Fost primar condamnat că a condus beat maşina primăriei, mai uşor cu munca în folosul comunităţii. „Nu se recomandă să lucrez în frig“

Un an închisoare, cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe o durată de doi ani şi 60 de zile (120 de ore) de muncă neremunerată în folosul comunităţii. Aşa sună, în linii mari sentinţa definitivă pronunţată în iulie 2021 în cazul Liviu Ţâroiu, fostul primar social-democrat al municipiului Câmpulung, condamnat după ce, în ianuarie 2020, a condus sub influenţa alcoolului maşina Primăriei, un model Dacia Duster, achiziţionat pentru a-i servi viceprimarului Câmpulungului.

Liviu Ţâroiu (69 de ani), în prezent consilier local, ar fi vrut să presteze munca într-un loc "călduţ", mai exact în cadrul Complexului de Servicii Comunitare – Centrul de primire în Regim de Urgenţă a Victimelor Violenţei în Familie din Municipiul Câmpulung, acolo unde îl şi trimisese prima instanţă, dar a fost repartizat la un serviciu al Primăriei Câmpulung şi a ajuns la sera municipiului.

"E o hotărâre a instanţei judecătoreşti, m-am supus. Am cerut să fac această muncă într-un centru de asistenţă socială, instanţa a decis altceva şi s-a hotărât să fac această muncă la ADP, la seră. În certificatul meu medical, la bolile pe care le am, nu se recomandă să lucrez în frig şi în condiţii atmosferice mai dificile", a explicat, contactat de "Adevărul", fostul primar Liviu Ţâroiu.

Din vara anului trecut şi până în prezent s-a achitat doar de puţin peste 10% din obligaţie, dar e în termen. Surprinzător e că a început munca abia iarna aceasta, deşi a avut la dispoziţie şi luni mai calde, anul trecut.

"Am efectuat deja 6-7 zile. Am început cu 1 februarie 2022. Aceste ore pot fi prestate pe toată perioada de probaţiune, pe durata a doi ani", explică, pentru "Adevărul", fostul primar, recent taxat de actualul edil-şef al Câmpulungului, Elena Lasconi (USR).

"Ar fi trebuit să îl trimit la Salubritate?"

Primăriţa reacţionase săptămâna trecută la săgeţile colegilor de partid ai fostului primar, care se plângeau că în Câmpulung e mizerie şi se întreba retoric dacă nu era mai bine să-l fi trimis pe fostul primar să presteze orele de muncă în folosul comunităţii la Salubritate.

"Am ignorat toate loviturile sub centură şi am reacţionat cu sufletul. M-am gândit că cel mai uşor, pentru un bunic de aproape 70 de ani care a fost la cârma oraşului, e să muncească la seră. Şi acum, după ce v-am prezentat cum stau lucrurile, vă întreb pe voi: ar fi trebuit să îl trimit la salubritate? Sper ca răspunsul vostru să fie NU. Noi nu suntem ca ei", îi întreba, atunci, pe musceleni, Elena Lasconi.

Actualul edil spune însă că nu şi-a dorit niciodată să-l umilească pe fostul primar trimiţându-l să dea cu mătura şi că reacţia sa e doar o replică la atacurile politice legate de curăţenia oraşului.

“Noi avem 16 oameni în tot oraşul la curăţenie şi atunci am zis: oare n-ar fi trebuit să-l trimit la Salubritate?! Dar n-am avut niciodată de gând să-l trimit la Salubritate, pentru că n-am vrut să se simtă umilit. Am fost umană. L-am tratat pur si simplu omeneşte. A venit hârtie de la instanţă, cu tabel în care erau trecute zilele şi orele. Trebuia să aleg între seră şi Salubritate. A fost totuşi primar al acestui oraş atâţia ani, n-am vrut să-l pun într-o situaţie stânjenitoare, deşi cred că, dacă era invers situaţia, n-ar fi făcut la fel”, a explicat pentru "Adevărul", Elena Lasconi.

Elena Lasconi Sursa Facebook E.L.

Cât despre curăţenie, primăriţa a anunţat că a început automatizarea ADP salubritate, iar în oraş va funcţiona o primă maşină de măturat şi spălat.

"M-am asigurat că muncitorii au echipament şi cele necesare pentru a eficientiza munca. Am trimis sute de somaţii, am suplimentat numărul poliţiştilor locali pe teren pentru a avertiza, sancţiona pe cei care aruncă gunoaie la întâmplare. Să nu uităm de educaţie", le-a transmis Elena Lasconi câmpulungenilor.

