intra sub incidenţa legii penale”, precizează prefectul de Argeş, Emanuel Soare.





Reprezentantul Guvernului în teritoriu a cerut sâmbătă ajutorul presei pentru promovarea intensivă a măsurilor de prevenire în vederea ţinerii situaţiei sub control.

"Am depăşit faza informării şi avertizării"

Deocamdată însă, la nivel de judeţ, nu se preconizează măsuri speciale.

„Nu există contextul legislativ pentru astfel de măsuri. Am dat ordin de prefect şi am constituit echipe mixte de control cu 9 instituţii. Trebuie să ne asigurăm că toate aceste instituţii lucrează la capacitate maximă în urmatoarea perioadă. Dacă nici acest lucru nu va functiona, atunci vom solicita măsuri suplimentare. Avem echipe mixte permanente la toate intrarile/ieşirile din oraş. Vom verifica tot ce înseamnă autobuze, taxi, maxi-taxi, şcoli şoferi. Am depăşit faza informării şi avertizarii”, a mai anunţat prefectul.



Vineri, prefectul Emanuel Soare a organizat o întâlnire cu preşedintele CAS Argeş, Cristian Mitrofan, directorul DSP Argeş, Sorina Honţaru, preşedintele Asociaţiei Medicilor de Familie din Argeş, Mariana Boşneag şi Valentin Bănică, preşedintele Colegiului Medicilor Argeş.



Întâlnirea a avut loc tocmai în contextul răspândirii comunitare accentuate a noului coronavirus. Conform specialiştilor, foarte eficientă este depistarea activă a cazurilor de infectări. Bolnavii pot fi identificaţi prin intermediul medicilor de familie, mai ales că anchetele epidemiologice se desfăşoară cu dificultate, din cauza numărului mare de pozitivi.



“Medicii de familie vor face aceste verificări de prevenţie, îşi vor suna pacienţii. În baza deciziei CCR şi a ordinului ministrului Sănătăţii nr. 1137/23.06.2020, pacienţii asimptomatici sunt externaţi după 10 zile sau chiar mai devreme, la cerere. Ei vor fi monitorizaţi în continuare de Poliţie, ca şi până acum, dar şi de către medicii de familie”, a declarat prefectul Emanuel Soare.

