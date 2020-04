Cum se prepară siropul medicinal de zmeură cu miere. Indicaţiile terapeutice

Produsele pe bază de fructe şi frunze de zmeur au, în general, efecte diuretice, laxative, depurative, astringente, antidiareice, dezinfectante, tonice şi stomahice.

„Frunzele conţin cantităţi mari de vitamina C, tanin şi acizi organici. Fructul are puţini carbohidraţi, în schimb are un conţinut mare de Vitamina C, B1, B2, D, K şi P şi o cantitate modestă de Vitamina A. Aportul mineral este destul de diversificat: calciu, magneziu, zinc, fosfor, potasiu şi fier şi se găseşte în cantităţi abundente”, exlică Elena Badea, administratorul site-ului infuziedesănătate.ro