Doi tineri se căsătoresc pe cel mai înalt vârf din România. Primarul şi un alai de cel puţin 40 de invitaţi îi însoţesc până la 2.544 de metri altitudine

Această iniţiativă foarte originală este una în premieră naţională. Participanţii la căsătorie vor pleca din Corbi la 5 dimineaţa cu maşinile, iar ascensiunea propriu-zisă va dura 2-3 ore, urmând a fi făcută pe două trasee, unul cu diferenţă mai mare de nivel şi altul mai lung, dar mai uşor de parcurs. Ceremonia propriu-zisă va începe de la ora 13.

Lucian Mira, viitorul ginere, este profesor de educaţie fizică, antrenor de tenis şi arbitru de fotbal. Atât el, cât viitoarea soţie şi primarul de la Corbi au mai fost pe vârful Moldoveanu.



„Iubesc drumeţiile pe munte, urcăm pe moldoveanu chiar şi de 3 ori într-un an. Ideea mi-a venit în urmă cu vreo 8 luni, dar am ţinut secret până în urmă cu 3 săptămâni, când mi-am anunţat prieteni, inclusiv pe Mărtoiu Iulia Georgiana, viitoarea soţie, totul a fost pregătit în 3 săptămâni. A urmat ce era mai important, domnul primar Virgil Baciu să accepte nebunia noastră de a încheia căsătoria pe vârful Moldoveanu, Domnul primar nici nu a stat pe gânduri şi a spus Da. Pe munte cred că vor fi în jur de 40 persoane invitate de mine, plus cei care se vor ni se vor alătura, pentru că există o invitaţie publică şi poate să participe oricine”, spune Lucian Mira.

Primarul de la Corbi (primul din stânga) şi viitorul mire (în dreapta, cu hanorac mov) au mai fost pe vârful Moldoveanu

Primarul Virgil Baciu de la Corbi ne-a povestit mai multe despre iniţiativa acestei căsătorii inedite pe care o va oficia pe vârful Moldoveanu: „Eu cu mirele mă cunosc de mai multă vreme, el fiind profesor de sport la Corbi. Acum doi ani am mai urcat cu el şi cu un grup pe vârful Moldoveanu. Viitorii miri au fost cei care au avut ideea acestei căsătorii oficiate într-un loc inedit. Nu ştiau cum să îmi spună. Aveam un prieten comun care mi-a spus de ideea lor. Am îmbrăţişat propunerea imediat, am luat legătura cu Lucian şi am început să punem la punct toate detaliile”.

Invitaţii se vor împărţi pe două trasee până în vârf

Tot primarul de la Corbi ne-a detaliat şi programul de pe 14 septembrie, când va fi oficiată căsătoria. „Nu mergem să petrecem pe munte, mergem să oficiem simbolic căsătoria. Legal, certificatul de căsătorie va fi semnat vineri 13 septembrie la Primăria Corbi. Pe 14 septembrie vom face o chestiune simbolică, în care mergem pe munte, îi mai întrebăm o dată, le citim, îmi pun eşarfa, ne vom îmbrăcă în costume populare pe vârful Moldoveanu.

La cinci dimineaţa va fi plecarea de la Corbi. Vom pleca grupaţi cu maşinile. Sunt două trasee. Cei care au condiţie fizică bună, dar nu au maşini de teren vor merge pe Valea Rea până la Stâna lui Burnei. Acolo vor parca maşinile şi vor urca pe traseul mai dur, cu diferenţă de nivel destul de mare. Mai este un traseu, pe Maliţa, ce te duce până sus pe culmea muntelui. De unde se parchează maşinile, traseul este mai lung ca distanţă, în schimb este mult mai uşor de parcurs. Fiecare îşi alege traseul. La ora 12:30 ar trebui să fim pe vârful Moldoveanu şi la ora 13:00 vom începe oficierea căsătoriei. M-am interesat şi este pentru prima oară când se oficiază o căsătorie pe vârful Moldoveanu. Vom sta în vârf aproximativ o oră, după care ne vom întoarce. Evenimentul va fi filmat şi cu o dronă. Important este să fie vremea bună”, ne-a mai declarat Virgil Baciu.



