Cum a fost devastată şi lăsată în paragină superba fermă a Brătienilor. Istoria unui dezastru întins pe ani întregi de nepăsare

Bijuterie arhitecturală în stil neoromânesc, ridicată la începutul secolului XX, ferma Florica are în prezent doi proprietari: omul de afaceri Cristian Prodănel şi firma EGP International Investments, ce are un italian acţionar. Până în urmă cu trei ani, ferma era păzită de o familie ce locuia chiar acolo.



Într-o seară însă, familia respectivă a fost atacată de şase romi şi bătută măr. În aceeaşi seară, agresorii au rupt podelele, au distrus mai multe porţiuni din acoperiş şi au spart geamurile fermei ce a aparţinut marii familii a Brătienilor. De atunci, ferma Florica a fost lăsată în paragină. Poliţia Ştefăneşti a deschis mai multe dosare penale.

În plus, în urmă cu câteva săptămâni, Direcţia pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Argeş a depus o plângere la Poliţia Ştefăneşti, prin care cere să se cerceteze cum a ajuns să fie vandalizată şi să se degradeze ferma Florica, ce figurează pe lista monumentelor istorice din judeţ.

Ferma are o suprafaţă aproximativă de 3.000 metri pătraţi. Ambii proprietari ai fermei Florica vor să o vândă şi au trimis deja scrisori cu oferte de preţ şi solicită Ministerului Culturii să îşi exercite dreptul de preempţiune.

”Este un dosar în cercetare la Poliţia Ştefăneşti, ca urmare a sesizării pe care am trimis-o. Pe rolul Poliţiei Ştefăneşti sunt deja mai multe dosare penale privindu-i pe cei care au vandalizat ferma. Eu am notificat proprietarii, de la începutul februarie trebuie să asigure paza fermei de la Florica. Sunt obligaţi prin lege să asigure paza. Plângerea pe care am trimis-o la Poliţia Ştefăneşti este pentru vandalism şi degradarea monumentului istoric. Şi proprietarii fermei Florica aveau anumite obligaţii. Aceştia că şi le-au dus la îndeplinire şi că le-a fost vandalizat imobilul pe care îl deţin. Poliţia cercetează deocamdată toate aspectele”, ne-a precizat Cristian Cocea, directorul Direcţiei Judeţene pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Argeş.

Ferma a fost ridicată la începutul secolului XX

"Văzând starea în care se află clădirea, în stare avansată de degradare si mai tot timpul plină de gunoaie, am trimis înştiinţări proprietarilor ca să ia măsuri pentru igienizarea şi reabilitarea acesteia, având în vedere că este şi monument istoric. S-au prezentat la primărie ambii proprietari (firma italiană şi omul de afaceri Cristian Prodănel) care au propus Primăriei Ştefăneşti să cumpere clădirea. Până acum, doar reprezentanţii firmei din Italia au depus o solicitare în scris, la primărie", ne-a declarat Ioana Jenica Dumitru, primarul oraşului Ştefăneşti.

Proprietarii au vrut să facă hotel

Ferma a fost cumpărată în 2005 de către fraţii Adrian şi Cristian Prodănel. Timp de câţiva ani, ferma a funcţionat ca sală de evenimente, iar în 2012 proprietarii au vrut să o transforme în complex hotelier, însă nu au primit acordul de la Ministerul Culturii. În 2017, jumătate din fermă a fost achiziţionată de o firmă cu acţionar italian, firmă înfiinţată chiar în acel an în România.

Am vorbit şi cu Mirela State, reprezentanta firmei EGP International Investments, cea care deţine jumătate din fermă.

”Noi locuim în Italia şi intenţionăm să vindem ferma. Am avut deja mai multe discuţii preliminare cu doamna primar de la Ştefăneşti. Doamna primar s-a arătat interesată. Primăria Ştefăneşti şi Ministerul Culturii au drept de preempţiune. Aş vrea să vă precizez că eu deţin doar 50% din fermă. Nedeţinând 100% din fermă, eu nu pot investi singură. Drept urmare trebuie să fie un acord între cei doi proprietari, iar acest acord nu este. Drept urmare, eu sunt obligată să vând. Cristian Prodănel încă are 50% din ferma Florica. Bănuiesc că şi domnul Prodănel vrea să vândă partea sa”, ne-a declarat Mirela State.

Mormane de gunoaie tronează lângă fostele grajduri

Legat de motivele pentru care în ferma Florica nu s-a investit nimic şi aceasta a ajuns în paragină, Mirela State ne-a declarat că ”în anul când am cumpărat acea parte din fermă ne gândeam să o repunem cumva în circuit. Nu doresc să vă precizez motivele pentru care nu am făcut investiţii la ferma Florica. Ce vă pot declara este că în prezent nu mai suntem interesaţi de acea parte din fermă pe care o deţinem”.

Conform datelor oficiale de pe site-ul Ministerul Finanţelor, firma EGP International Investments a fost înfiinţată chiar în 2017, anul în care a cumpărat o parte din ferma Florica. În 2018, firma a avut pierderi de 266.554 lei.