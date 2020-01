Cum a fost transformată o sală dezafectată dintr-o şcoală de la ţară într-un modern Club al Elevilor

Cea care a avut iniţiativa spectaculoasei transformări este Ioana Ghiga, consilier educativ al şcolii şi profesor susţinut de către organizaţia Teach for Romania, o organizaţie ce face parte din reţeaua globală Teach for All, ce caută şi pregăteşte oameni valoroşi, cu sau fără experienţă anterioară de predare, pentru a deveni profesori în învăţământul de stat, pentru copiii din medii vulnerabile.

Proiectul, în valoare de peste 32.000 de lei, a constat în amenajarea şi dotarea unei săli de curs dezafectate a şcolii într-un spaţiu primitor şi modern dedicat activităţilor intra şi extracurriculare desfăşurate în cadrul Şcolii Gimnaziale Nr. 1 Poienarii de Argeş, spaţiu dotat cu o tablă interactivă, cu acces la platforme educaţionale online, 20 de tablete digitale, un software educaţional licenţiat, un spaţiu destinat artelor, unul destinat ştiinţelor, o ludotecă şi o bibliotecă, toate fiind administrate de elevii şi cadrele didactice din şcoală.

„La scurt timp după ce a început anul şcolar, în septembrie 2019, elevii mei (clasele V-VIII) mi-au povestit despre un vis mai vechi al lor, acela de a avea un spaţiu al lor, gândit de ei, pentru ei, în incinta şcolii, unde să poată desfăşura diverse activităţi nonformale de care doar auziseră şi citiseră pe internet că se pot bucura copiii din alte părţi. Aşa am aflat că în comuna lor nu exista vreo opţiune de petrecere a timpului liber pentru copii (nici măcar un loc de joacă), am descoperit cu surprindere cu câtă bucurie vin, totuşi, copiii din Poienari la şcoala în care au învăţat şi părinţii lor, o şcoală ale cărei dotări au rămas captive undeva în secolul trecut. Cred că nu era pentru prima dată când vorbeau unui adult despre dorinţa lor, dar a fost prima dată când au fost ascultaţi activ”, povesteşte Ioana Ghiga, profesor de limba şi literatura română la Şcoala Gimnazială Nr. 1 Poienarii de Argeş.

Aşa că, împreună cu întreaga comunitate, s-au mobilizat cu toţii şi au trecut la treabă. Iniţiativa elevilor Şcolii Gimnaziale din Poienarii de Argeş a fost aceea de a transforma o sală de clasă dezafectată de aproximativ 35 metri pătraţi într-un spaţiu primitor şi cald destinat activităţilor extracurriculare pentru cei peste 70 de elevi ai şcolii din comuna aflată la 44 km de Piteşti.

Aşa arăta sala înainte să înceapă lucrările FOTO: Ioana Ghiga

„După ce am obţinut acordul conducerii şcolii de a transforma fosta sală de curs de la etaj, numită „camera cu scheletul”, care servea drept spaţiu de depozitare a băncilor şi materialelor didactice vechi, ne-am reunit prima oară pe 8 noiembrie 2019, copiii au trecut de la o dorinţă vagă la proiectarea şi gândirea acestui spaţiu. Aşa şi-au făcut apariţia, în cutia de pantofi, un colţ de lectură, unul de artă, unul de ştiinţe, un spaţiu pentru o tablă interactivă, care să servească şi viitorului Club de film, vechea sobă dezafectată a devenit numai bună pentru a servi drept spaţiu de expoziţie a creaţiilor artistice, au apărut chiar şi un colţişor de meditaţie şi un spaţiu rotund, în mijloc, pentru întâlnirile unui Consiliu al elevilor, care, deocamdată, nu există decât pe hârtie în şcoala noastră”, mai spune Ioana Ghiga.

„Prăpastia între rural şi urban la nivel de educaţie este nedreaptă“

Ioana Ghiga, profesoara care a avut lăudabila iniţiativă

După cum precizează profesoara care a avut lăudabila iniţiativă, „lucrările au durat, de la iniţierea proiectului până la inaugurare, în jur de un an şi-o lună (400 de zile). Altfel, eu personal nu consider proiectul finalizat odată cu dobândirea şi organizarea bazei materiale. Cred că obiectele/dotările sunt doar un mijloc, nu un scop în a oferi o educaţie de calitate elevilor. Continuarea firească - şi provocarea actuală - e să ne asigurăm că folosim şi cum folosim ce am dobândit. Asta ţine de activitatea de zi cu zi, de introducerea şi consolidarea unor rutine de învăţare în noul spaţiu, care să responsabilizeze şi implice comunitatea locală în ansamblul ei. Pentru mine asta reprezintă o prioritate în următoarele luni şi la asta lucrez activ. Dincolo de ce ne povestesc efemerii politicieni, prăpastia între rural şi urban în România la nivel de educaţie consider că este nedreaptă şi privează această ţară de propriul viitor. Să ne înţelegem: copiii sunt la fel peste tot, la nivel de variabile cuantificabile, dar şi emoţionale: nu există nicio diferenţă, ca distribuţie a IQului, de exemplu, între o clasă din rural şi una din urban. Vei avea mereu ochişorii sclipitori de curiozitate, care-ţi urmăresc fiecare cuvânt şi fiecare mişcare, oriunde ai fi. Vei avea acel procent de elevi de 6-10 la sută din clase semnificative statistic care învaţă şi dacă ar avea o bucată de lemn drept profesor”.

„Clubul Elevilor din Poienarii de Argeş reprezintă un proiect de suflet şi special pentru mine. A debutat când eu tocmai preluasem directoratul şcolii, la începutul anului şcolar 2018-2019, la iniţiativa unei profesoare din cadrul programului Teach for Romania, care a ajuns ca un meteorit în micuţa noastră şcoală izolată geografic şi cultural şi care mă tot alerga pe holurile şcolii să îmi propună tot felul de idei şi activităţi, la care n-am spus niciodată „Nu”. Dimpotrivă! De atunci, lucrurile au ajuns să se schimbe într-un ritm spectaculos, fiind primite cu o deschidere şi cu un sprijin surprinzătoare de către comunitatea din comuna Poienarii de Argeş”, ne-a precizat Ana Maria Ivan, director al Şcolii Gimnaziale Nr. 1 Poienarii de Argeş, jud. Argeş.

Cine a investit în proiect

Cei 32.000 lei alocaţi pentru transformarea săli dezafectate într-un Club al Elevilor reprezintă o sumă a mai multor investiţii: proiectul iniţial, în valoare de 13.350 de lei a fost finanţat de Mobilift, o firmă olandeză din Mărăcineni, prin intermediul Narada, o platformă ce facilitează sprijinirea sistemului educaţional din România. Narada este mediul în care profesorii din şcolile publice din fiecare colţ al ţării creează proiecte, iar companiile vin în sprijinul realizării lor.

La acestea s-a adăugat o investiţie suplimentară de 1.000 de euro oferită de Jysk, tot prin intermediul Narada. ONG-ul GHEPart a oferit 20 de tablete digitale

150 de cărţi noi pentru bibliotecă şi câteva zeci de jocuri pentru ludotecă oferite de EcoBrătienii, o asociaţie a profesorilor şi elevilor din Colegiul Naţional I.C. Brătianu din Piteşti a oferit 150 de cărţi noi pentru bibliotecă şi câteva zeci de jocuri pentru ludotecă. Primăria Poienarii de Argeş a investit şi ea 2000 de lei pentru reabilitarea parchetului şi alte lucrări.