INTERVIU Magistratul care cere demisia lui Tudorel Toader: „A încerca să induci oamenilor ideea că procurorii fabrică probe duce la anarhie“

Cu o experienţă de peste 11 ani ca magistrat şi fost procuror DIICOT şi DNA, Antonia Diaconu şi-a exprimat pe contul de Facebook îngrijorările faţă de ultimele afirmaţii şi proiecte ale lui Tudorel Toader.

Iată şi afirmaţiile şi declaraţiile ministrului Justiţiei care au făcut-o pe Antonia Diaconu să aibă reacţie pe Facebook şi să ceară inclusiv demisia lui Tudorel Toader.

Ministrul Justiţiei a anunţat, miercuri seară, că va propune premierului adoptarea unei OUG prin care persoanele care cred ca au fost condamnate în baza interceptărilor sau a protocoalelor cu SRI să poată cere revizuirea sentinţei. El a spus că o astfel de ordonanţă va fi dată "într-un timp scurt, imediat ce se termină concediile", iar prin aceasta îi va fi dată încredere românului că "justiţia se înfăptuieşte aşa cum cere Constituţia".

Tot miercurea trecută, Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a declarat că va avea "cât de curând" o discuţie cu procurorul general, Augustin Lazăr, şi cu procurorul-şef interimar al DNA, Anca Jurma, pe tema întâlnirii acesteia cu fostul cu ambasador al SUA în România, Hans Klemm. Toader a afirmat că va întreba cât de normal este ca un şef al DNA "să se ducă la ambasadă pentru că a fost chemat ca să fie felicitat că a fost soare şi nu a plouat”.

În ultimele luni, Antonia Diaconu a avut mai multe postări pe Facebook legate de problemele din justiţie şi de modificările aduse legilor justiţiei. Procurorul Antonia Diaconu a acordat un interviu pentru Adevărul.

Cât de delicate sunt problemele justiţiei în România la ora actuală?

Cred că, de la Revoluţie până în prezent, nu ne-am mai confruntat cu o situaţie la fel de delicată vis a vis de viitorul justitiei în Romania. Spun asta pentru că, în ultimii ani, am făcut progrese remarcabile în domeniu, legislaţia este la nivelul standardelor europene, ba chiar pe alocuri le depăşeşte, iar toate schimbările legislative preconizate nu fac decât să ne întoarcă în timp, într-o perioadă de care e bine să ne aducem aminte pentru a ne asigura că lucrurile nu se vor repeta. Sistemul judiciar funcţionează, poate nu perfect, dar perfectibil, dovada cea mai bună în acest sens, este faptul că, sistemul este capabil să facă ordine în interiorul său. Vă garantez că niciun magistrat, procuror sau judecător, nu doreşte să aibă ca şi coleg pe cineva care ar fi vulnerabil din punct de vedere deontologic sau legal.

Cât de mult afectează justiţia din România declaraţiile şi măsurile ministrului Tudorel Toader?

Măsurile propuse de domnul ministru al Justiţiei ar afecta sistemul din multe puncte de vedere. Cu privire la noua posibila ordonanţă privind revizuirea hotărârilor judecătoreşti, e necesar sa reţinem că acele Protocoale mult amintite au consacrat doar nişte uzanţe interinstituţionale, probele administrate însă în faza de urmărire penală şi în faza de judecată au trecut prin filtrul unui judecător întotdeauna, iar hotărârile s-au luat în consecinţă. A veni şi a spune azi că e vorba de niste protocoale ilegale - în măsura în care aceasta ilegalitate nu a fost constată de nicio instanţă de judecată- este o exprimare total nejuridică. Un astfel de nou caz de revizuire ar încărca inutil instanţele de judecată şi ar pune în discuţie însuşi securitatea şi stabilitatea sistemului de drept.

Cum va fi influenţată justiţia din ţara noastră dacă se aplică toate măsurile şi propunerile ministrului Justiţiei?

Eu personal sper că nu se va ajunge vreodată la aplicarea modificărilor preconizate ale codului penal şi codului de procedură penală. Dacă se va ajunge acolo, noi, ca şi procurori, vom fi lipsiţi de multe dintre instrumentele legale pe care le avem la îndemână pentru a soluţiona un dosar. Este adevărat că întreaga legislaţie europeană, ca şi cea română se preocupă de respectarea drepturilor inculpatului, însă respectarea drepturilor persoanelor vătămate este la fel de importantă, aspect care însă nu face obiectul preocupărilor legislativului. Nu ştiu cum să fac să transpun în cuvinte dezamăgirea, revolta, neliniştea mea şi a colegilor mei. De aproape doi ani am asistat la un atac perpetuu asupra magistraţilor, a procurorilor, în special, atac ce astăzi pare a da roade. O parte a populaţiei nutreşte resentimente la adresa procurorilor, resentimente despre care sunt sigură că nu le găsesc neapărat niste explicaţii concrete. Aceasta este, din păcate urmarea unei campanii de manipulare dusă pe multe fronturi. Noi nu avem la dispoziţie nici banii şi nici timpul trusturilor de presă implicate, dar mi-aş dori să transmit oamenilor atât - gândiţi cu propria minte, nu luaţi informaţiile de bune, verificaţi întotdeauna din mai multe surse, apelaţi la bun-simţ, încă nu a murit, puneti-va întrebări, căutaţi răspunsuri, ascultaţi persoanele care au pregătire în domeniul în care vorbesc, treceţi totul prin filtrul dvs. Cei care greşesc, vor plăti întodeauna, procurori sau nu, dar să aruncăm cu pietre în nişte oameni pentru că 3 sau 5 sau 10 din 1700 au încălcat legea sau deontologia este nu numai exagerat, ci şi periculos, pentru că noi ne facem meseria în considerarea societăţii, iar aceasta trebuie sa aibă încredere pentru siguranţa şi stabilitatea tuturor. A încerca să induci oamenilor ideea că procurorii sunt răi, fabrică probe şi noaptea le mai cresc trei capete ca să muşte mai bine, nu aduce nimic bun, ci duce la anarhie.

”L-am stimat pe domnul Tudorel Toader ca profesor, în facultate şi în meseria mea, dar impresia mea despre domnia sa nu se regăseşte în niciun fel în ceea ce reprezintă dânsul în prezent”

În ultimele luni, aţi avut mai multe postări foarte curajoase legat de problemele din justiţie, de modificările legilor justiţiei şi de declaraţiile ministrului Tudorel Toader. Aţi primit ameninţări mai mult sau mai puţin voalate după respectivele postări?

Nu am primit nicun fel de ameninţări după postările mele. Am primit însă îngrijorări de la oameni care mă cunosc şi care şi-au exprimat temerea că voi suporta anumite repercusiuni. Nu consider că am încălcat în niciun fel deontologia profesională, asa că nu am a mă teme. Trăim într-o societate democratică, nu?

I-aţi cerut demisia ministrului Justiţiei şi foarte mulţi magistraţi din ţară sunt nemulţumiţi de acţiunile şi măsurile sale. Cât de probabilă este o demisie a ministrului Tudorel Toader în următoarea perioadă?

Am cerut demisia domnului ministru, însă, sincer, nu mă aştept să se întâmple asta. L-am stimat pe domnul Tudorel Toader ca profesor, în facultate şi în meseria mea, am folosit uneori cărţile domniei sale, dar impresia mea despre domnia sa nu se regăseşte în niciun fel în ceea ce reprezintă dânsul în prezent. Câteodată am impresia că nu este vorba despre aceeaşi persoană, însă ştiu că oamenii foarte rar se schimbă, asa că poate există o explicaţie care îmi scapă mie.