Fostul şef al secţiei ATI a Spitalului Judeţean din Piteşti, trimis în judecată pentru fals intelectual în dosarul morţii unui pacient

Alin Niţescu a murit la scurt timp după administrarea unui tratament injectabil considerat inovator în cabinetul individual al unui psihiatru, din incinta unei clinici private din Piteşti. Deşi nu era la prima administrare, pe 1 aprilie 2013 pacientului i s-a făcut rău după injecţie. A făcut un puseu de hipertensiune şi a început să vomite.







Ambulanţa, chemată târziu, după două ore în care pacientul a agonizat, a venit fără medic, doar cu şofer şi asistenta, care a constatat că tânărul era, de fapt, în comă. Pacientul a murit la secţia ATI a Spitalului Judeţean, a doua zi, din cauza unei pneumonii de aspiraţie (după ce a aspirat propria vomă).

În cazul medicului care i-a administrat tratamentul, dosarul a fost de două ori clasat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Piteşti (care a concluzionat că psihiatrul nu este în culpă cu privire la administrarea medicamentului). Şi tot de două ori, ultima dată la sfârşitul lui 2018, decizia anchetatorilor a fost contestată de familia pacientului, care cere şi analizarea altor aspecte legate de procedurile care ar fi trebuit aplicate pacientului din momentul în care acestuia i s-a făcut rău şi până la decesul său, un parcurs de-a lungul căruia familia suspectează un şir de greşeli medicale.



Ceea ce a urmat decesului pacientului ar reprezenta, în opinia familiei pacientului, o încercare de muşamalizare a cazului, dat fiind faptul că probele biologice care ar fi putut face lumină în acest caz ar fi dispărut la o săptămână de la decesul pacientului. A urmat disjungerea din dosarul morţii lui Alin a unui alt dosar în care au fost anchetaţi şi doi angajaţi ai Spitalului Judeţean Argeş: doctorul Constantin Păun, la data faptelor medic-şef al secţiei de Anestezie şi Terapie Intensivă (pentru fals intelectual) şi o asistentă ATI (pentru neglijenţă în serviciu).

La mai bine de cinci ani de la moartea lui Alin Niţescu, medicul Păun (în prezent, membru în Consiliul de Administraţie al Spitalului de Pediatrie din Piteşti) a fost trimis în judecată după ce Parchetul de pe lângă Judecătoria Piteşti a concluzionat că a atestat fapte necorespunzătoare adevărului. În dosarul aflat pe rolul Judecătoriei Piteşti, dosar în care, deocamdată, nu a fost stabilită încă prima înfăţişare, Constantin Păun e acuzat de fals intelectual.

Foto: Alin Niţescu a murit la 32 de ani.

„Inculpatul Păun Constantin, în calitatea sa de medic-şef al secţiei de Anestezie şi Terapie Intensivă a Spitalului Judeţean de Urgenţă Piteşti, a atestat fapte necorespunzătoare adevărului, consemnând că pacientului Alin Niţescu nu i-au fost recoltate probe toxicologice după internare”, se arată în rechizitoriul în care, în cazul asistentei, Parchetul dispunea clasarea cauzei sub aspectul săvârşirii infracţiunii de neglijenţă în serviciu de către asistenta ATI.

"Totul pentru muşamalizarea acestui asasinat medical"

Tatăl lui Alin Niţescu crede că trimiterea în instanţă a medicului Constantin Păun e o primă confirmare a suspiciunilor sale legate de încercarea de muşamalizare a cazului morţii fiului său.

„Probele au existat şi probabil doctorul Păun a fost păcălit să declare că nu au fost recoltate. Totul, pentru muşamalizarea acestui asasinat medical. S-a invocat că în lipsa analizelor toxicologice, nu pot preciza cu exactitate ce s-a întâmplat. După moartea lui Alin, de câte ori am bătut la porţile Poliţiei ni s-a spus că analizele pot dura şi un an, că nu sunt bani penru a achita costul procedurii, 900 de lei, deşi m-am oferit să le suport eu. Niciodată nu ni s-a comunicat că pe parcursul internării la Spitalul Judeţean nu au fost preluate probe de sânge pentru analizele toxicologie. Abia pe 1 noiembrie 2013 am fost informaţi despre rezultatul analizelor, din care lipsea tocmai prezenţa substanţei toxice, pentru că probele au fost distruse”, spune Viorel Niţescu, tatăl lui Alin, care de cinci ani se întreabă cum a fost posibil ca probele biologice dintr-un caz suspect să fie distruse.

Declaraţiile doctorului Păun, potrivit cărora pacientului nu i-ar fi fost recoltate probe biologice, sunt contrazise de foaia de observaţie clinică generală întocmită pe parcursul internării lui Alin Niţescu la Spitalul Judeţean, document în care, la rubrica „Examene pentru produse patologice” este consemnat faptul că lui Alin Niţescu „i-au fost recoltate probe toxicologice din sânge şi urină”.

„A fost dispusă trimiterea în judecată a domnului Păun Constantin pentru fals intelectual. În esenţă, s-a reţinut că s-ar fi falsificat anumite documente în timpul cercetărilor ce se efectuau cu privire la împrejurările în care a intervenit decesul pacientului Niţescu Alin. Dosarul, în momentul de faţă, este la Judecătoria Piteşti, în procedura de cameră preliminară”, a confirmat Nicolae Argeşeanu, prim-procurorul Parchetului de pe lângă Judecătoria Piteşti.

Adevărul a încercat să obţină un punct de vedere din partea lui Constantin Păun, însă medicul nu a răspuns solicitării ziarului.

