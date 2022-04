Cum se pot plăti în rate amenzile de circulaţie în Austria dacă ai venituri reduse. Experienţa unei românce

Din august 2018, Carmen Constantin, o apreciată jurnalistă din Piteşti, s-a mutat în oraşul austriac Linz cu soţul (care este grafic designer) şi cei doi copii.

„Pe vremea când soţul meu nu avea încă un job în Austria, am luat într-o zi două amenzi pentru depăşire de viteză. Am plătit una dintre aceste amenzi, iar după aceea am sunat la Poliţie să le spun că nu îmi permit să plătesc şi penalizări, că nu am bani să plătesc totul deodată şi că aş dori să achit în rate, fiind unic întreţinător de familie cu doi copii minori. Mi-au spus că nu este nicio problemă, că pot plăti în rate, dar, dacă aşa stă situaţia în familia mea, atunci nu e nevoie de penalizări. Fără acte doveditoare, fără dosar cu şină, doar telefonic. Nu ştiu dacă în România se poate plăti vreo amendă sau datorie la stat în rate, nu am solicitat niciodată asta şi chiar nu am idee. Însă mi s-a părut foarte interesant şi util modul de abordare a autorităţilor din Austria”, povesteşte Carmen Constantin.

În ceea ce priveşte motivele plecării în Austria şi de alegerea oraşului Linz, Carmen Constantin (44 de ani), care a lucrat 17 ani în presa locală din judeţul Argeş, precizează că ”noi am pus în prim-plan trei criterii esenţiale: şcolile, spitalele şi veniturile. Ne-am contactat apoi toate cunoştinţele plecate peste hotare şi ne-am informat după priorităţile noastre. Eram într-un punct în care consideram că mai mult de atât nu putem face.

Eu am trecut prin toate etapele ierarhice în presa locală scrisă şi audio-vizuală, în paralel am încercat şase ani domeniul privat, investind în magazine alimentare şi un laborator de patiserie, iar soţul meu, ca grafic designer, macheta trei sferturi din ziarele din Argeş şi colabora cu multe edituri şi agenţii de publicitate. Când faci toate astea şi nu izbuteşti să obţii confortul dorit, nu îţi rămâne decât să te reinventezi în zone unde alţii reuşesc cu mult mai puţin. Linz este doar un oraş ce a corespuns criteriilor noastre”.

