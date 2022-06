Deţinuţii din Penitenciarul Mioveni, scoşi să adune gunoaiele de pe spaţiile publice, cu prilejul Zilei Mediului

Ziua Mondială a Mediului sau Ziua Mediului Înconjurător, este aniversată în fiecare an pe data de 5 iunie, iar tema din acest an este "Un singur Pământ" (Only one Earth).



În mai multe zone din ţară acţiunile dedicate acestei teme au început mai devreme.

La Mioveni, Ziua Mondială a Mediului a fost marcată în avans, sâmbătă (4 iunie), printr-o nouă acţiune de colectare a deşeurilor din natură.

Sub coordonarea echipelor din cadrul Primăriei Mioveni s-au organizat acţiuni de ecologizare în mai multe zone verzi din oraş.

Aproximativ 200 de voluntari din oraşul Mioveni au răspuns invitaţiei de a participa la acţiunile de ecologizare.

Ecologizare la Mioveni Foto: Primăria Mioveni

Primăria Mioveni le-a pus la dispoziţie mănuşi de protecţie şi saci de plastic iar angajaţii de la Servicii Edilitare pentru Comunitate Mioveni au asigurat suportul logistic şi transportul deşeurilor colectate din toate zonele din oraş.

La acţiune a participat şi un grup de persoane private de libertate din cadrul Penitenciarului Mioveni, care au cosit şi ecologizat zona verde din jurul complexului penitenciar.

"Mulţumim voluntarilor şi instituţiilor care au răspuns acestei iniţiative civice!", a transmis primarul Ion Georgescu.