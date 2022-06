Cum a fost păcălită o firmă de mobilă. A descărcat camionul la adresă, iar clientul a fugit fără să plătească

Este vorba de un bărbat şi de două femei, toţi din comuna argeşeană Poiana Lacului.

Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Piteşti au documentat modul de operare.

Inculpatul M.D. cunoştea faptul că în cursul lunii februarie 2022, o persoană din familia sa comandase obiecte de mobilier (o canapea, două fotolii, o masă şi şase scaune), prin folosirea unui nume fictiv, respectiv a unei adrese false de e-mail. Comanda a fost plasată la o altă adresă decât cea la care locuieşte familia inculpatului.

În 4 martie a.c., când angajatul firmei de mobilă din Maramureş a livrat mobilierul, M.D. l-a menţinut pe acesta în eroare cu privire la achitarea contravalorii comenzii. A descărcat mobila livrată, după care a mers cu angajatul firmei în Piteşti, motivând că nu are lei, ci doar valută, şi trebuie să schimbe banii. Numai că bărbatul i-a cerut angajatului firmei din Maramureş să îl aştepte până schimbă valuta, fugind însă pentru a i se pierde urma.

Angajatul firmei de mobilă a sunat pe telefonul bărbatului, însă acesta era închis. A revenit la adresa unde livrase mobila, însă mobilierul dispăruse. Drept urmare, a sunat la 112.

Anchetatorii i-au găsit pe hoţi şi au descoperit că bărbatul care fugise fără să achite avea un cazier bogat, având mai multe condamnări pentru furt şi înşelăciune în Franţa şi Italia.

În cazul celor trei inculpaţi s-a disjuns şi un dosar pentru mărturie mincinoasă. Mobila a fost recuperată în cele din urmă, însă firma din Maramureş s-a constituit parte civilă în proces.

Conform procurorilor, inculpatul are 31 de ani, are 5 clase şi nu are loc de muncă.

„Pe parcursul urmăririi penale, inculpatul a avut, iniţial, o atitudine nesinceră, declarând faptul că nici măcar nu s-a aflat pe raza judeţului Argeş pe 4 martie a.c. şi că nu are cunoştinţă despre vreo comandă de mobilier. De asemenea, inculpatul a încercat să ascundă bunurile provenite din infracţiune, mutându-le la o altă adresă, pentru ca organele de urmărire penală să le piardă urma. Ulterior, după ce i s-au prezentat imaginile suprinse de camerele de supraveghere, inculpatul a revenit asupra declaraţiei iniţiale, recunoscând evenimentele petrecute începând cu data de 04 martie a.c., însă a precizat că numai la această din urmă dată a cunoscut despre comanda de mobilier, nu şi anterior”, precizează procurorii în rechizitoriu.

