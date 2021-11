Declaraţie de dragoste pentru România. Au scris cu trupurile lor numele ţării natale pe o plajă din Jamaica

Pentru Marius Lăzărescu, unul dintre iniţiatorii ineditei declaraţii de dragoste pentru România, vacanţa din Jamaica a reprezentat şi o aniversare specială. Acesta a sărbătorit împreună cu soţia sa 18 ani de căsătorie.

Împreună cu peste o sută de prieteni, cei doi au scris pe nisip „ROMÂNIA” şi au format o inimă din corpurile lor aşezate astfel încât numele ţării şi inima să se vadă foarte bine atunci când totul a fost filmat cu o dronă. Un mod superb de a-şi exprima dragostea şi ataşamentul faţă de ţara lor de origine.

”În America, în această perioadă este vacanţa de Thanksgiving, vacanţă ce se suprapune şi cu aniversarea căsniciei mele. În ultimii ani, am reuşit să ne organizăm românii din zona Washington D.C., dar şi din România să facem vacanţa împreună. Grupul se măreşte de la an la an. Anul trecut, am fost vreo 80, iar anul acesta peste 100 de români. Acum două luni, în Republica Dominicană, am făcut din trupuri în apă o inimă şi Sorin Mihalcea, un bun prieten, a pozat cu drona. Acum, fiind mai mulţi, am putut să ne organizam, să scriem România şi o mică inimioară. O declaraţie de dragostea pentru ţara noastră natală, pe care o avem mereu în suflet”, povesteşte Marius Lăzărescu pentru ”Adevărul”.

Totul a fost filmat şi fotografiat cu o dronă FOTO: Sorin Mihalcea

Originar din Piteşti, Marius Lăzărescu este plecat în America din 2004. La ora actuală, locuieşte lângă Washington D.C. şi are o firmă de intervenţii în caz de inundaţii.

”Îmi lipsesc mult părinţii, sora şi fratele, care au rămas în România. Fratele meu are în România un lanţ de restaurante fast-food – Mr. Crispy - şi donează în fiecare seară mâncarea ce rămâne nevândută. Pornind de la exemplul său mă gândesc ca de sărbători să organizez o acţiune caritabilă cu românii din zona Washington şi să facem o donaţie către o casă de copii din România. Eu voi organiza strângerea de fonduri, iar fratele meu va direcţiona donaţia”, mai spune Marius Lăzărescu.

Marius Lăzărescu este stabilit în America de 18 ani FOTO: arhiva personală

