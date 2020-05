Cum a fost ucis la doar 33 de ani artistul Sam Cooke, considerat regele şi creatorul muzicii soul

Sam Cooke s-a născut în Clarksdale, Mississippi, in 1931. Şi-a început cariera în 1950 cu trupa Soul Stirrers, alegând după aceea să urmeze o carieră solo. Hituri precum

"You Send Me", "A Change Is Gonna Come", "Cupid", "Wonderful World", "Chain Gang", "Twistin' the Night Away" şi "Bring It On Home to Me" au cucerit milioane de fani de pe glob şi au influenţat ulterior mari artişti precum Aretha Franklin, Bobby Womack, Al Green, Curtis Mayfield, Stevie Wonder, Marvin Gaye şi James Brown. Sam Cooke este considerat creatorul muzicii soul şi după cum spunea biograful Bruce Eder „avea o voce incredibil de naturală şi cânta fără efort, trăsături ce nu au fost depăşite de nimeni”.

Între 1957 şi 1964, Sam Cooke a avut 30 de hit-uri în Top 40 în America, plus alte trei postum. Cooke a fost primul artist şi compozitor de culoare care a făcut şi afacere din muzica sa, creând o companie de înregistrări şi o companie de publicitate.

Primul său hit, "You Send Me," o baladă superbă, a stat şase săptămâni pe primul loc în topul Billboard R&B şi trei săptămâni pe primul loc în topul Billboard.

Sam Cooke a fost căsătorit de două ori şi a avut trei copii din a doua căsătorie şi alţi trei copii din relaţii extraconjugale.

Sam Cooke a murit la 33 de ani pe 11 decembrie 1964, fiind ucis de către proprietara motelului Hacienda din Los Angeles, anchetatorii spunând că aceasta a fost în legitimă apărare. Concret, în acea seară, Sam Cooke o cunoscuse pe Elisa Boyer, o tânără cu care a mers într-un club şi apoi la motel. Sam Cooke a aruncat-o pe pat şi a început brusc să îi scoată hainele, moment în care fata a fost sigură că vrea să o violeze, după cum le-a declarat poliţiştilor. Tânăra a profitat de un moment în care Cooke s-a dus la baie şi a fugit din motel cu hainele artistului. Furios, Sam Cooke s-a dus în biroul managerului şi a început să întrebe unde e fata. La un moment dat, a smucit-o pe Bertha Franklin, managerul motelului, iar între ei a izbucnit o încăierare. Femeia a luat un pistol şi a tras în cântăreţ, care a decedat după scurt timp.

Legat de circumstanţele morţii lui Sam Cooke şi ale întâlnirii cu Elisa Boyer, au fost persoane care au susţinut că tânăra a mers de bunăvoie cu el la motel şi că ulterior i-a luat hainele pentru a-l jefui.

La înmormântarea lui Sam Cooke au fost nu mai puţin de 200.000 de fani, iar Ray Charles a interpretat melodia "The Angels Keep Watching Over Me".