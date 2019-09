Fost combatant în Afganistan şi Kosovo  devenit eroul celor neajutoraţi: „Mereu am avut o slăbiciune pentru aceşti oameni“

Caporalul Irinel Bădulescu (41 de ani) de la Batalionul 30 Vânători de Munte „Dragoslavele“ din Câmpulung Muscel este antrenor şi dublu campion mondial la kickboxing (în 2016 şi 2018), dublu campion european, în 2017, şi a participat la două misiuni în teatrele de operaţiuni din Afganistan şi Kosovo.

La începutul lunii august, Irinel Bădulescu a salvat de la înec, în Constanţa, un băieţel de 10 ani. Militarul a ajuns la el chiar în momentul în care copilul înspăimântat era tras în larg de curenţii puternici. Părinţii şi oamenii de pe plajă i-au mulţumit cu ochii în lacrimi. „Am văzut copilul în apă şi a fost un impuls să sar să-l ajut. Copilul a fost foarte cuminte, a cooperat foarte bine, i-am spus să stea liniştit şi o să fie OK. Pe de altă parte, am rămas neplăcut surprins că multă lume stătea şi se uita pe mal, fără să dea o mână de ajutor. Puteau să facă un lanţ uman ca să îl scoată pe băiat din valuri“, a declarat Irinel Bădulescu pentru „Weekend Adevărul“.

De unde vine acest altruism de care a dat dovadă? „Şi eu am fost ajutat de multe ori când am avut nevoie, inclusiv când aveam nevoie de sprijin financiar, pentru a participa la Campionatul Mondial de Kickboxing, şi cred că şi datorită acestui fapt ajut şi eu oameni“, spune militarul.

Ca un bun samaritean

Irinel Bădulescu a avut grijă de un om al străzii timp de doi ani

Irinel Bădulescu a avut grijă aproape doi ani de Sorin Barbu (48 de ani), zis Chinezu’, un om al străzii care locuieşte de opt ani într-o clădire dezafectată de lângă unitatea militară. Bărbatul trăieşte înconjurat de şobolani şi gunoaie, dar, datorită militarului, a renunţat la alcool. „Ultima oară când am fost la el am scos de acolo vreo 20 de şobolani“, povesteşte Irinel Bădulescu. Sorin Barbu a lucrat timp de 11 ani la Administrarea Domeniului Public (ADP) Câmpulung Muscel. Într-o seară, a băut cu nişte colegi, iar un altul l-a pârât la conducere. Drept urmare a fost dat afară de la serviciu. Atunci a început declinul fizic şi moral, pe fondul consumului exagerat de alcool. Sorin Barbu nu a fost căsătorit şi nu are copii. Părinţii săi locuiesc într-un bloc mizer din Câmpulung Muscel, care a aparţinut cândva Uzinei ARO, şi nu vor să mai audă de el. Mai are patru surori, dar acestea sunt stabilite în alte oraşe, sunt la casele lor, şi nu se mai interesează de el. De când a fost concediat de la ADP, bărbatul nu mai are niciun venit, nici măcar acte de identitate, şi trăieşte de pe o zi pe alta din mila oamenilor.

Destinul său l-a impresionat mult pe militarul Irinel Bădulescu, care l-a cunoscut în toamna lui 2017. Timp de aproape doi ani, Irinel Bădulescu a făcut tot posibilul, alături de mai mulţi colegi, să-i ofere zilnic o masă caldă, i-a dat haine şi l-a susţinut din punct de vedere moral. Ba chiar a făcut şi unele reparaţii în aşa-zisul adăpost. Din cauza traiului mizer, Sorin Barbu are şi multiple probleme de sănătate. Irinel Bădulescu l-a convins pe omul străzii să renunţe la alcool şi să drămuiască fiecare ban.

„Mereu am avut o slăbiciune pentru aceşti oameni. În copilărie am avut destule lipsuri şi nici acum n-am foarte mult. Îmi place să ofer, nu fiindcă am prea mult, ci pentru că ştiu şi eu cum este să nu ai. L-am ajutat timp de doi ani. Sorin locuieşte lângă unitatea militară. Îl vedeam zilnic. Cel mai mult m-a impresionat faptul că el are un simţ al umorului foarte dezvoltat. Deşi e bolnav, în fiecare zi râdea şi făcea glume. Condiţiile în care locuieşte sunt crâncene“, spune Bădulescu.

„Încerc să-i ajut pe toţi“

Irinel Bădulescu vizitează des copiii de la un centru de plasament din Câmpulung Muscel, le duce haine şi dulciuri şi uneori îi scoate la masă în oraş. Cum a aflat despre aceşti copii? „Am ajuns acolo prima oară anul trecut, de Crăciun. Am fost cu un prieten să ducem nişte cadouri şi ne-au intrat la suflet acei copii. La început, n-am stat mult de vorbă cu ei. Apoi am început să le fac vizite din ce în ce mai des“, spune Irinel Bădulescu. Şi, încet-încet, acesta s-a ataşat de copiii de la centrul din Câmpulung Muscel.

„Sunt peste 30 de copii acolo. Unii dintre copii s-au ataşat mult de mine, merg acolo aproape în fiecare zi, stau mult de vorbă cu ei. Pe şase dintre ei i-am dus la antrenamente la kickboxing, le-am luat şi echipamente. Unul dintre copii, o fată de 13 ani al cărei tată e japonez, vine în continuare la antrenamente, iar pe 21 septembrie va merge la o competiţie intercluburi la Bucureşti. E o fată puternică şi care are potenţial. M-a încântat mult faptul că aceşti copii şi-au schimbat comportamentul. I-am dus pe acei copii şi la film, le-am luat şi haine, exclusiv pe cheltuiala mea. De fiecare dată când plec de la centru, copiii mă întreabă când mă întorc pe la ei. Încerc să-i ajut pe toţi cât mai mult“, spune militarul argeşean.

Spiritul caritabil al lui Irinel Bădulescu se vede şi la clubul de kickboxing pe care îl conduce în Câmpulung şi unde are peste 40 de cursanţi, mulţi dintre ei multiplu medaliaţi la diferite competiţii. Militarul argeşean şi soţia sa îi plătesc taxele de participare la antrenamente unui băieţel talentat, care provine dintr-o familie cu posibilităţi financiare reduse. „Copilul are 17 titluri obţinute până acum. Are 11 ani şi vine la sală de la 6 ani şi jumătate. Îi ajut cu drag pe cei care nu au posibilităţi“, a declarat Irinel Bădulescu.

Irinel Bădulescu a obţinut şi trofeul „Omul anului 2018“, în cadrul unui concurs organizat de Statul Major al Forţelor Terestre pentru că prin faptele sale pline de umanitate şi prin performanţele sportive a contribuit la creşterea imaginii pozitive şi vizibilităţii Armatei.

Militar şi sportiv de performanţă

Irinel Bădulescu este un militar cu experienţă, fiind angajat în Armată de aproape 16 ani. De asemenea, este un sportiv de performanţă cu experienţă. A practicat timp de şase ani boxul şi a fost medaliat cu bronz la Campionatul Naţional din 1995. După aceea, a început să practice artele marţiale şi să fie instructor. Următoarele provocări la kickboxing pentru campionul mondial sunt Campionatele Mondiale din 2020 (Egipt) şi 2022 (Chin

