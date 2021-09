I-a pictat pe Dobrin şi Ana Maria Brânză, iar acum va alerga la un ultramaraton pentru copiii cu autism

Printre tablourile pictate de către Gheorghe Tănase se numără două portrete ale fostului mare fotbalist Nicolae Dobrin şi vicecampioanei olimpice Ana Maria Brânză.

„Pictez în timpul liber. La tabloul cu Nicolae Dobrin am lucrat aproximativ o săptămână. M-a impresionat mult expresivitatea chipului marelui fotbalist, cât a fost şi o onoare să pictez o astfel de personalitate a fotbalului argesean şi românesc. Nu sunt microbist înrăit dar pentru mine e o mândrie când o echipă din judeţ de la mine realizează performanţă, cum este FC Argeş, fotbalistul Nicolae Dobrin e o adevărată emblemă a acestui club”, precizează Gheorghe Tănase.

Cele două tablouri pictate i-au adus multe aprecieri din partea fanilor sportului şi nu numai.

Nicolae Dobrin, pictat de către kinetorerapeutul Gheorghe Tănase FOTO: arhiva personală

Pasiunea pentru pictură o are din clasele gimnaziale de pe vremea când profesoara sa de desen l-a remarcat că era printre copiii cei mai înclinaţi spre pictură. „Astfel, din încurajări in încurajari, am ajuns să pictez, păcat că acum la vârsta adultă nu mai am atâta timp să pictez atât de des pe cât mi-aş dori”, spune kinetoterapeutul Gheorghe Tănase.

Medaliat la un Campionat European

În afară de pictură, Gheorghe Tănase este pasionat de alergările pe distanţe lungi, obţinând de-a lungul anilor mai multe rezultate foarte bune.



În perioada 4-5 septembrie, Gheorghe Tănase va alerga la „Autism 24h Marea Neagră”, o competiţie cu scop caritabil. Concret, Gheorghe Tănase va alerga 24 de ore pe plaja de la Mamaia la un ultramaraton caritabil la care se strâng bani pentru tratarea copiilor cu autism. Kinetoterapeutul din Piteşti va alerga alături de alţi 2.000 de atleţi din toată ţara.

„Mă impresionează oamenii cu probleme de sănătate şi încerc să ajut ori de câte ori pot”, precizează Gheorghe Tănase.

Performanţele de care este cel mai mândru sunt locul doi şi titlul de vicecampion naţional la general şi campion naţional la categoria 35-39 de ani cu record naţional la această categorie de vârstă la proba de 6 ore de la campionatul naţional de ultramaraton de la Timişoara din anul 2018. Cu acest rezultat a fost în clasamentul mondial pe anul 2018 locul 101 la general şi locul 16 în lume la categoria 35-39 de ani. Iar altă performanţă de care este mândru Gheorghe Tănase a fost locul 3 cu echipa României la proba de semimaraton la categoria 40-44 de ani de la Campionatul European de alergare pe şosea pentru atleţii peste 35 de ani de la Funchal, insula Madeira din Portugalia din anul 2020.

Vă mai recomandăm şi:

Medicul ortoped Mihai Raţă explică ce se întâmplă în organism în timpul alergării şi cum trebuie acţionat în cazul întinderilor musculare

Cum te ajută exerciţiile de respiraţie. Kinetoterapeut: „Cei cu forme severe de COVID-19 au nevoie de recuperare“