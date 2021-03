Inedit. Fotografiile suporterilor FC Argeş, puse pe scaune la meciurile de acasă ale echipei

Prima astfel de acţiune a avut loc la meciul de pe 8 martie, câştigat de FC Argeş cu 2-1 împotriva celor de la Poli Iaşi. Suporterii care au cumpărat bilete virtuale de minim 50 lei au putut trimite fotografia cu iubitele lor, având în vedere că partida s-a desfăşurat pe 8 martie sau fotografia proprie pentru a fi afişate la tribuna I a stadionului ca formă de susţinere virtuală a echipei FC Argeş. A fost o acţiune încununată de succes, aproximativ 50 de fotografii fiind afişate pe durata partidei. În total, s-au vândut pentru acel meci 1595 bilete virtuale, un număr important ce arată interesul suporterilor pentru FC Argeş şi dorinţa de a sprijini echipa.

După un început slab de campionat, FC Argeş este acum revelaţia Ligii 1, fiind pe locul opt şi având şanse de a juca în play-off. Echipa alb-violetă a pierdut un singur meci din ultimele 13 jucate.

„Piteştiul are nevoie de stadion nou”

Legat de succesul biletelor virtuale, ce costă între 5 şi 15 lei, Cristian Mitrache, directorul de imagine al FC Argeş spune că „nu am facut decât să ascult dorinţa suporterilor. Ei işi doreau să facă ceva astfel incât jucătorii să ii simtă aproape. Le-am îndeplinit dorinţa si sunt mândru pentru asta. Voi continua proiectul, şi ţelul meu este sa vindem cel puţin 1953 bilete la fiecare meci. Îmi reproşez că nu am promovat suficient proiectul. Am învăţat multe din asta şi nu mă opresc aici. Vor mai fi şi alte surprize pentru suporteri şi pentru club. În acest moment îmi doresc sa stie toată ţara că ”Piteştiul are nevoie de stadion nou!” ”.

Iniţiativa va continua şi la următoarele meciuri FOTO: FC Argeş

Mihai Mielcioiu, unul dintre cei mai pasionaţi suporteri ai FC Argeş, spune legat de revirimentul echipei că a contat mult şi „cooptarea lui Jean Vlădoiu în funcţia de Preşedinte Sportiv, un om de fotbal, argeşean de-al nostru, fost fotbalist de valoare format la FC Argeş, un caracter puternic şi luptător care pune mult suflet pentru culorile alb-violet. Odată cu sosirea lui a adus în fruntea staff-ului tehnic perechea de antrenori Andrei Prepeliţă - Mihăiţă Ianovschi, care au schimbat din temelii jocul echipei, aceasta devenind, de la candidata certă la retrogradare în urma debutului campionatului, revelaţia Ligii I, prin suita de 11 meciuri fără înfrângere, performanţă atinsă pentru a treia oară în istoria clubului, după cele realizate de echipele lui Dobrin respectiv a lui Mutu”.

