Cum îţi creşti imunitatea fără să treci prin farmacie. Vitamine şi probiotice la îndemână

Suplimentele de vitamine, minerale şi probiotice sunt la mare căutare pentru românii gata să se imunizeze la începutul sezonului rece, convinşi mai degrabă de perspectiva sumbră a contactării noului coronavirus decât de gripa şi răcelile comune ce bat la uşă.

Cutiile cu vitamina C, un panaceu pe care-l ştie fiecare din copilărie, sunt cele mai vândute în această perioadă, deşi nu toată lumea vrea să accepte semnalul de alarmă tras de medici, potrivit căruia chiar şi când vine vorba de vitamine excesele fac mai mult rău decât bine.

„Dacă eşti iscusit, de la cătină nu arunci nimic"

Chiar şi raportându-ne doar la acest aspect, avantajul asigurării necesarului de vitamine din fructe şi legume este considerabil, fie că vorbim de banalele mere sau struguri, varză şi broccoli, dovleci sau cătină.

„Cătina, spre exemplu, este ideală în această perioadă. Dacă eşti iscusit, de la cătină nu arunci nimic. După ce speli bobiţele şi le bagi la centrifugă, separi zeama rezultată, o amesteci cu miere, adaugi polen pentru conservare şi o păstrezi pentru iarnă. Siropul acesta il foloseşti pentru prepararea unor sucuri din care poţi să bei zilnic sau pur şi simplu să iei, dimineaţa, câte două linguriţe din acest sirop. Apoi, pulpa rezultată o poţi pune la uscat. Ulterior o râşneşti şi o foloseşti în diverse preparate, de la ceaiuri, supe şi piureuri, până la budinci şi prăjituri”. explică, pentru „Adevărul”, Anca Tene, co-fondator al unor programe de nutriţie şi stil de viaţă sănătos.

Specialistul spune că o alimentaţie bogată în fructe şi legume de sezon asigură nu doar necesarul de vitamine şi minerale care ne ajută să intrăm pregătiţi în sezonul rece, ci şi un tonus mai bun, important, de asemenea, în creşterea imunităţii.



Perele, prunele şi gutuile nu trebuie nici ele ignorate, potrivit specialistului. La fel, dovlecii.

“Dovlecii sunt bogaţi în fibre şi vitamina C, ajută digestia şi sănătatea inimii, iar în plus, contribuie şi la detoxifierea organismului, ceea ce ne face mai puternici în lupta cu virusurile” mai spune Anca Tene.

Dintre legume, cartofii dulci şi varza, de toate tipurile, ar trebui să fie nelipsite din meniurile acestui sezon dacă vrem să ţinem infecţiile departe.

“Cartofii dulci sunt bogaţi în beta-caroten şi vitaminele B6, C şi D. Varza de Bruxelles, o cruciferă valoroasă, este indicată nu doar datorită conţinutului bogat de fibre, ci şi aportului de vitamina C. Poate fi pregătită la grill, la aburi, la cuptor. Reţetele abundă pe Internet. Să nu uităm de varza albă, conopida, ţelina, vinetele, sfecla roşie, iar dacă vreţi ceva cu nume mai exotic, încercaţi şi kale, un aliment care poate înlocui salata verde. Are un gust aparte, dar, şi mai important, este considerat o bună sursă de vitamina A, vitamina K şi mangan”, mai spune Anca Tene.

Ca să fim pregătiţi pe toate planurile, la începutul sezonului rece avem nevoie şi de o suplimentare a aportului de acizi graşi Omega 3. Ştim că-i găsim în peşte, dar la fel de bine îi putem lua din multe produsele de origine vegetală.

"Nucile româneşti, de exemplu, sunt o sursă deosebit de valoroasă şi trebuie valorificată", mai spune specialistul.

Pe lângă consumul de fructe şi legume, Anca Tene recomandă o importantă sursă de probiotice naturale, ideală toamna şi iarna: murăturile.

„Dar nu cele în oţet, ci cele fermentate în saramură! Nu trebuie să cumperi probiotice din farmacie. Poţi foarte bine să bei zeamă de varză. O floră intestinală corectă te ajută să ai o imunitate bună”, explică Anca Tene.

