FOTO Biblioteca din parc, iniţiativa unor copii pentru a incita la lectură. „Erau oameni care te «interogau», te încurajau şi te felicitau“

Parcul Ştefănescu din Câmpulung Muscel este o veche zonă de agrement urban, cunoscută şi sub numele de Parcul Libertăţii. Grădina publică a fost amenajată la începutul secolului XX, la iniţiativa proprietarului Nicolae Th. Ştefănescu, membru important al comunităţii şi ctitor al Bisericii Flămânda. Ideea a fost de a crea o pădure înnobilată cu vegetaţie arborescentă autohtonă şi exotică, chestiune de care s-a ocupat peisagistul Vasile Golescu, urmaşul revoluţionarului Alexandru Golescu-Arăpilă. S-au păstrat până astăzi speciile de arbori alese atunci, printre care se numără pinul negru, molidul, fagul, jugastrul, teiul, pinul, mesteacănul, castanul, ginko biloba şi saphora japonica.

Mai celebre decât arborii ocrotiţi de Legea Patrimoniului Naţional sunt, însă, treptele Parcului Ştefănescu, punct de reper pentru mai toate întâlnirile din zonă şi elemente aproape obligatorii în fotografiile de nuntă ale cuplurilor din Câmpulung.

În august 2019, treptele au prins culoare prin ,,Vandalism Elegant“, un proiect iniţiat de LEO Club Câmpulung Leolution, o organizaţie care face parte din cel mai mare club de voluntariat din lume, LIONS. „Vandalism Elegant“ a fost pus în practică de 20 de adolescenţi din Câmpulung Muscel, care s-au mobilizat să creeze aici un fel de bibliotecă ascendentă, în natură.

„O altfel de invitaţie la lectură“

Întreaga acţiune a pornit de la o simplă observaţie. „Ideea a apărut după ce copiii au constatat că zona aceea, unde oamenii îşi fac diverse poze, inclusiv fotografii de nuntă, este una cam tristă. Am făcut un fel de vot, la nivel de club, pentru a stabili ce putem face acolo. Iniţial, ne-am gândit să facem ceva cu motive naţionale, apoi am decis să facem ceva despre cărţi. Am hotărât să pornim cu Abecedarul, pe prima treaptă de jos, pentru ca mai sus să adăugăm titluri de cărţi pe care copiii le-au citit şi li s-au părut interesante. Am cerut ajutor de la primărie, l-am primit şi ne-am apucat de lucru“, a declarat pentru „Weekend Adevărul“ Carmen-Victoria Bârloiu, coordonatorul proiectului.

Transformarea treptelor a presupus patru zile din vacanţa de vară a puştilor, dedicate muncii în folosul comunităţii. „Am decis să transformăm un parc deosebit, cu potenţial, într-un parc cu personalitate, pe unde să îţi facă plăcere să treci, ba chiar să te opreşti să admiri a noastră «altfel de invitaţie la lectură». Am ales diferite volume pe care le considerăm demne de a fi «trăite» citindu-le.

Din scările din Parcul Ştefănescu, ce urcă la complexul Ciobănaşu, am făcut o adevarată bibliotecă! Poate părea ceva simplu, însă toată ideea în sine este foarte complexă. Fiecare treaptă ascunde o poveste ce aşteaptă să fie descoperită! O pată de culoare într-un ansamblu ce devenea fad. Oameni au trecut şi ne-au susţinut iniţiativa, au fotografiat şi au vrut să facă această activitate cunoscută. Sperăm ca treptele ce spun poveşti să aibă un impact cât mai mare şi să ajungă la inimile trecătorilor!“, scriu organizatorii acţiunii pe pagina de Facebook LEO Club Câmpulung Leolution.

„Mai mult decât nişte pete de vopsea“

Majoritatea dintre cei 20 de puşti sunt voluntari la LEO Club Câmpulung Leolution, însă la proiect au participat şi câţiva adolescenţi din afara clubului, prieteni ai voluntarilor. Toţi au fost încântaţi de rezultat.

„Pentru mine, acest proiect a însemnat mai mult decât aş fi crezut la început. A fost multă muncă, oboseală, nervi întinşi la maximum, deznădejde, dar a fost şi o atmosferă minunată ce te făcea să continui când ziceai că nu mai poţi. Erau oameni care treceau şi te «interogau», te încurajau şi te felicitau. Asta te făcea să dai tot ce ai mai bun pentru a ieşi ceva frumos, ceva care să rămână, să ştii că ţi-ai lăsat amprenta în oraşul tău, şi ai făcut asta într-un mod bun. Vă asigur că nimic nu se compară cu satisfacţia pe care am simţit-o când, după ce am pus pensula jos, la final, am urcat la lumina felinarelor scările şi m-am simţit într-un basm“, spune Teodora Idoraşi, unul dintre participanţii la proiect.

Nu a fost uşor, dar munca în echipă i-a ambiţionat să finalizeze proiectul în doar patru zile: de marţi până sâmbătă, 24 august, când la ora 21.31, la lumina felinarelor, au pus pensulele jos. „Acest proiect a însemnat pentru mine mai mult decât nişte pete de vopsea. A arătat dedicarea şi unitatea echipei, faptul că facem ceea ce iubim, indiferent de câte ore am muncit, indiferent de ce dificultăţi am întâlnit. Sentimentul pe care îl ai când ştii că ţi-ai lăsat amprenta pe ceva atât de mic, dând un simplu zâmbet oamenilor, este necuantificabil“, spune şi Luca Şipoteanu, un alt voluntar.

Peste 90 de titluri, înşirate pe trepte

După „Abecedarul“ care, deschide biblioteca ascendentă din Parcul Ştefănescu, treptele continuă cu „Legendele Olimpului“ a lui Alexandru Mitru, „Bătrânul şi marea“ a lui Hemingway, „Florile răului“ a lui Baudelaire şi alte peste 90 de titluri care le-au marcat adolescenţa, toate zugrăvite pe trepte. „Proiectul m-a ajutat să-mi împărtăşesc emoţiile trăite în aceste cărţi cu cei curioşi să afle despre «treptele de la Ciobănaş». Am avut şansa de a arăta şi altora că lumea mea poate fi şi a lor, atâta timp cât au dorinţa de a şti mai mult, pur şi simplu“, consideră şi voluntara Sânziana Şendroiu.

Pe scurt, proiectul a însemnat implicare, creativitate, bucurie şi o lecţie de viaţă de la aceşti copii mobilizaţi într-un proiect de suflet. Satisfacţia pe care au avut-o la final a fost completată de feedback-ul trecătorilor. „A fost o experienţă de descoperire atât a oraşului, cât şi a oamenilor. Nu a trecut om fără să-şi exprime admiraţia şi bucuria faţă de iniţiativa noastră“, spune Georgiana Pătru, un o participantă.

Treptele care spun poveşti ar putea fi mobilizatoare, spun puştii voluntari. „Pentru mine, acest proiect a însemnat o parte din contribuţia mea atât la îmbunătăţirea peisajelor din oraşul nostru, cât şi la promovarea culturii pentru oamenii care frecventează parcul, de la copii mici şi adolescenţi până la adulţi“, completează Şerban Bican.

Copiii speră nu doar că titlurile pictate de ei pe trepte îi va ispiti la lectură pe trecători, ci şi că ideea lor îi va mobiliza şi pe alţii la acţiuni similare. „«Vandalism elegant» a reprezentat pentru mine o gură de aer proaspăt într-o lume sufocată de ignoranţă şi delăsare. De la o idee ivită la o gură de ceai, am înfăptuit ceva ce ne-a dat speranţă. Sunt sigură că prin proiectul nostru şi alţi tineri se vor simţi inspiraţi să-şi ajute comunitatea cum pot“, este de părere Ariana Tamaş, un alt membru al clubului.

