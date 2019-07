Drama copiilor a căror mamă a fost ucisă chiar de tatăl lor. În grija cui au rămas micuţii şi problemele cu care se confruntă

Pe 29 septembrie 2018, Andreea Turlea, o tânără de doar 29 de ani era ucisă cu mai multe lovituri de cuţit de către soţul ei Alin Turlea în bucătăria casei din comuna argeşeană Călineşti. Tânăra, care avea doi copii, a fost găsită într-o baltă de sânge chiar de către mama ei, Mihaela Vasilescu. Procesul soţului criminal va începe pe 4 septembrie la Tribunalul Argeş.

Drama cea mare este însă pentru cei doi copii ai tinerei ucise. Mihai (10 ani) şi Maria-Alexandra (4 ani) sunt crescuţi de anul trecut de bunica maternă, aceasta fiind nevoită să renunţe la serviciu pentru a îşi putea creşte nepoţii.

Şi cum un necaz nu vine niciodată singur, la scurt timp după ce fiica ei a fost ucisă, Mihaela Vasilescu a fost informată că ginerele ei, aflat în arest pentru crimă, are o datorie de 1.700 lei la electricitate. ”Le-am adus la cunoştinţă celor de la compania de electricitate că fiica mea este decedată. Mi-au spus că nu pot să ia vreo măsură până nu se face taxa de succesiune, pentru ca cineva să preia contractul. Însă e un proces în derulare. Când le-am spus să renunţ la contract, mi-au spus că trebuie plătită o taxă. Mi-au aprobat o cerere de întrerupere temporară a curentului electric. Când am dat indexul şi au văzut că era vorba de vreo 2000 Kw, au venit a doua zi şi au tăiat curentul, era vorba de 1.700 lei. Mi-au spus că mă lasă să achit eşalonat facturile, urmând să îmi recuperez banii în instanţă de la tatăl nepoţilor mei. Le-am spus că nu am ce să iau de la un asemenea om... După ce că îmi cresc doi nepoţi singură şi mi-a omorât copilul, să îi mai plătesc şi curentul electric? Avocatul meu mi-a spus că după ce voi prelua casa de la Călineşti-unde au stat fiica mea cu soţul şi copiii-bani tot va trebui să îi plătesc. Până la urmă, băieţii de la formaţia Romanticii m-au ajutat cu suma de 1.700 lei ca să plătesc curentul electric”, spune Mihaela Vasilescu.

„Fetiţa de 4 ani încă o aşteaptă pe mama ei acasă“

Bunica celor doi copii a povestit reporterului Adevărul despre drama teribilă prin care a trecut şi prin care trece. ”Pentru mine este teribil de greu, este o dublă suferinţă: sunt o mamă a cărei fiică a fost ucisă şi este o mare suferinţă pentru că îmi văd nepoţii fără mamă, singuri. Nu m-aş fi aşteptat vreodată la o asemenea dramă. Ştiam că ginerele meu este violent, dar nu mă gândeam la ce se va ajunge”, povesteşte Mihaela Vasilescu.

Îi dau lacrimile când îşi aduce aminte cum a fost perioada după ce fiica ei a fost ucisă: ”Cel mai greu a fost când a trebuit să le spun copiilor că mama lor nu mai este şi că nu o să mai vină. N-aş dori la nimeni să fie în locul meu... Fetiţa mai greu înţelege, are doar 4 ani, ea încă o aşteaptă pe mama ei acasă. Însă băieţelul are 10 ani... n-aş fi vrut să îi vedeţi privirea şi reacţia la momentul respectiv... Băiatul a făcut consiliere psihologică 7 luni. Are momente când îşi aduce aminte. E bine că a început să se exteriorizeze. I-am spus că nu e o ruşine să plângă”.

Mihai, care are 10 ani, a revenit de mai multe ori cu bunica în casa în care a crescut cu sora sa, în care mama lor a fost ucisă. Cu tatăl său nu a mai vorbit. De când este în închisoare, Alin Turlea nu şi-a sunat nici măcar o dată copiii. Singurul telefon pe care l-a dat a fost în urmă cu câteva luni, când a vorbit cu naşa celor doi copii ai săi.

Casa în care stăteau copiii are nevoie de reparaţii masive

Preotul Cosmin Bologea (centru) a ajutat în mai multe rânduri copiii greu încercaţi

Cum casa din Călineşti în care s-au născut şi au crescut copiii avea nevoie de reparaţii şi îmbunătăţiri masive, Mihaela Vasilescu, care are cei doi nepoţi în plasament familial, a trebuit să găsească altă soluţie pentru a locui cu ei în altă parte: ”În prezent, stăm cu chirie la o verişoară din Piteşti şi plătim 800 lei pe lună. Însă copiii doresc din tot sufletul să meargă acasă la Călineşti, acolo s-au născut şi au crescut. Îmi doresc din tot sufletul să mă mut cu nepoţii acolo”.

Mihaela Vasilescu se descurcă greu cu banii: „Primesc de la asigurări sociale 1.200 lei şi mai avem o pensie de urmaş de 1280 lei, ce li s-a făcut copiilor“.

În sprijinul familiei teribil încercate a sărit şi preotul Cosmin Bologea din Călineşti, care a declanşat o campanie pentru refacerea casei din Călineşti. Mai nou, Mihaela Vasilescu a fost contactată şi de reprezentanţii emisiunii ”Visuri la cheie” de la Pro TV.

”I-am vizitat pe cei doi copilaşi si pe bunica lor, cu mici daruri şi sperăm să transformăm locul în care s-au petrecut întâmplările groaznice într-un loc de basm. Am reuşit prin campania declanşată să dăm comandă de mobilă pentru camera copiilor, am luat parchetul şi avem promisiune de polistiren pentru izolarea exteriorului casei. Noi lucrăm cu cine putem...dar ştiu că va fi bine. Bunica şi cei doi copilaşi locuiesc la Piteşti cu chirie, dar până în septembrie trebuie să se mute, deoarece nu mai pot plăti chiria... Am vorbit cu cineva să îi găzduim in parohie până când se va termina renovarea casei din Călineşti”, ne-a declarat preotul Cosmin Bologea.

