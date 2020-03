Echipament medical din China, blocat de o săptămână în vamă. 120 de angajaţi ai spitalului de destinaţie şi-au scris demisiile: „Trei medici au plecat deja“

La începutul săptămânii trecute s-a anunţat că bolnavii de coronavirus vor fi trataţi la Spitalul de la Mioveni, primul spital construit de la zero în România în ultimii 30 de ani şi cel mai modern din ţară, funcţional de la sfârşitul anului trecut. Numai că decizia luată de către autorităţile din Argeş nu a ţinut cont de mai multe aspecte esenţiale. Angajaţii spitalului nu au echipamente de protecţie, iar „spitalul nou de la Mioveni nu a fost conceput pentru boli infecţioase”, după cum precizează primarul Ion Georgescu de la Mioveni.

Şi problemele nu se opresc aici. Un transport de echipamente medicale pentru spitalul de la Mioveni, transport venit de la Spitalul TCM din Jinhua - China, municipiu înfrăţit cu Mioveni, este blocat de o săptămână în vamă. Informaţia ne-a fost confirmată de către primarul de la Mioveni: „Toată lumea vorbeşte de două săptămâni că nu se vrea la Mioveni să se aducă pacienţii cu coronavirus. Însă a adus cineva vreo mască sau vreun costum de protecţie la Mioveni? Iar transportul din China e blocat în vamă de vreo săptămână. Durează foarte mult procedurile, prea mult. L-am rugat pe prefectul de Argeş să intervină. Din China ar urma să ajungă la Mioveni 1.000 de combinezoane, vreo 10.000 de perechi de mănuşi, 10.000 de măşti şi alte echipamente medicale”.

„Trei medici au plecat deja de la Mioveni”

Ion Georgescu, primarul oraşului Mioveni FOTO: Denis Grigorescu





Din cauza lipsei protecţiei şi a echipamentelor medicale, numeroşi angajaţi ai spitalului de la Mioveni au vrut să îşi dea demisia săptămâna trecută.

„120 de persoane şi-au scris demisiile săptămâna trecută. L-am rugat domnul doctor Horia Trăilă, managerul spitalului de la Mioveni, să nu le înregistreze. L-am sunat pe prefectul Emanuel Soare şi acesta le-a promis angajaţilor că a doua zi va veni acolo. Prefectul a sosit joi 26 martie la spital de la Mioveni şi a vorbit mai multe ore cu angajaţii spitalului. Ulterior am aflat că ATI-istul şi încă doi medici şi-au şi înregistrat demisiile şi au şi plecat de la Mioveni. În afară de cei trei medici nu mai pleacă nimeni, i-am convins să rămână. Avem promisiuni ferme că vom primi echipamente medicale de la mai multe companii, inclusiv de la uzina Dacia”, ne-a declarat primarul Ion Georgescu (foto).

Cum spitalul de la Mioveni nu are secţie de boli infecţioase, mai mulţi medici de specialitate de la alte spitale din Argeş vor fi detaşaţi în zilele următoare acolo.

Deocamdată, viitorii pacienţi cu coronavirus din judeţ vor fi transportaţi în vechea clădire a spitalului, acolo unde sunt 97 de paturi şi unde Primăria Mioveni investeşte în această perioadă 700.000 de lei pentru utilarea la standarde moderne.

„Vrem să ajutăm pacienţii, nu să devenim cimitir”

„Pe noi cei de la Mioveni ne interesează sănătatea oamenilor. Dar tot personalul a cerut ca să începem cu spitalul vechi din Mioveni. Acolo avem la ora actuală 97 de paturi. Facem o investiţie de aproape 700.000 lei la vechiul spital, din bugetul local. Chiar vrem să ajutăm pacienţii, nu să devenim cimitir. Vrem să facem act medical de calitate. Medicii doresc să îşi respecte jurământul. Însă pentru a îşi respecta jurământul trebuie să le pui la dispoziţie echipamentele de care au nevoie”, mai spune primarul Ion Georgescu.

Dacă numărul pacienţilor cu coronavirus va creşte, aceştia vor fi trataţi şi în noul spital de la Mioveni.

Finalizat în toamna anului trecut, noul spital de la Mioveni a costat peste 60 de milioane de euro, finanţarea fiind asigurată prin programul PNDL şi din bugetul autorităţilor locale din Mioveni. Construcţia în sine, proiectarea şi circuitele din blocul operator fac în aşa fel încât orice risc de infecţie nosocomială să fie redus la zero. Fiecare secţie din spital are sistem de ventilaţie propriu cu aport de aer proaspăt, care filtrează aerul la o puritate de 99,99% datorită sistemului avansat HEPA.Spitalul are 250 de paturi şi un adăpost antiatomic cu o capacitate de 100 de locuri. Spitalul de la Mioveni este proiectat să reziste la un cutremur de până la 9,4 grade pe scara Richter. Spitalul de la Mioveni poate funcţiona independent timp de 48 de ore în cazul unei avarii, având două generatoare şi două UPS-uri. Spitalul are 8 lifturi de mare capacitate, iar cele 4 săli de operaţie pot funcţiona simultan. Unitatea de Primiri Urgenţe a noului spital poate prelua 4 ambulanţe simultan.