Cum arată centrul unic de explorare a naturii din România, cu energie regenerabilă şi acoperiş din iarbă

Centrul Richita se află în satul Sătic din comuna Rucăr şi oferă cele mai bune condiţii pentru descoperirea lumii vii: activităţi pentru grupuri de până la 30 de persoane, care pot explora natura chiar în pădurile protejate ale fundaţiei, nemijlocit, pe tot parcursul anului. De asemenea, centrul oferă programe şi spaţiu de învăţare pentru stagii de practică pentru studenţi şi seminarii de formare în domeniul cercetării, educaţiei pentru natură, ariilor naturale protejate. Pentru grupurile organizate, specialiştii fundaţiei au pregătit ateliere şi experienţe în natură. Majoritatea activităţilor educaţionale se vor desfăşura în aer liber, în pădurile fundaţiei şi de-a lungul râului Dâmboviţa, care se află în vecinătatea Centrului Richita. Centrul are şi 30 de locuri de cazare.

Produsele alimentare folosite în cadrul centrului sunt achiziţionate printr-un alt proiect al fundatiei, Roadele Munţilor, care sprijină micii producători locali din zonă. Pe lângă angajaţii permanenţi din comunitatea locală, activităţile centrului vor fi susţinute de educatori pentru natură pregătiţi de către Fundaţia Conservation Carpathia împreună cu parteneri, ghizi montani, rangeri şi voluntari.

Centrul poate găzdui 30 de persoane FOTO: George Soare

„Educaţia este unul dintre pilonii cei mai importanţi în dezvoltarea unor generaţii viitoare pregătite, în adevăratul sens al cuvântului, pentru o lume dezvoltată durabil. În acest sens, în cadrul proiectului LIFE Carpathia, finanţat de Comisia Europeană prin programul LIFE Nature, fundaţia împreună cu partenerii de la Pro Park, va desfăşura numeroase activităţi educaţionale la centrul de la Sătic, cel mai mare din România. Astfel, cu ajutorul activităţilor dezvoltate în cadrul Centrului de la Richita, tinerii sunt mai aproape de natură, o vor „gusta” şi vor întelege mai bine importanţa conservării ei pentru o viaţă în armonie”, precizează Barbara Promberger, director executiv al Fundaţiei Conservation Carpathia.

În afară de finanţarea prin fonduri europene, Fundaţia Conservation Carpathia poartă deja discuţii cu diverşi parteneri pentru a oferi programe educaţionale cuprinzătoare şcolilor din regiune.

Ce facilităţi ofertă centrul

Deşi se află în mijlocul pădurii, Centrul Richita oferă toată infrastructura necesară de învăţare la standarde înalte. Centrul are o sală de cursuri cu o capacitate de 30 de locuri. Aceasta este dotată cu mese şi scaune din lemn masiv, create de tâmplari locali, şi echipament de prezentare.

Pentru persoanele care îşi propun să petreacă mai mult de o zi, acestea vor avea disponibile patru dormitoare mari cu baie proprie pentru studenţi, cu o capacitate de 28 paturi. Centrul are şi două dormitoare single cu baie proprie pentru persoane însoţitoare.

„Am ales peste tot soluţii cât mai ecologice”

Cabana Richita a fost construită la începutul anilor 1980 de către Romsilva. Acum opt ani, Fundaţia Conservation Carpathia a cumpărat cabana şi a început lucrările de modernizare în anul 2018 pentru a o transforma în cel mai mare centru de activităţi şi explorare a naturii din România. În acest proiect s-a implicat şi cunoscutul arhitect Jan Hülsemann, care şi-a pus amprenta asupra multor clădiri istorice din Transilvania renovate într-un mod responsabil din punct de vedere natural şi cultural. Toate lucrările de construcţie au fost executate de firme mici şi de meşteri locali. Investiţia totală pentru acest proiect a depăşit un milion de euro şi a fost finanţată de mai multe fundaţii.

Zeci de copii şi profesori au venit la deschiderea centrului FOTO: George Soare

„Am ales sa avem peste tot soluţii cât mai ecologice, durabile şi am implicat meşteri şi producători locali. De exemplu mobila - puteam să cumpărăm din pal, de la magazinele mari, dar atunci banii nu ar fi rămas în comunitate şi, după 3-4 ani, ar fi trebuit să fie înlocuită. Am ales varianta din lemn masiv, făcută manual. Costurile iniţiale sunt mult mai mari, dar această mobilă poate ţine 50-100 de ani. La fel şi cu anumite dotări: pernele şi pilotele sunt umplute cu puf, nu cu materiale sintetice - mai natural, dar mai scump. Sau sistemul energetic: totul este bazat pe energie regenerabilă, cu tehnologie de ultimă generaţie - mai ecologic, dar mai scump pe termen scurt. Per total, amenajând acest centru gândindu-ne la viitor şi implementând soluţii prietenoase cu mediul am ajuns la un cost de aproape un milion de euro”, spune Christoph Promberger, director executiv în cadrul Fundaţiei Conservation Carpathia.

Cum arăta cabana ce găzduieşte centrul Richita înainte de reabilitare FOTO: Conservation Carpathia

La ora actuală, Richita este o cabană de înaltă eficienţă energetică, reconstruită cu materiale naturale şi tehnologie proprie, bazată pe energie 100% regenerabilă. Asigură un mediu sănătos, confortabil, cu un impact minim asupra naturii. Astfel, vorbim despre 49 panouri fotovoltaice (80 m²) ce captează energia şi o transformă în energie electrică pentru consumul intern al cabanei. De asemenea, cabana dispune de o centrală termică şi o centrală electrică ce funcţionează pe bază de ulei de rapiţă. Întreaga clădire are un sistem de ultimă generaţie de încălzire în perete. Pentru izolarea clădirii au fost folosite în totalitate materiale cu fibră de lemn, lut şi paie, iar acoperişul verde este acoperit cu iarbă naturală.

