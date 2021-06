Curţile şcolilor din Piteşti, redate copiilor din cartier: „Să poată bate o minge fără să aibă grija traficului”

Foto: Facebook Grupul consilierilor locali PNL USR PLUS Piteşti

Iniţiativa aparţine grupului consilierilor locali ai PNL şi USR PLUS din Consiliul Local Piteşti.

"Este o promisiune mai veche, pe care o vom pune în aplicare printr-o Hotărâre a Consiliului Local Piteşti, iar la nivel naţional, printr-un proiect de lege deja intrat în circuitul parlamentar. Curtea şcolii trebuie să redevină un spaţiu al comunităţii, un loc unde se leagă multe prietenii, unde copiii noştri să poată bate o minge fără să aibă grija traficului, iar tinerii unde să poată juca handbal, tenis, fotbal, baschet", explica Grupul consilierilor locali PNL USR PLUS Piteşti la momentul punerii în dezbatere publică a proiectului

Timp de zece zile piteştenii au putut veni cu sugestii şi propuneri referitoare la Regulamentul de acces la terenurile de sport din curtea şcolilor pus în dezbatere.

"O iniţiativă foarte bună. Susţin 110% aşa ceva. Cine a restricţionat totuşi acest drept fundamental? Doamne ajută să revenim la normalitate", a scris, Ovidiu O, pe pagina de Facebook în care este prezentat regulamentul.

„Mi-aduce aminte de vremurile cand jucam în fiecare zi baschet pe terenurile de la Bălcescu, Zinca şi Odobescu"

Proiectul are o susţinere impresionantă.

"Bună initiativă. (...) Mi-aduce aminte de vremurile cand jucam în fiecare zi baschet pe terenurile de la Bălcescu, Zinca şi Odobescu (n.r. colegii de prestigiu ale Piteştiului), fără regulament de acces; aveam doar o regulă simplă, cea venita de acasă - educaţia, cei 7 ani ... Suntem în 2021, vremurile sunt altele, dar prima regulă tot asta va trebui să rămână... cea de respect faţă de bunul public şi de cei din jur (...)", este părerea lui Alin D, un alt piteştean participant la dezbatere.

În referatul de aprobare privind proiectul de hotărâre se arată că sportul aduce numeroase beneficii în dezvoltarea copiilor: îmbunătăţirea condiţiei fizice, a concentrării şi atenţiei, creşterea calităţii somnului, a încrederii în forţele proprii, perfecţionarea calităţilor de leader sau coechipier în cadrul sporturilor de echipă.

"Luând în considerare starea de stres şi anxietate pe care şi copiii o resimt din cauza situaţiei generate de pandemia de COVID-19, este important să asigurăm acces facil la terenurile de sport în aer liber, oriunde este posibil acest lucru", precizează documentul.

Iniţiatorii spun că o astfel de măsură ajută la creşterea calităţii vieţii copiilor şi familiilor lor şi este un prim pas pentru a avea cât mai mulţi amatori de sport în Piteşti.

“ Eu sunt născut în Piteşti, crescut în Piteşti... Copilăria mi-am petrecut-o pe terenurile de joacă din curţile şcolilor. Toată vara jucam ori fotbal, ori baschet, ori altceva şi totul era safe. Nu înţeleg de ce acum există această îngrijorare că lucrurie nu vor mai fi atât de sigure în curtea şcolii. Nu mai vorbesc de faptul că-n ziua de azi copiii nu mai au aceeaşi dorinţă de a face sport. Numărul celor cu obezitate a crescut, există probleme medicale confirmate statistic. În loc să stea în casă, în faţa calculatorului, n-ar fi mai bine să iasă în curtea şcolii, să facă mişcare? Dacă nu le oferim această posibilitate, unde ar putea să facă sport? În cazul Piteştiului e şi o chestiune delicată. De exemplu, la bazinul olimpic e închis. Dacă ar vrea să facă înot, n-ar avea cum! S-au deschis ştrandurie, ok, dar haideţi să deschidem şi curţile şcolilor ” , a argumentat, pentru “Adev ă rul”, Mihai Cote ţ, consilier local PNL, unul dintre semnatarii proiectului.





"În curtea şcolii, copiii sunt mult mai în siguranţă decât în stradă"

Accesul gratuit şi facil pe terenurile de sport în aer liber care sunt în folosinţa unităţilor de învăţământ preuniversitar este ceea ce propun consilierii locali ai PNL şi USR-PLUS cu acest proiect de hotărâre a consiliului local (împreună cu Regulamentul ce stabileşte regulile de folosinţă a terenurilor de sport).

"E o idee foarte bună, bineînţeles dacă sunt deschise în afara orelor de curs, pentru că nu poţi lăsa în curtea şcolii pe orice vrea să bată mingea dacă sunt cursuri. O altă condiţie este ca acea curte să aibă un paznic, astfel încât să nu fie provocate pagube. Dacă terenul respectiv, şcoala respectivă sunt păzite şi în afara orelor de curs, nu văd niciun motiv pentru care copiii să nu poată intra să se joace. Cu atât mai mult cu cât unele şcoli au porţi de handbal, coşuri de baschet. Mişcarea e oricând binevenită pentru copii, iar în curtea şcolii, copiii sunt mult mai în siguranţă decât în stradă", a declarat, pentru "Adevărul", Denisa Zgreabăn, preşedintele Asociaţiei de părinţi a Colegiului Naţional Zinca Golescu din Piteşti.

„Când vor năvăli <<golanii>> cartierelor...”

Iniţiativa are însă şi oponenţi.

"Vă daţi seama ce se va alege, nu doar de "bazele sportive" din Şcoli, dar chiar de clădirile şcolilor (spaţiile şcolilor) când vor năvăli <<golanii>> cartierelor (beţi, drogaţi, <<vandali>> etc.)! Doamne fereşte!", este de părerere Mariana B.

"E ca-n povestea lui Creangă: mai bine nu facem, ca să nu cadă drobul de sare”

Proiectul ţine însă cont de o serie de factori care facilitează implementarea cum ar fi existenţa agenţilor de pază pentru 12 ore în fiecare zi, inclusiv în weekend.



"De ce să nu folosim aceste spaţii dacă tot le avem? Nu trebuie să le construim, că ele există... Am văzut câteva opinii de la cârcotaşi – c-o să vină ăia mai mari şi-i vor da pe ăia mai mici la o pare... Şi care-i problema?! În copilăria noastră era la fel... Sau că vor veni golanii, vor consuma alcool... Pentru asta avem Poliţie Locală, avem oameni care trebuie să-şi facă datoria. E ca-n povestea lui Creangă: mai bine nu facem, ca să nu ne cadă drobul de sare în cap”, mai spune, pentru "Adevărul", Mihai Coteţ.





Mai mult, consilierul local spune că directorii şcolilor şi profesorii de sport trebuie încurajaţi să organizeze competiţii sportive între clase, să-i provoace pe copii, să-i atragă către mişcare.

Proiectul va fi pus pe ordinea de zi a unei viitoare şedinţe a Consiliului Local şi are toate şansele să devină hotărâre vara aceasta, căci în CL Piteşti, coaliţia PNL - USR PLUS este majoritară.





