Elena Lasconi a izbucnit: „S-au cheltuit miliarde din banii locuitorilor pentru studii de fezabilitate aberante. Un sistem defect, greoi“

Într-o postare pe Facebook, primăriţa a izbucnit:



"S-au cheltuit miliarde din banii câmpulungenilor pentru studii de fezabilitate aberante, care nu au nicio legătură cu realitatea. Asta înseamnă că dacă am avea acum bani să facem străzile pe care s-au făcut SF-urile este misiune imposibilă. Concret, vorbesc despre studii de fezabilitate pentru străzi necadastrate ce nu apar nici măcar pe hartă (ex. Nedeleşti). Sau străzi care nu au prevăzute rigole, trotuare etc. Pe scurt, bani aruncaţi pe fereastră", a scris edilul pe pagina Elena Lasconi alege Câmpulung Muscel.