Cum se alege cel mai potrivit antigel pentru maşină. „Există două tipuri care stau la baza tuturor culorilor“

După cum spune Andrei Ionescu, mecanic auto cu 35 de ani de experienţă, ”Dacă lipseşte antigelul, motorul poate să fie distrus aproape complet, mai ales pe timpul iernii. Vara, răcirea se poate realiza şi cu apă, însă iarnă apă se solidifică şi îşi măreşte volumul, ceea ce duce la spargerea blocului motor. Acesta este motivul pentru care apă este combinată cu antigel, deoarece antigelul este realizat în aşa fel încât să coboare punctul de îngheţ. Este indicat să nu se folosească orice tip de antigel pentru motorul automobil, ci să se ţină neapărat cont de specificaţiile din cartea tehnică. Pentru alegerea antigelului trebuie să se ţină obligatoriu cont de materialele care compun motorul. Cartea tehnică va oferi numeroase informaţii despre caracteristicile pe care trebuie să le aibă antigelul, motiv pentru care trebuie studiată foarte bine. Aş vrea să atrag atenţia că în cazul unor lichide de răcire inadecvate, monoblocurile motorului realizate din aliaj uşor se pot distruge iremediabil din cauza coroziunii”.

Folosirea de antigel auto oferă beneficii atât vara cât şi iarna. Pe lângă faptul că îndepărtează coroziunea şi depunerea de substanţe, acesta protejează împotriva ruginii şi creşte temperatura în care lichidul de răcire ajunge la fierbere. Astfel, se poate proteja garnitură de chiulasă, care se arde în cazul în care temperatura motorului creşte foarte rapid.

Deşi antigelul poate fi găsit în mai multe culori (vei descoperi antigel albastru, antigel galben, antigel verde sau antigel roşu, roz şi mov), există două tipuri de antigel care stau la baza tuturor culorilor: Antigelul monoetilen-glicol ( albastră, galben, verde); Antigelul propilen – glicol ( roşu, roz, mov).

”Antigelul monoetilen-glicol poate fi găsit sub normă G11, în timp ce antigelul propilen-glicol poate fi găsit sub normă G12 sau G12+. Antigelul G11 este cel mai vechi şi este folosit la majoritatea maşinilor construite până în anul 2000. Acesta are, în general, culoarea albastră, dar poate fi găsit şi în culorile galben sau verde. Atenţie însă, deoarece sunt şi numeroase variante de antigel contrafăcut, care nu ţin cont de culori. Antigelul G12 poate fi achiziţionat în culoarea roşie sau roz. De asemenea, poate fi găsit şi în culoarea mov, ce face parte din normă G12+ şi conţine o serie de aditivi în plus faţă de G12. Antigelul G12 nu conţine silicaţi şi are un nivel scăzut de fosfaţi, care tinde spre 0. Din acest motiv, este recomandat în cazul maşinilor noi, care au sistem complex de răcire şi de climă”, mai precizează Andrei Ionescu.