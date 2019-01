Cum se prepară siropul de păpădie şi ce efecte terapeutice are

Conţinutul de uleiuri volatile, flavonoide, clorofilă, rezine, taninuri, colină, acid cafeic, vitaminele C, B, A, D, minerale şi principiile amare ale păpădiei, fac din plantă una cu proprietăţi terapeutice ce depăşesc sfera amintită.







Buruiana are şi acţiune stomahică, iar principiile active fluidifiante şi antinflamatoare o fac eficientă în tratarea unor inflamaţii ale ganglionilor limfatici, ale sânilor şi glandelor mamare.





„Planta are efect drenor hepatic, împiedică formarea pietrelor la nivelul vezicii biliare şi ajută la dizolvarea calculilor biliari şi renali. Datorită conţinutului de fibre vegetale, grăbeşte tranzitul intestinal şi contribuie la la reglarea digestiei. Păpădia are şi efect diuretic, ajutând organismul să elimine produşii toxici rezultaţi în urmă metabolismului, dar şi surplusul de apă din corp. De asemenea, are acţiune calmantă şi sedativă", explică specialistul în fitoterapie Elena Badea.





Planta poate fi de ajutor în scăderea tensiunii arteriale, gută, reumatism, iar prin mărirea fluxului de urină, în eliminarea calculilor renali sau uretrali.

„Administrată sub formă de sirop, obţinut din planta întreagă, cu tot cu rădăcină, păpădia este benefică în bolile tubului digestiv, bolile hepato-biliare" mai spune specialistul, care recomandă, printre altele, o reţetă de sirop cu miere.





Planta întreagă, bine spălată şi zvântată se toacă şi se pune într-un borcan. Se acoperă cu miere, se amestecă şi se lasă la macerat timp de 14 zile. Cura cu sirop de păpădie durează până la trei săptămâni, timp în care se administrează câte una sau două linguriţe de 2-3 ori pe zi.





Specialistul recomandă consultarea unui medic înainte de a începe o astfel de cură, pentru că siropul de păpădie, ca şi celelalte preparate din această plantă, are şi contraindicaţii.





"Este interzisă administrarea păpădiei persoanelor care suferă de ulcer, gastrită sau esofagită de reflux erozivă pentru că stimulează secreţia de acid gastric. De asemenea, sucul care se află în tulpini poate provoca celor sensibili alergii, aşa că se recomandă evitarea sa dacă eşti o astfel de persoană", încheie Elena Badea.





Orice problemă medicală aveţi, vă recomandăm ca în primul rând să cereţi sfatul unui medic şi să nu vă trataţi singuri.