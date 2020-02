Fostul avocat al lui Cioacă face carieră în literatură

Florentin Sorescu a fost avocatul lui Cristian Cioacă (condamnat în 2013 la 21 de ani de închisoare pentru uciderea soţiei sale, avocata Elodia Ghinescu) din septembrie 2007 până în ianuarie 2009, când a reziliat toate contractele cu poliţistul. Ruptura dintre cei doi a fost cauzată de refuzul lui Cioacă de a-şi asculta apărătorul şi de neînţelegerile privind modul de efectuare a apărării.

Avocatul Florentin Sorescu a câştigat în luna ianuarie a.c. un concurs naţional de literatură pentru copii, concurs organizat de către Editura Arthur, una dintre cele mai mari din România. Este vorba de concursul de manuscrise Trofeul Arthur, ajuns la a VIII-a ediţie şi la care au fost trimise sute de manuscrise din toată ţara. Avocatul Florentin Sorescu a câştigat la secţiunea 14 ani+, iar ”Transformatorul”, volumul cu care a câştigat, va fi publicat în toamnă.



”În perioada următoare voi merge la editură pentru a stabili toate detaliile legate de publicarea cărţii mele. Este un lucru pur şi simplu fabulos faptul că editura din Bucureşti a premiat un astfel de volum. Cartea este povestea acelor copii văzută din interior şi va fi publicată în toamnă la editura Arthur”, spune Florentin Sorescu. Scriitorul-avocat a fost recompensat deja cu 1.000 de euro pentru câştigarea concursului.

Avocatul din Piteşti are experienţă literară, având deja mai multe volume de poezie şi de dramaturgie publicate. În urmă cu şase ani a luat locul IV la un concurs naţional de teatru.

Poveştile unor copii dintr-o clasă specială, reunite în volumul câştigător

Florentin Sorescu a câştigat concursul naţional de manuscrise în urmă cu o lună cu volumul ”Transformatorul”, volum ce prezintă poveştile tulburătoare ale unor copii cu nevoi speciale dintr-o clasă specială din Voluntari-Ilfov.

Avocatul piteştean a ajuns, prin diverse meandre ale vieţii, să îi descopere pe acei copii speciali. Poveştile lor l-au impresionat şi au fost factorul declanşator pentru scrierea acestei cărţi, a cărei variantă finală are aproximativ 100 de pagini.

Cum s-a născut proiectul cărţii? „Proiectul s-a născut dintr-o întâmplare. Iar la un moment dat ajungi să îţi dai seama că întâmplările nu sunt tocmai întâmplări. Am discutat cu un ungur pe Facebook chestiuni legate de istorie. Prin 2017 am ajuns să vorbim şi faţă în faţă. Iar respectivul mi-a prezentat Sighişoara, însă nu oraşul aşa cum îl ştim, ci Sighişoara copilăriei sale şi a străbunilor săi, axată pe multiculturalism. Însă în timp ce îmi povestea toate aceste lucruri, a strecurat şi o altă poveste, ce a început să îmi atragă tot mai mult atenţia. Mi-a spus că tatăl său a fost bun prieten cu cineva care locuia lângă Sighişoara. Acel bărbat, pe nume Attila, îşi pierduse o mână şi un picior într-un accident feroviar. La un moment dat, o româncă pe nume Ana s-a măritat cu acel Attila. Era o întreagă poveste fascinantă... I-am cunoscut pe Ana şi Attila. Cu această ocazie, am cunoscut-o şi pe fiica lor, pe nume Medeea. I-am promis Anei că îi voi aduce mai multe cărţi de literatură contemporană. Şi cum nu am putut ajunge din nou la Sighişoara, m-am decis să îi dau cărţile fiicei ei, care locuieşte lângă Bucureşti. Ne-am întâlnit la Bookfest. Stând de vorbă la o cafea, Medeea mi-a povestit că se ocupă de copii cu probleme speciale, la o clasă specială. Mi-a atras atenţia această poveste şi am început să cer din ce în ce mai multe amănunte. Şi astfel am ajuns să intru în poveştile unor copii dintr-o clasă specială. M-au captivat aceste poveşti speciale şi emoţionante şi am căutat să îi ajut pe aceşti copii. Am vorbit şi cu mai mulţi prieteni şi ori de câte ori puteam le trimiteam bani. Pentru că aceşti copii nu au nevoie doar de poveşti. Ei au nevoie şi de sprijin. Aşa s-a născut povestea”, spune Florentin Sorescu.

Procesul scrierii cărţii a durat aproximativ un an. Iniţial, povestea avea trei pagini. Pas cu pas, pe măsură ce Florentin Sorescu adăuga poveşti, cartea a crescut şi a ajuns să aibă aproximativ o sută de pagini.

Cum s-a înscris la concurs

La un moment dat, în timp ce cumpăra mai multe cărţi de la o librărie din centrul Piteştiului, Florentin Sorescu a văzut un afiş pe care era anunţat concursul naţional organizat de editura Arthur şi s-a decis să se înscrie la concurs.

Florentin Sorescu ne-a exemplificat şi cazul unui fost elev din acea clasă specială ce l-a inspirat în scrierea cărţii premiate: ”La un moment dat, Medeea mi-a povestit de un fost elev, poreclit Mortu, care se ocupa de înmormântări. Iar acest Mortu avea un suflet caritabil, de multe ori din banii de la înmormântări le cumpăra copiilor dulciuri şi diverse produse. La un moment dat, Medeea mi-a povestit o scenă cu Mortu stând cu crucea în faţa unui cortegiu funerar. A văzut-o pe drum şi a început să strige după ea, fugind cu crucea ca să stea de vorbă... Un alt fost elev o salvase pe Medeea în telefon cu numele „Mama”. Eu am asociat povestea lui cu cea a lui Mortu. Într-o zi, Mortu a sunat-o pe Medeea la clasă. El se împrietenise cu directorul aeroportului Henri Coandă şi l-a convins pe acesta să facă zeci de pachete pentru acei copii din clasa specială. Au fost mai multe poveşti ce s-au legat”.

”Faptul că povestea unor copii dintr-o clasă specială, în mare parte proveniţi dintr-un Centru, şi a îndrumătoarei lor va ajunge pe rafturile librăriilor şi ale bibliotecilor este dovada certă că această prestigioasă editură caută să aducă dramele lor mai aproape de inimile oamenilor. Aş vrea să le mulţumesc copiilor şi îndrumătoarei lor pentru faptul de a fi oameni frumoşi pe acest pământ. Ei, acei copii, au pornit în lume cu piciorul stâng, fiind nedreptăţiţi de viaţă şi de soartă şi este incredibil cât de speciali pot fi”, mai adaugă Florentin Sorescu.

Parte a Grupului Editorial ART, Editura Arthur se adresează copiilor cu vârste între 0-14 ani şi este în acest moment cel mai important imprint pe piaţa de cărţi pentru copii, publicând atât titluri clasice, cât şi cărţi premiate cu medaliile Newbery, Caldecott sau recompensate cu distincţia Christian Andersen. Printre autorii care semnează în antologiile Cărţile mele se numără nume consacrate precum Simona Popescu, Laura Grünberg, Ioana Nicolaie, Ioana Pârvulescu, Doina Ruşti, Mircea Cărtărescu sau Paul Cernat.