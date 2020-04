Cum şi-a dat o echipă de fotbal 149 de autogoluri într-un meci. Protestul fără precedent în istoria sportului rege

În 2001, echipa SO Emyrne devenise campioana Madagascarului. În sezonul următor, cu o etapă înainte de final, echipa AS Adema a devenit matematic campioană, asta după ce în penultima etapă rivalii de la SO Emyrne au făcut doar un egal într-un meci din deplsare. Egalul a fost însă unul cu scandal, după ce echipa care juca cu cei de la Emyrne a primit un penalty gratuit pe final de meci.

Revoltaţi de acel penalty, jucătorii de la SO Emyrne au decis să protesteze într-un fel inedit la meciul din ultima etapă ce s-a jucat tocmai cu rivalii de la Adema. Cum a început meciul, cei de la Emyrne au început să îşi înscrie goluri în propria poartă. Iar când arbitrul a fluierat finalul meciului, cei de la SO Emyrne îşi înscriseseră nu mai puţin de 149 de autogoluri.

Gestul necugetat a făcut ca managementul echipei SO Emyrne să ia decizii radicale: antrenorul şi alţi patru jucători (inclusiv căpitanul echipei naţionale de fotbal a Madagascarului) au fost daţi afară şi în plus au fost suspendaţi timp de trei ani din toate competiţiile de către Federaţia de Fotbal din Madagascar.

În ciuda pedepselor radicale, meciul a intrat în Cartea Recordurilor.