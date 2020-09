Hellios, primul câine din România specializat în salvarea victimelor avalanşelor, a împlinit 8 ani

Helios, un câine din rasa Border Collie, a fost donat Serviciului Public Judeţean Salvamont Argeş de către asociaţia Pays de Savoie Solidaire, în aprilie 2013, ca urmare a colaborării C.J. Argeş cu Consiliul Departamental Savoia din Franţa.

Helios este şi primul câine din România care a zburat cu parapanta. În 2014, Helios şi conductorul său, Ion Sănduloiu au zburat cu parapanta pilotată de specialistul Sorin Sămăreanu, în localitatea Priseaca.

„Cele mai speciale amintiri sunt cele de început. A fost un acord între Departamentul Savoia şi Consiliul Judeţean Argeş să ni se doneze un câine de avalanşă. Mi-am întrebat colegii eligibili. Trei dintre criterii erau ca să ştii foarte bine franceza sau engleza, să fii un salvator montan experimentat şi un foarte bun skior. Un alt detaliu important: să ai timp pentru câinele de avalanşă. Colegii mei au refuzat şi m-am oferit eu. Mi-a devenit clar că cel care îl antrenase pe Helios în Franţa nu vrea să mi-l transfere. Asta în condiţiile în care trebuia să ne antrenăm câteva zile împreună, să câştig încrederea căţelului. Cei din Franţa au spus că nu mi-l vor da pe Helios, că se vor gândi şi poate îmi vor da un ciobănesc german. Însă eu mă ataşasem de Helios de la început, de când văzusem pozele cu el. A fost nevoie de demonstraţie într-ale priceperii de munte. A fost un fel de bătălie pentru a îl primi pe Helios. Uşor-uşor, francezii şi-au dat seama că sunt hotărât să fac lucrul ăsta. La un moment dat, le-am spus că o să îmi iau un border collie şi o să mă duc cu el să mă antrenez în Austria şi o să spun la toată lumea că şcoala franceză e cea mai slabă. Şi în acel moment mi-am dat seama că am început să fiu evaluat. La un moment dat, cel care îl antrenase pe Helios de la trei luni m-a întrebat dacă vreau să îl iau pe Helios în braţe. Am acceptat. După aceea, uşor-uşor am văzut că francezii mă lăsau din ce în ce mai mult în timpul zilei cu Helios şi mi-am dat seama că probabil până la urmă va fi un rezultat bun. Aceea a fost prima evaluare. La francezi, sistemul presupune trei evaluări eliminatorii. Am trecut cele trei evaluări. Nu a fost deloc uşor să iau brevetul, în condiţiile în care printre cei care participau la evaluări erau mulţi francezi. Sistemul este foarte dur şi eficient”, îşi aminteşte Ion Sănduloiu.

Helios este un border collie foarte disciplinat şi inteligent FOTO: arhiva personală Ion Sănduloiu

Pre-formarea şi antrenamentul preliminar au fost făcute de către Guy Anciaux, şeful corpului de monitori de câini de avalanşă din cadrul Federaţiei Franceze a Conductorilor de Câini de Avalanşă. Pregătirea ulterioară, materială şi logistică a echipei canine a fost asumată tot de către partea franceză, până la brevetare.

În urma evaluărilor efectuate de către echipe de instructori canini francezi în 2013, atât Helios cât şi conductorul acestuia, Ion Sănduloiu, au fost declaraţi pregătiţi pentru a intra în stagiul naţional de formare a unităţilor canine pentru intervenţie la avalanşă. Stagiul, organizat de către Asociaţia Naţională pentru Studiul Zăpezii şi Avalanşelor (ANENA), aflată în subordinea Ministerului de Interne din Franţa, s-a desfăşurat în perioada 2-18 decembrie 2013 în Les Deux Alpes, pe un gheţar aflat la o altitudine de 3300 de metri şi a urmărit formarea aptitudinilor operaţionale pentru găsirea victimelor avalanşelor.

„Helios e ca un legionar în Legiunea Franceză, foarte disciplinat”



Legat de comportamentul lui Helios, Ion Sănduloiu spune că este „ca un legionar în Legiunea Franceză. Este foarte disciplinat. Este croit pe muncă. E ca un militar. Helios este un câine foarte decis, tot timpul îşi doreşte să primească comenzi să înceapă să caute, chiar dacă nu e zăpadă. E mereu atent. La puţini câini am văzut această atitudine”.



În ultimii şapte ani, Ion Sânduloiu a avut alături de Helios multe intervenţii, atât vara cât şi iarna. Helios este folosit şi la căutarea de suprafaţă vara.

Una dintre cele mai dificile intervenţii a fost în Prahova, în ianuarie 2018. „A fost o avalanşă pe Valea Coştilei. Am fost acolo cu un coleg de la Gorj, care are tot un border collie. Era vorba de un tânăr care a fost prins de o avalanşă aproape de platoul Bucegilor. Am făcut câte trei treceri cu fiecare câine. La fiecare trecere fiecare câine a indicat un anume loc. Colegii de la Prahova au săpat până la un metru şi ceva, erau -20 de grade. A venit noaptea şi a rămas să continue a doua zi. Numai că la o oră după ce am plecat din acea zonă foarte periculoasă a venit o avalanşă foarte mare care a acoperit cu aproximativ 50 de centimetri tot ce făcuserăm noi acolo. Corpul alpinistului a fost găsit după mai multe zile, când vremea s-a încălzit şi masa de zăpadă s-a mutat mai jos”, spune Ion Sănduloiu.

Primul câine care a zburat cu parapanta



Helios zburând cu parapanta împreună cu Ion Sănduloiu FOTO: arhiva personală Ion Sănduloiu





Ca regim alimentar, Helios primeşte hrană uscată boabe, iar soţia lui Ion Sănduloiu pregăteşte supă de carne de pui sau rasol de vită. „Peste boabe punem un polonic de supă, pentru a le da un gust plăcut. Helios nu e un câine mofturos. Încă o caracteristică a lui este aceea că nu lucrează pentru mâncare. Recompensa lui e joaca, dorinţa de a îşi mulţumi stăpânul”.



Helios este şi primul câine din România care a zburat cu parapanta, lansarea făcându-se de la altitudinea de 1.400 metri. Se întâmpla în 2014, iar Ion Sănduloiu ne-a povestit această experienţă inedită: „Am un prieten piteştean care are mai multe rezultate în domeniu, e pasionat de parapantă. Se numeşte Sorin Sămăreanu şi mi-a propus la un moment dat zbor cu parapanta cu Helios. Am acceptat de la început. Am mers la Stoeneşti, pe Priseaca şi ne-am dat drumul într-o parapantă tandem. Zborul a durat vreo 20 de minute. Helios a fost foarte calm. Când am plecat, se uita în sus la parapantă. După câteva minute, s-a relaxat, a început să caşte şi să se uite de jur-împrejur. Senzaţia de aerian o avea deja de la rapeluri. În pregătirea noastră intră şi rapelul sau lansarea cu câinele în ham”.

La ora actuală, în România sunt 16 câini brevetaţi pentru intervenţii la avalanşă, în 12 judeţe. În Argeş sunt trei astfel de câini.

