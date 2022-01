Depresia de la început de an. Sfaturi de la specialişti: cum să combaţi anxietatea care apare după Sărbători

Trecerea de la programul relaxat şi exuberanţa sfârşitului de an (chiar şi doar aparentă, pentru că nu toată lumea e, cu adevărat, fericită de Sărbători), la lucruri mai puţin plăcute, precum trezitul de dimineaţă, mersul la şcoală sau la job, sarcini, îndatoriri, termene limită sau din contră, la căutarea unui loc de muncă, este dificilă, deşi nu pentru toată lumea la fel.

Dacă această trecere are loc pe fondul unor nopţi nedormite şi, în general, a unei oboseli acumulate în ceea ce ar fi trebuit să însemne vacanţa de iarnă, riscul apariţiei unor indispoziţii şi anxietăţi în luna ianuarie creşte.

Iar dacă mai punem la socoteală şi cheltuielile excedentare, care se fac, de obicei, de sărbători, kilogramele în plus acumulate pe fondul exceselor alimentare, constatate de multe ori, pesimismul e şi mai mare.

"Anxietatea este mai mare după sărbători"

Îngrijorările cu privire la noul an, singurătatea, neajunsurile materiale, dar şi alte probleme potenţează apariţia unor tulburări în luna ianuarie care, adesea, iau forma unei depresii.

"De depresie, cu toţii putem fi afectaţi, de la vârste mici, de 7-8 ani, adolescenţi, tineri, până la persoane de vârsta a doua sau a treia. Este o tulburare care afectează negativ modul în care ne simţim, modul în care gândim sau acţionăm. Depresia e o tulburare a dispoziţiei care provoacă sentimentele acestea de tristeţe, de pierdere a interesului faţă de activităţile care, în trecut făceau plăcere persoanei şi e strâns legată de anxietate. De regulă, anxietatea aceasta este mai mare după sărbători, dar nu la toată lumea", explică pentru "Adevărul", psihologul Felicia Stere.

Potrivit specialistului, existenţa anumitor boli, administrarea unor medicamente, stresul, supărările mari, problemele financiare, singurătatea, lipsa locului de muncă, consumul excesiv de alcool, consumul de droguri, toate acestea duc la anxietate, un sentiment de frică în legătură cu evenimentele viitoare.

"Este o teamă, de regulă fără un motiv real", spune Felicia Stere.

Vulnerabilitatea depinde inclusiv de statutul socio-economic

Bilanţul anului abia încheiat ar putea fi şi el un factor de risc atunci când e pe minus din punct de vedere profesional, material sau sentimental.

"Riscul de a dezvolta o depresie la început de an pe fondul unui astfel de bilanţ nu e însă la fel de mare la toată lumea. Sunt vulnerabili mai ales cei care au suferit abuzuri în copilărie - emoţionale, fizice, verbale, persoanele singure. Vulnerabilitatea depinde de mulţi factori: statutul socio-economic, mediul urban, aglomeraţia, statul în exces pe gadgeturi", mai spune, pentru "Adevărul", psihologul Felicia Stere.

Este important ca atunci apar astfel de manifestări specifice depresiei, persoana în cauză să conştientizeze că are nevoie de ajutor şi să se adreseze unui specialist. Şi cei apropiaţi pot da, în acest sens, o mână de ajutor dacă sesizează simptomele unei tulburări la cei apropiaţi.

"Depresia este clar o afecţiune a psihicului, dar este şi o afecţiune a fizicului pentru că dă dureri de cap, dureri de spate, dureri musculare, manifestări gastro-intestinale, epuizare, insomnie, tulburări de alimentaţie - mâncăm prea mult sau prea puţin, comportamente suicidale etc. Semnele sunt tristeţea, indispoziţia, persoana nu mai are energie, nu se mai concentrează cu uşurinţă, nu mai are aceeaşi capacitate de a lua decizii", explică psihologul Felicia Stere.





Potrivit specialistului este foarte important ca la început de an să ne facem nişte planuri pentru noul an.



"Pe lângă asta, să ne propunem să mâncăm sănătos, să respectăm, cât de cât, orele de somn, să facem sport, să fim activi fizic, să ne ocupăm timpul cu ceva", încheie Felicia Stere.

