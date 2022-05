Exemplul tânărului care face zilnic naveta 100 de kilometri ca să meargă la liceu. „Dacă vrei, poţi!”

„Fac naveta din clasa a X-a şi, într-adevăr, la început mi s-a părut destul de obositor acest program. Cu timpul, m-am obişnuit şi n-am mai simţit sau cel puţin nu am mai ţinut cont de starea de oboseală, concentrându-mă pe ceea ce aveam de făcut. Consider că atunci când ai de dus până la capăt un lucru, trebuie să o faci indiferent de împrejurări, iar determinarea unei persoane trebuie să întreacă nevoile acesteia. Mai pe scurt, am avut nişte priorităţi bine stabilite, cu atât mai mult fiind vorba despre educaţia mea”, povesteşte Teodor Popa.

Tânărul a fost mereu pasionat să afle lucruri noi, din toate domeniile. De când este elev, Teodor s-a confruntat şi cu situaţii dificile, însă nu a cedat niciodată. „Nu am lăsat împrejurările să îmi influenţeze modul de viaţă şi mai ales modul de gândire. Le-am perceput pe toate ca atare, inclusiv distanţa, şi am mers mai departe”, adaugă Teodor, care este susţinut de familie, în principal de mama şi bunica lui, cu care locuieşte, precum şi de prieteni şi de persoane apropiate.

În ceea ce priveşte costurile navetei, Teodor Popa primeşte prin decontarea abonamentului de călătorie un anumit procent din suma plătită. În plus, acesta beneficiază de o bursă socială şi de o altă bursă de merit, ce îl ajută să se întreţină în viaţa de licean. „Nu mi-a plăcut niciodată să consider banii un factor decisiv în alegerile şi activităţiile mele. Este adevărat că unele conjuncturi cer o anumită situaţie financiară, dar întotdeauna am găsit o soluţie. Deci, dacă vrei, poţi! Trebuie să punem accentul pe lucrurile care contează cu adevărat, iar restul vor veni de la sine.Viaţa mereu ne surprinde!”, precizează tânărul.

Lui Teodor îi plac toate materiile de studiu. „De la fiecare materie în parte am avut de câştigat experienţă de diverse tipuri. Îmi place să studiez unde apuc, fie că este vorba de scaunul din maxi-taxi, fie de locul de sub umbra unui copac. Nu-mi stabilesc anumite perioade de timp în care să învăţ, ci prefer să fac asta atunci când simt nevoia. Pentru mine, învăţatul este până la urmă o nevoie umană, de aceea nu îl condiţionez şi nici nu îi impun anumite limite minime sau maxime”, mărturiseşte Teodor.

„ Vreau să-mi demonstrez că pot străluci oriunde şi oricum”

Tânărul este elev în clasa a XII-a la Colegiul Naţional Zinca Golescu, la profilul Ştiinţe ale Naturii.

„Am întâlnit colegi şi profesori deosebiţi, care m-au ajutat să mă cunosc mai bine şi să devin un om demn de un viitor strălucit. Am învăţat că, pe lângă deficienţele cu care şcoala românească se confruntă, mai există şi oameni dedicaţi care sunt construiţi să facă ce trebuie. Pe lângă asta, am mai învăţat că fiecare individ pe care îl întâlneşti îţi poate oferi o lecţie de viaţă”, spune Teodor.

În această vară, Teodor Popa se va înscrie la Facultatea de Ştiinţe Economice şi Drept din cadrul Universităţii Piteşti, specializarea Finanţe şi Bănci. „Vreau să-mi demonstrez că pot străluci oriunde şi oricum. Şi nu vreau să mă opresc aici! Vreau să pun în aplicare toate pasiunile mele şi să profit de toate oportunităţiile pe care viaţa mi le rezervă, la fiecare pas”, încheie Teodor.

