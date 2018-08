Emoţionanta poveste a eroului de război salvat de sora Regelui Carol al II-lea şi care a ajuns unul dintre cei mai longevivi primari din România

Ion Vasile s-a născut pe 27 ianuarie 1921 în satul Leiceşti din comuna argeşeană Coşeşti, într-o familie foarte săracă. După cursurile primare absolvite în comuna natală, Ion Vasile a început să lucreze cu ziua prin Coşeşti pe la diverşi oameni înstăriţi. În tot acest timp, viitorul primar de la Coşeşti a învăţat tehnica de construcţie a oalelor de pământ chiar de la unchiul său. „Mai întâi alegeam pământul, băteam bulgării, învârteam cu piciorul roata, dădeam din mâini…” povestea Ion Vasile în memoriile sale.

Pe lângă creşterea animalelor, munca la pădure îi ocupa protagonistului nostru majoritatea timpului din adolescenţă. În decembrie 1935 Ion avea să se angajeze ca servitor în casa preotului Gheorghe Ariniş din Coşeşti şi, pentru că munca era foarte grea, de dimineaţa şi până seara, s-a decis să plece la Bucureşti. În noiembrie 1936 s-a angajat la un grădinar bulgar din Bucureşti, iar după vreo 7 luni s-a angajat la un depozit de lemne din Bucureşti, iar apoi a ajuns băiat de prăvălie. La 17 ani însă s-a reîntors acasă, însă nici aici nu a fost lipsit de greutăţi, muncind cu ziua prin sat şi la pădure.

Pe 20 februarie 1942, Ion Vasile a plecat militar la Regimentul 30 Dorobanţi din Câmpulung. După exact doi ani de armată, timp în care a fost înaintat la gradul de sergent, Ion Vasile a primit ordin de plecare pe front, fiind îmbarcat către frontul de la Iaşi. Timp de şapte luni Ion Vasile a participat pe frontul de est la numeroase încleştări armate teribile. Apoi, după ce România a trecut de partea URSS, Ion Vasile a participat şi la mai multe bătălii pe frontul de vest, de data aceasta de partea ruşilor. Astfel că la 7 septembrie 1944 a pornit spre Braşov, Sf. Gheorghe, Miercurea Ciuc, Târgu Mureş, Cluj Napoca şi tot aşa până la fluviul Tisa.

Şi pentru că s-a distins prin eroismul său în mai multe lupte, Ion Vasile a fost decorat de generalul Ion Boiţeanu cu Virtutea Militară. Pe 7 ianuarie 1945, Ion Vasile a fost rănit în Cehoslovacia. „Un neamţ m-a împuşcat cu un glonţ, care a trecut prin mâna dreaptă şi prin plămânul drept, am căzut jos, am strigat la trăgător să tragă acolo că şi el văzuse de unde a tras în mine, a tras, apoi a venit la mine târâş şi eu i-am spus să scrie acasă că am murit”, avea să scrie ulterior în memoriile sale Ion Vasile. După ce a stat aproape o noapte întreagă rănit între liniile frontului, Ion Vasile a fost în cele din urmă salvat de locotenentul Tăune, originar şi el din Muscel. Pe 8 iulie 1945, Ion Vasile a trebuit să se întoarcă acasă.

A adus apă curentă în Coşeşti şi a scăpat comuna de la cooperativizare

Un episod demn de remarcat este cel legat de faptul că prinţesa Elena, sora regelui Carol al II-lea, vizitând spitalul din Braşov, acolo unde se afla internat şi Ion Vasile, a intervenit la medicii spitalului pentru a nu-i amputa mâna dreaptă, cangrenizată în urmă rănii de pe front. După revenirea în localitatea natală, Ion Vasile s-a căsătorit şi, imediat după aceea, a fost ales preşedinte al Sindicatului Agricol, care avea 400 de membri. Pe 20 mai 1949 a fost numit primar al comunei Leiceşti, în prezent sat în comuna Coşeşti

Pe 16 iulie 1952 Ion Vasile a fost înlocuit din funcţie, dar a rămas ca vicepreşedinte voluntar al Sfatului Popular. În aceeaşi perioadă a devenit directorul căminului cultural din localitate. În noiembrie 1953, Ion Vasile a fost numit secretar al Consiliului Popular al comunei Coşeşti şi, după o lună de zile, a fost numit primar din nou. Una dintre cele mai importante realizări a fost introducerea apei potabile în gospodăriile oamenilor. „În anul 1958 am făcut fântâna de apă potabilă din Valea Largă şi am adus apa pe ţevi galvanizate până în drum, la fiecare sătean”, îşi amintea după mai mulţi ani Ion Vasile. Nu în ultimul rând, trebuie menţionat că primarul Ion Vasile a salvat comuna Coşeşti de la cooperativizare, optând pentru realizarea de „înfrăţiri”. Astfel s-au plantat peste 44.000 de pomi fructiferi pe o rază comună de 85 de hectare.

Ion Vasile a fost primar la Coşeşti timp de 30 de ani, până în 1979. S-a stins din viaţă pe 23 august 1986.