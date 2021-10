Cum a ajuns un tânăr poet român să reprezinte Spania la unul dintre cele mai importante târguri de carte din lume

Mihai Gane va fi prezent la Târgul Internaţional de Carte de la Guadalajara în perioada 1-3 decembrie a.c.

„Anul acesta voi reprezenta Spania la Târgul International de Carte din Guadalajara, Mexic. Este al doilea cel mai important din lume, dupa cel de la Frankfurt, din Germania. În fiecare an vin acolo milioane de oameni şi mulţi autori cunoscuţi. În acest an vor fi prezenţi printre alţii Guillermo Arriaga, Paul Auster, Isabel Allende şi Jose Luis Zapatero, fostul şef al guvernului spaniol. Eu voi avea multe întâlniri cu cititorii. Am fost invitat la acest festival major de Acción Cultual Española în colaborare cu Ambasada Spaniei in Mexic, FIL Guadalajara şi Editura Random House Mexic. Reprezint Spania pentru că ei m-au invitat, ei îmi sprijină participarea acolo şi ei au fost interesaţi de munca mea”, a declarat Mihai Gane pentru ”Adevărul”.



Tânărul poet, în vârstă de 27 de ani, a ajuns în Spania când avea 9 ani, lăsând în urmă viaţa din comuna argeşeană Lereşti.

În continuare, în ţara sa natală este foarte puţin cunoscut, însă în patria adoptivă este constant unul dintre cei mai bine vânduţi poeţi.

A început să cocheteze cu poezia din adolescenţă, după ce a fost nevoit să-şi ia un tutore pentru meditaţii: „Părinţii mei mi-au luat un profesor particular care mă sprijinea cu pregătirea pentru liceu, dar cu timpul a devenit pentru mine un soi de bunic. Scria poezii şi, din când în când, le citeam şi le analizam cu el. Aşa am învăţat şi limba spaniolă“.

Mihai Gane nu s-a avântat doar pe tărâmul literaturii. Este dublu licenţiat în Drept şi în Administrarea Afacerilor şi are două masterate, unul de Proprietate Intelectuală şi unul în Avocatură. Acum trei ani a luat examenul la barou, având posibilitatea de a profesa ca avocat. Până acum, însă, şi-a păstrat privilegiul de a fi scriitor.

Mihai Gane a publicat trei volume de poezii, toate în limba spaniolă – „Con tal de verte volar“, „Ahora que ya bailas“ şi „La piel en los labios“ – şi a avut un succes fulminant. A vândut peste 100.000 de exemplare, ceea ce reprezintă tiraje impresionante pentru cărţi de poezie. Toate cele trei cărţi au fost publicate la cea mai mare casă editorială de pe glob, Penguin Random House.

În urmă cu patru ani, Mihai Gane a fost nominalizat la Premiul Naţional de Poezie din Spania şi a fost la un pas de a câştiga premiul pentru cea mai bună carte de poezie a anului. A fost publicat şi în ţări din America Centrală şi de Sud, iar pe reţelele de socializare are sute de mii de cititori.

